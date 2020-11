Când vorbim despre neurochirurgie și neurochirurgi trebuie să înțelegem că aceștia nu se ocupă doar de interventii chirurgicale la nivelul creierului, ci și la nivelul maduvei spinarii si a coloanei vertebrale.

Deoarece neurochirurgii au ca punct de interes întregul sistemul nervos (central si periferic), care pornește din creier, trece prin maduva spinarii și apoi se ramifică la nivelul radacinilor si nervilor periferici, aceștia tratează un număr variat de afecțiuni, de la tumori cerebrale si medulare, epilepsii rezistente la tratament farmacologic, anevrisme cerebrale la patologie vertebrala, precum hernii de disc.

Chiar dacă toate aceste afecțiuni nu sunt exclusiv studiate de neurochirurgi, multe dintre ele fiind tratate și de neurologi, reumatologi sau ortopezi, caracteristica neurochirurgiei rezida în efectuarea tratamentului chirurgical.

Conform unei surse citate de Organizația Mondială a Sănătății, aproximativ 1,5 miliarde de oameni trăiesc cu un anumit nivel de durere cronică. Este ușor de presupus astfel că o parte dintre ei ar putea beneficia de pe urma unui consult neurochirurgical, pentru a se stabili o conduita terapeutica optima care ar putea să le amelioreze condiția.

Pentru ca tu să nu te regăsești printre acele persoane și pentru că neurochirurgia este disponibilă și la noi în țară, poți să beneficiezi de consultații de neurochirurgie în București.

Iată în continuare o listă cu simptome care ar putea necesita un consult de specialitate.

4 simptome care nu trebuie ignorate

Chiar dacă următoarele simptome pot avea și alte cauze, recomandarea principală este de a afla motivul apariției lor și de a nu ignora durerea sau disconfortul simțit, deoarece multe dintre aceste afecțiuni pot evolua odată cu trecerea timpului.

Dureri de cap atipice

Așa cum am menționat mai sus, durerile de cap pot avea mai multe cauze. Acestea tind să creeze durere și disconfort atât la nivelul capului, cât și al corpului. Chiar dacă majoritatea persoanelor prezintă câte un episod de cefalee inconstant, sunt anumite situatii specifice in care este imperioasa prezentarea la medic (fie neurolog, fie neurochirurg) si efectuarea unor investigatii suplimentare, anume cefaleea nou instalată (o durere nouă, care este frecventă, fără istoric anterior de durere), cefaleea de intensitate foarte crescută, cefaleea cunoscută care își schimbă tiparul (localizarea, frecvența de survenire sau severitatea), cefaleea care se asociaza cu semne neurologice (precum somnolență, redoare de ceafă, deficit motor, tulburare de vedere etc) sau cefaleea care raspunde suboptimal sau care nu raspunde la tratamentul de durere.

Dacă suferi de dureri de cap cu aceste caracteristici, atunci este indicat să apelezi la un consult specializat, ca să descoperi cauza acestora.

Amețeală și tulburare de echilibru

Oricine poate să aibă amețeală din când în când, iar aceasta poate apărea din mai multe motive. Insa dacă amețeala este tot mai frecventă, sau se asociaza cu tulburare de echilibru, mai ales daca are evolutie progresiva, atunci este nevoie să cercetezi mai amănunțit cauza ei.

Dacă ai vertij sau tulburare de echilibru, atunci apelează la un medic specialist, atat pentru diagnosticarea cauzei, cat si pentru prevenirea complicatiilor.

Durere sau amorteala

Durerea sau amorțeala pot semnala anumite leziuni ale nervilor. Nervii trimit informații din diferite părți ale corpului către creier, acestea controlând nivelul de durere.

Deoarece sistemul nervos este foarte sensibil la orice modificare, acesta trebuie ținut în echilibru. Orice simptome frecvente sau anormale asociate cu această parte a corpului necesită un consult specializat, înainte ca starea de sănătate să se deterioreze mai rău.

Crize epileptice

Atunci când vine vorba de epilepsie, trebuie menționat că există două tipuri principale de crize epileptice, cele generalizate care afectează tot creierul și cele focale sau parțiale care afectează doar o singură parte.

Manifestarea crizelor epileptice este foarte variabila in functie de tipul epilepsiei si de structurile cerebrale afectate. Pot fi crize generalizate sau focale, si pot fi responsabile de miscari involuntare la nivelul intregului corp sau a unei jumatati a corpului, de fenomene senzitive, precum si de halucinatii olfactive, gustative sau fenomene vizuale, auditive.

Nu ignora schimbările ieșite din comun ale sănătății tale și adresează-te cât mai rapid unui medic specialist, mai ales dacă simptomele persistă sau se agravează.

Referinte:

Chronic Pain Has Arrived in the ICD-11. 17 Jan. 2019, www.iasp-pain.org/PublicationsNews/NewsDetail.aspx?ItemNumber=8340.