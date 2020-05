Cel puțin o dată pe an ai șansa să îi mulțumești prietenei tale pentru faptul că este lângă tine oricând ai nevoie, 24 din 24, 364 de zile pe an.

Ea este cea pe care te poți baza, îi poți spune orice secret al tău și care te susține indiferent de ce decizie ai lua. Deci, atunci când este momentul să îi oferi un cadou trebuie să fie unul plin de dragoste și foarte bine gândit.

Dacă inspirația te-a lăsat, nu îți face griji, am eu câteva idei.

Deci, să începem:

1. Ajut-o la amenajarea balconului

Poate că sună ciudat, dar cel puțin o dată în viață fiecare persoană își amenajează casa. Amenajarea locuinței nu este o treabă foarte ușoară așa că o mână de ajutor este binevenită oricând.

Balconul deschis este o soluție excelentă pentru a crea o oază de relaxare proprie, conectată direct cu lumea exterioară. Îți lasă aici câteva idei și sfaturi de amenajare:

Utilizează mobilier și decorațiuni rezistente la ploaie

Încearcă să folosești o masă și scaune din metal

Decorează cu materiale textile pe care le poți muta în interior atunci când întâmpini fenomene meteo nefavorabile

Creează un colț verde pe balconul tău cu ajutorul plantelor

Evită mobilierul din lemn deoarece este mai puțin rezistent atunci când plouă

Poate te gândești: „Ok o ajut, dar totuși ce cadou pot să-i iau?” Ei bine, poți căuta cele mai reprezentative plante pentru ea, dar sunt sigură că ajutorul tău și timpul tău sunt un cadou mult mai valoros.

2. Abonament de make-up lunar

Sunt foarte multe branduri de make-up care oferă produse sub formă de abonamente lunare.

Dacă prietena ta este o iubitoare a produselor de beauty, îi poți face cadou un abonament lunar în care lună de lună va primi o cutie ce conține: produse de îngrijire a feței, produse de îngrijire a corpului, parfumuri și machiaje, plus multe mostre.

Dacă bugetul nu îți permite nu trebuie să faci abonamentul pe un an de zile, îl poți face chiar și pentru două-trei luni. Sunt sigură că s-ar bucura.

3. Printează-i 3D o amintire

Cadourile handmade sunt printre cele mai apreciate datorită implicării persoanei care îl oferă în procesul de creare.

Cum tehnologia a evoluat, îi poți oferi o amintire creată cu ajutorul unei imprimante 3D. Poți face orice, de la căni la bijuterii sau chiar obiecte de decorațiune. Sky is the limit here!

Profită, deci, de această oportunitate și folosește-te de serviciile de printare 3D care pot oferi o multitudine de culori și texturi, precizie, calitate și durabilitate produsului finit.

Iar dacă ești pe ultima sută de metrii cu căutarea cadoului perfect, timpul de execuție este redus considerabil.

4. Aparat de gofre

Tuturor ne place să mâncăm dulciuri, mai ales dimineața când ne trezim.

Dacă prietena ta este adepta dulciurilor, o idee bună de cadou ar fi un aparat de făcut gofre sau waffles (cum se numesc în engleză).

În așa fel, în fiecare dimineață, în timp ce își va prepara micul dejun și va folosi aparatul, se va gândi instant la tine și la faptul că o cunoști cel mai bine.

5. Un colier personalizat

Ești în căutarea unui cadou unicat? Bijuteriile personalizate sunt cea mai bună idee.

Dăruiește-i un lanțișor personalizat din argint cu un mesaj special.

Este părinte? Îți propun o variantă perfectă de a purta numele copilului zi de zi pe o bijuterie: un colier cu un pandantiv pe care sunt gravate talpițe de bebeluș, data de naștere, numele sau un mesaj de suflet.

Ce poate fi mai special decât atât? Este o bijuterie pe care o va păstra toată viața.

Sau îi poți oferi un medalion cu numele ei sau chiar al tău.

Medalioanele gravate cu numele celor dragi o vor face să-și amintească în orice moment de faptul că acele persoane sunt alături de ea. Posibilitățile de gravare sunt infinite! Ai nevoie doar de puțină inspirație.

Acum că ai citit ideile noastre sunt curioasă tu ce ai oferit prietenei tale celei mai bune?