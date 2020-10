Cancerul de prostată este al doilea cel mai frecvent diagnosticat tip de cancer la bărbați și reprezintă a șasea cauză de mortalitate prin această afecțiune, la nivel global. În țările europene, cancerul de prostată este responsabil de aproximativ 12% dintre decesele cauzate de cancer. În ultimii ani, incidența cancerului de prostată este în scădere, dar, pentru a menține acest trend, se impune o cunoaștere corespunzătoare a câtorva informații de bază cu privire la această patologie. Haideți să le aflăm împreună, în continuare!

Ce este prostata?

Prostata este un organ exclusiv masculin, de mici dimensiuni, localizat la nivelul pelvisului, a cărui principală funcție este de aceea de a secreta o parte din fluidele ce intră în compoziția spermei. De-a lungul timpului, pe măsură ce bărbatul înaintează în vârstă, dimensiunea prostatei poate suferi modificări. La bărbații tineri, prostata este de dimensiunea unei nuci, dar, la cei mai în vârstă, dimensiunile pot crește.

Care sunt tipurile de cancer de prostată?

Cancerul de prostată începe să se dezvolte la nivelul celulelor acestui organ. Majoritatea cancerelor de prostată sunt adenocarcinoame, mai exact, cancere care se dezvoltă la nivelul celulelor glandulare ale prostatei. Alte tipuri de cancer de prostată includ:

Carcinomul cu celule mici;

Tumorile neuroendocrine;

Carcinomul cu celule tranziționale;

Sarcomul.

Care sunt factorii de risc pentru cancerul de prostată?

Vârsta

Cancerul de prostată este rar întâlnit la bărbații mai tineri de 40 de ani, dar, riscul de a dezvolta boala crește rapid, după vârsta de 50 de ani.

Rasa/etnia

Cancerul de prostată se dezvoltă, mai des, la bărbații afro-americani și, mai rar, la cei de origine asiatică sau hispanică.

Istoricul familial

Prezența unei rude de gradul 1, diagnosticată cu cancer de prostată, dublează riscul unui bărbat de a dezvolta patologia. Riscul este chiar mai mare atunci când ruda de gradul 1 este fratele.

Modificările genetice

Există o serie de mutații genetice moștenite, asociate cu un risc mărit de cancer de prostată: mutații ale genelor BRCA1 sau BRCA2, sindromul Lynch.

Cum poate fi prevenit cancerul de prostată?

La momentul actual, nu există o strategie sigură care să poată preveni cancerul de prostată. Cei mai mulți factori de risc implicați în apariția cancerului de prostată nu pot fi controlați, însă, este posibil să îți scazi riscul de a dezvolta cancer prin adoptarea unui stil de viață sănătos În acest sens, ar trebui să:

Păstrezi o greutate corporală sănătoasă. Eviți sedentarismul și să faci mișcare zilnic. Adopți o dietă cât mai variată și bogată în principii nutritive, evitând alimentele procesate și îndulcite artificial.

Care sunt semnele și simptomele de alarmă?

Cancerul de prostată poate fi identificat în stadii incipiente prin screening. În general, cancerul de prostată incipient nu cauzează simptome. Acestea apar în cazul formelor mai avansate, iar, cele mai frecvente sunt:

Tulburările de micțiune (jet urinar slab sau încet; urgența de a urina, în special noaptea);

Prezența sângelui în urină sau în spermă;

Disfuncția erectilă;

Senzația de amorțeală la nivelul picioarelor.

O parte dintre aceste simptome poate fi cauzată și de alte afecțiuni, nu doar de cancerul de prostată. Dacă, în ultimul timp, te-ai confruntat cu unul dintre aceste simptome sau ai fost în situația de a apela la diferite medicamente destinate tractului genito-urinar (de exemplu, medicamente pentru infecții urinare), fă-ți o programare pentru un consult urologic.

În concluzie, cancerul de prostată este una dintre cele mai întâlnite afecțiuni oncologice la bărbați. Controlul factorilor de risc este greu de realizat, însă identificarea patologiei într-un stadiu incipient printr-un screening regulat și cunoașterea simptomelor de alarmă are un impact semnificativ asupra prognosticului.

Surse informative

Culp, MaryBeth, et al. “Recent Global Patterns in Prostate Cancer Incidence and Mortality Rates.” European Urology, vol. 77, no. 1, 2020, doi:https://doi.org/10.1016/j.eururo.2019.08.005.

“Prostate Cancer: Prostate Cancer Information and Overview.” American Cancer Society, www.cancer.org/cancer/prostate-cancer.html.