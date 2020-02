Cuțite japoneze care nu trebuie să-ți lipsească din casă

Un set de cuțite japoneze ar trebui să fie nelipsit din orice casă. Căci nimic nu se compară cu nivelul calității japoneze în acest domeniu. Mai mult decât atât, fiecare tip de cuțit este special conceput pentru o anumită utilizare. Iar asta face ca orice manevră aparent dificilă să devină banală chiar și pentru începători.

La ce folosește un set de cuțite japoneze

Un set complet de cuțite japoneze are minimum 6 piese. Dar cele care se apropie de trusele profesionale conțin 10 cuțite. Fiecare dintre ele se utilizează pentru un scop. Spre exemplu, există cuțite japoneze pentru feliat subțire, pentru tranșat, pentru tocat. Dar sunt și cuțite japoneze de uz universal, care pot fi utile atât în bucătărie, cât și în atelierul unui meșter priceput.

Alege cuțite de calitate!

Pentru că piața este invadată de produse asemănătoare, trebuie să știi cum să-ți alegi setul de cuțite japoneze. În primul rând, verifică descrierea cu atenție. Este foarte important ca acestea să fie confecționate din oțel inoxidabil sau oțel-carbon. Pentru o utilizare îndelungată, trebuie întreținute cu grijă. Iar ca să reziste în timp, este obligatoriu ca fiecare cuțit să fie utilizat pentru scopul lui, nicidecum drept universal. Utilizarea neadecvată nu face decât să compromită un produs de calitate superioară.

Cum se utilizează

Setul de cuțite japoneze ideal include următoarele tipuri de produse:

Cuțitul mini Maguro are 16 cm, lamă subțire și foarte ascuțită. Se utilizează pentru felierea fină a jambonului, preparatelor din carne și a oricăror altor alimente care necesită atenție la feliere. Santoku este cuțitul bucătarului japonez. Are 17,5 cm, o lamă lată și un tăiș extrem de ascuțit. Este un cuțit puternic, versatil și foarte rezistent. Alveolele din lamă permite felierea oricărui tip de aliment, chiar și a celor lipcioase, cleioase. Mai mult, poate să și tranșeze carne cu os. Există și varianta Santoku mini. Cuțitul bucătarului are 20 cm și este universal. Tranșează, feliază, dezosează. Poate fi folosit pentru cărnuri, dar și pentru legume și fructe. Ba chiar poți obține cu ajutorul lui și felii subțiri de pâine. Yanagiba are 20 cm și este un cuțit lung, dur, cu un vârf foarte ascuțit. Este ideal pentru filetare de precizie. Este utilizat preponderent pentru sushi.

Kiritsuke este un cuțit puternic, de 16 cm, foarte apreciat de chefi. Bucătarii îl folosesc mereu împreună cu Santoku. Este conceput special pentru a despica bucăți mari de carne, pentru a tăia, dezosa. Vârful oblic al lamei îl face ideal pentru tăierea fructelor și legumelor mari, lemnoase.

Petty este un cuțit simpatic, de numai 9 cm. Totuși, este partenerul ideal pentru decojit fin, pentru a tăia cubulețe fructe sau dulciuri. Are lama subțire și foarte ascuțită și este extrem de ușor de utilizat.

Banno este un cuțit universal, de 12 cm. Este practic, ușor de manevrat. Ajută la tăierea alimentelor de dimensiuni mici și medii. Are o lamă fină, bine ascuțită. Vârful permite scoaterea cu ușurință a cotoarelor și îndepărtarea sâmburilor.

Deba este un cuțit profesional clasic. Are 11cm și este foarte bine echilibrat. Este conceput pentru tăiere și feliere medie și mică. Lama lată la bază îl face un ajutor de nădejde la tocat.

Maguro de 20 cm este maestru feliilor subțiri și fine. Bucățile de carne pentru șnițele și fileuri vor fi perfecte după utilizarea lui.

Cuțitele se găsesc pe colectii.libertatea.ro și la chioșcurile de difuzare a presei.