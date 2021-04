(P) Colagenul și proprietățile lui benefice asupra tenului. Ritualul de îngrijire al Roxanei Ciuhulescu

Acesta restructurează urmele lăsate de expunerea frecventă la razele soarelui, sau la alți factori de mediu. Aspectul pielii este îmbunătățit prin reconstruirea celulelor, astfel încât ridurile feței vor fi umplute, iar tenul va căpăta suplețea pierdută de-a lungul anilor.

Cand vine vorba despre piele, colagenul ofera elasticitate, fermitate si rezistenta. Exista o legatura directa intre cantitatea de colagen si elasticitatea pielii. Cu cat ridurile sunt mai expresive, cu atat cantitatea de colagen din organism este mai scazuta. Folosirea unui tratament eficient de întreținere a pielii, pe bază de colagen, va întârzia considerabil efectele îmbătrânirii premature și va întreține aspectul tânăr al pielii.

Roxana Ciuhulescu a descoperit soluția ideală pentru întâmpinarea problemelor cauzate la nivelul tenului, în urma pierderii unei cantități importante de colagen din organism. Roxana a ales sa isi ingrijieasca tenul cu kitul profesional pentru tratament anti-îmbătrânire, Collagen Booster, de la Bruno Vassari, pe care îl găsiți exclusiv pe beautyoneshop.ro, cât și în saloanele de înfrumusețare din România.

Kit profesional pentru tratamentul anti-îmbătrânire, Collagen Booster, de la Bruno Vassari

Tratamentul cu colagen Collagen Booster are la baza o tehnologie revolutionara ce ajuta la schimbarea productiei de collagen si alte ingrediente active ce au ca scop atenuarea ridurilor, regenerarea celulara si efect anti-aging.

Principalele ingrediente active ale tratamentului regenerant sunt: complexul de peptide, care stimulează sinteza colagenului și vitamina C, care menține tinerețea și fermitatea pielii datorită activității antioxidanților. Rezultatul constă într-o piele mai sănătoasă, fermă, elastică și luminoasă. Ingredientele acestui tratament îndepărtează celulele moarte și impuritățile de la suprafața pielii, revitalizează tenul și îl lasă hidratat, cu o textură catifelată.

Serul cu peptide stimulează sinteza noilor fibre de colagen, hidratează și calmează pielea. Masca cu vitamina C și loțiunea de activare conferă acțiune antioxidantă, hidratează și ajută la dispariția ridurilor. Crema Power C cu peptide are ca funcție principală îmbunătățirea structurii pielii, conferindu-i fermitate și luminozitate.

Recomandăriși mod de aplicare

Tratamentul este potrivit pentru toate tipurile de ten și este recomandat persoanelor cu vârsta peste 30 de ani.

Rutina zilnica trebuie sa inceapa cu demachiere corespunzatoare folosind Clarifying Milky Toner. Acesta este un tonic usor sub forma de lapte, care indeparteaza toate impuritatile de la suprafata pielii, oferind luminozitate si hidratare pielii.

După finalizarea procesului de demachiere, aplica pudra abrazivă microdermică amestecată cu apă, printr-un masaj ușor și lăsați să acționeze pentru câteva minute. Ulterior, clătiți cu apă din abundență.

Dimineata sau seara se aplica C+C Synergy Serum, un ser intensiv anti-imbatranire care are la baza vitamina C si acid hialuronic, cu proprietati antioxidante, care stimuleaza sinteza colagenului.

Dupa aplicarea serului cu peptide si masarea lui pana la absortie, dimineata, se aplica crema pe baza de peptide, Power C Peptide Cream, imbogatita cu aloe vera si vitamina C, care formeaza toate tipurile de colagen lasand pielea ferma, rezistenta si elastica. Seara, dupa masarea serului se aplica Peptide Night Cream, o crema pe baza de ulei de jojoba si vitamina E, care lupta impotriva imbatranirii premature a pielii.

Pentru ingrijirea pielii din zona perioculara se foloseste Peptide Eye Contour Gel-Cream, o crema cu tripla actiune: antirid, anticearcan si de estompare a pungilor ocular. Este un tratament care modifica liniile ridurilor si estompeaza cearcanele datorita complexului de peptide.

O data pe saptamana se aplica o masca faciala pe baza de vitamine si ginseng, Vitalising Mask, care stimuleaza metabolismul pielii, sau o masca faciala cu efect revitalizant, Anti-stress Mask.

De tratamentul cu Collagen Booster, de la Bruno Vassari, a beneficiat și buna noastră prietenă, Roxana Ciuhulescu, care a realizat procedeul alături de specialistul Beauty One, Roxana Feder, la salonul de înfrumusețare Chic Salon. Vedeta a introdus tratamentul în rutina săptămânală de îngrijire a pielii și îl urmează cu strictețe atât la salon, cât și acasă. Roxana va prezinta pasii intregului tratamentul cu collagen si beneficiile asupra pielii.