Vrei să îți cumperi un laptop din seria Asus Zenbook? Nu știi ce model să alegi și care sunt prețurile? În acest articol îți vom arăta care sunt cele mai bune modele din seria Asus Zenbook și cum să alegi un model potrivit pentru tine.

Laptopurile din seria Asus Zenbook sunt modele ultraportabile, potrivite pentru cei care sunt mereu pe fugă și au nevoie de un laptop la îndemână. Toate modelele din serie sunt performante și au prețuri destul de mari.

Autonomia bateriei este una crescută, de până la 8 ore, caracteristică potrivită pentru laptopurile ultraportabile.

Modelele din această serie au prețuri cuprinse între 3000 și 20000 de lei. Astfel, marja de preț este una foarte mare și ai de unde să alegi.

Haide să vedem care sunt cele mai bune modele din această serie.

Laptop ultraportabil ASUS ZenBook Pro Duo

Acesta este cel mai scump și cel mai bun laptop din seria Asus Zenbook. Prețul laptopului este de 20000 de lei, fiind un laptop de lux. Așa cum te aștepți, performanțele laptopului sunt extraordinare.

În primul rând, vine echipat cu cel mai nou și mai bun procesor disponibil pe piață. Astfel, laptopul are procesor Intel Core i9. Și chipsetul video este unul foarte bun, de la nVidia, modelul nVidia RTX 2060.

Laptopul are un design elegant, simplu și modern. Are ecran cu diagonala de 15,6 inch. De asemenea, are capacitate de memorie foarte bună: 32 GB RAM și 1TB SSD.

Laptop ASUS ZenBook 15

Următorul laptop de pe lista noastră este Asus Zenbook 15. Acest model vine cu procesor Intel Core i7, un model anterior față de procesorul pe care îl avea primul laptop din listă. Chipsetul video este tot de la nVidia, varianta GeForce GTX 1650 Max-Q. Aceasta este una dintre cele mai bune plăci video disponibile în prezent pe piață.

Prețul acestui laptop este unul pe măsură: 8700 de lei. Desigur, prețul poate să difere în funcție de magazinul de la care îl achiziționezi și de reducerile sau ofertele pe care le găsești.

Laptopul are memorie de 16GB RAM și 1TB SSD.

Laptop ultraportabil ASUS ZenBook 14

Ultimul laptop de pe lista noastră este modelul Asus Zenbook 14. Și acest laptop are performanțe bune, un pic mai scăzute comparativ cu modele anterioare. De asemenea, prețul este unul mai accesibil. Poți achiziționa acest laptop la prețul de 5000 de lei.

Laptopul are procesor tot de la Intel, modelul Intel Core i5. Nu este cel mai performant, însă nu vei întâmpina probleme precum blocarea aplicațiilor rulate. Memoria RAM este de 8GB, fiind cea mai scăzută dintre cele 3 modele prezentate.

În ceea ce privește chipsetul video, acesta este Intel UHD Graphics. Din păcate, în această zonă, laptopul nu excelează, nefiind potrivit pentru grafică și design.

Acestea sunt 3 dintre cele mai bune modele de laptopuri din seria Asus Zenbook. Desigur, în această serie găsești și modele mai ieftine, dar cu performanțe mai scăzute. În funcție de nevoile și de bugetul tău, îți recomandăm să faci un mic research și să alegi laptopul potrivit pentru tine.