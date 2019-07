Chiar daca nimeni nu isi doreste asta, in decursul vietii vom trece si prin clipe tragice, cum ar fi pierderea unei persoane dragi. O asemenea tragedie poate aparea subit si ne poate lasa o durere imensa in suflet, dar oricat de mare ar fi suferinta, este important sa ne mobilizam si sa apelam la o firma de servicii funerare care sa ne ajute cu pregatirea inmormantarii.

Firma de servicii funerare Bucuresti va raspunde prompt apelului vostru si, cu ajutorul lor, veti putea petrece mai mult timp alaturi de familia si apropiatii vostri, fara sa va faceti griji in acele momente dureroase cu privire la organizarea inmormantarii sau actele de care veti avea nevoie. In plus, firma de servicii funerare Bucuresti functioneaza nonstop, asa ca se va putea ocupa la orice ora de tot ce este necesar pentru o inmormantare.

Ca sa nu aveti surprize neplacute in privinta costurilor, este important sa alegeti o firma serioasa de servicii funerare care va discuta in prealabil despre procedurile necesare si costurile aferente, iar astfel veti evita situatiile neplacute.

Firma de servicii funerare din Bucuresti va ajuta sa organizati inmormantarea persoanei dragi si se ocupa de tot ce este nevoie. Printre serviciile funerare pe care vi le asigura se numara si obtinerea unui loc de veci, intocmirea actelor pentru repatriere sau expatriere, imbalsamarea, toaletarea si transportul persoanei trecuta in nefiinta, achizitionarea, transportul si livrarea sicriului, a crucii si a accesoriilor corespunzatoare, precum si realizarea aranjamentelor florale, a coroanelor si a jerbelor cu mesaje personalizate de la cei apropiati. De asemenea, veti stabili cu firma de servicii funerare din Bucuresti toate detaliile care tin de organizarea pomenirii.

Mai mult, trebuie sa tineti cont si de respectarea cadrului legislativ. Va prezentam o parte dintre formalitatile legale, pe care firma de servicii funerare din Bucuresti va ajuta sa le intocmiti:

– Punerea la dispozitie a unui cadru medical specializat care va constata decesul;

– Eliberarea unui certificat atestator;

– Intocmirea actelor necesare pentru inhumare sau pentru incinerare, in functie de caz.

Noile reglementari in privinta acordarii ajutorului de deces:

Procedurile mentionate mai sus va vor fi de folos si pentru a obtine ajutorul de deces, o suma substantiala de bani acordata de stat persoanelor asigurate. Iata care sunt actele necesare obtinerii ajutorului de deces:

– Talonul de pensie original al persoanei decedate;

– Actul de identitate al solicitantului;

– Cerere tip;

– Certificatul de deces (CMCD);

– Actele de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte relatia de rudenie cu decedatul sau, dupa caz, acte care atesta calitatea de mostenitor, tutore sau curator;

– Dovezile pentru suportarea cheltuielilor cu inmormantarea (factura de la firma de servicii funerare sau de transport funerar international, etc.).

Ajutorul de deces se acorda numai in cazul in care persoana trecuta in nefiinta se incadreaza la urmatoarele categorii:

Angajat (functionar public);

Pensionar;

Somer;

Militar;

In cazul in care unul din membrii familiei este asigurat.