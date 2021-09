Odată cu venirea toamnei, Elmiplant readuce în atenția publicului gama Vitamin C, în cadrul unui eveniment dedicat

Marți, 14 septembrie, Elmiplant a sărbătorit împreună cu influenceri și consumatori ai brandului venirea toamnei și totodată cel mai bun moment pentru începerea ritualului de pampering pentru ten.

La eveniment au luat parte peste 50 de influenceri din România și consumatori ai brandului. După această perioadă în care lansările și evenimentele s-au petrecut preponderent în mediul online, revederea pe o terasă rooftop din centrul Bucureștiului într-o după-amiază de toamnă, a fost una extrem de plăcută și revigorantă. Toată acțiunea s-a petrecut în condiții de maximă siguranță, iar vremea a fost una perfectă pentru o petrecere în aer liber.

În cadrul evenimentului invitații au fost suprinși cu o serie de momente speciale. Dintre toate, cel al dansului artistic a fost de departe cel mai admirat și aplaudat, mai ales că acțiunea s-a desfășurat sub câțiva stropi de ploaie spontani, luminați de razele soarelui la apus, elemente ce au facut ca scena să pară desprinsă dintr-un film.

“Totul a fost așa cum am planificat, am avut parte de vremea perfectă, de invitați frumoși, ce au socializat și s-au distrat. Cei de la The Social Nest, agenția organizatoare a evenimentului, au avut grijă ca și cele mai mici detalii să fie puse la punct. Într-un cadru de poveste, înconjurați de portocale, prăjituri, băuturi pe bază de portocală, figurine supradimensionate în formă de lămâie sau portocală și un panou foto superb, muzică, zâmbete și voie buna – așa s-a desfasurat evenimentul Elmiplant. Suntem extrem de bucuroși că am putut interacționa din nou live, respectând condițiile de siguranță, desigur. Sunt convinsă ca tuturor ne-a lipsit acest lucru”, afirmă Iulia Ciortan, Managing Director T.O.M. Communications & Marketing, agenția de comunicare a brandului Elmiplant.

“După zilele însorite de vară, în care chiar dacă majoritatea dintre noi a aplicat cu strictețe toate regulile pentru expunerea la soare, este nevoie de un reboost de hidratare și strălucire pentru ten. Elmiplant vine în întâmpinarea consumatorilor cu gama Vitamin C, ce conține fiole iluminatoare pentru îngrijre zilnică, completate de crema de zi sau crema de noapte cu efect de iluminare și anti-aging. Toate au la bază ingredientul minune, nimeni alta decât faimoasa vitamina C. La fel cum un suc proaspat de fructe îi oferă corpului energia necesară pentru a face față unei zile solicitante, cremele de față Elmiplant Vitamin C revitalizează tenul, oferindu-i energie și strălucire pentru întreaga zi.”, afirmă Camelia Kovacs, brand manager Elmiplant.

Elmiplant este un brand de produse cosmetice cu ingrediente naturale, pentru îngrijirea pielii, cu formule naturale eficiente, ce conferă rezultatele dorite în funcție de tipul tegumentului și de vârstă. Cuprinde o gamă completă de produse create după cele mai recente tehnologii în domeniu, respectând sănătatea și siguranța pielii. Produsele cosmetic din gama Elmiplant sunt de cea mai bună calitate pentru că au ca principal obiectiv menținerea sănătății pielii, iar formulele din produsele marca Elmiplant nu conțin parabeni. Mai mult, toate produsele sunt testate dermatologic pentru a dovedi atât compatibilitatea la nivelul pielii, cât și efectele declarate ale fiecărui produs în parte.