Oameni de treabă/ Men of Deeds se vede la Les Films de Cannes à Bucarest

Oameni de treabă/ Men of Deeds, noul film al regizorului Paul Negoescu, cu Iulian Postelnicu, Vasile Muraru, Anghel Damian și Crina Semciuc în distribuție, va avea o avanpremieră specială în cadrul Les Films de Cannes à Bucarest,sâmbătă, 22 octombrie. Proiecția programată de la ora 20.00, la Cinemateca Eforie (București) va fi urmată de o discuție cu echipa filmului.

Trailer oficial: https://youtu.be/McnAE_EcCjg

Bilete disponibile pe Eventbook: https://bit.ly/3VB52Ux

Oameni de treabă, cel de-al patrulea lungmetraj regizat de Paul Negoescu (O lună în Thailanda, Două lozuri, Povestea unui pierde-vară) combină elemente de comedie neagră și thriller pentru a spune povestea unui șef de poliție, Ilie, aflat la mijlocul vieții, care trăiește cu presiunea de a-și face meseria altfel decât și-ar dori, iar singurul lui vis rămâne acela de a duce o viață liniștită despre care crede ar putea începe dacă și-ar cumpăra o livadă.

„Din punct de vedere profesional, a fost o experiență inedită să regizez un scenariu care nu a fost scris de mine, într-un univers neobișnuit pentru mine – povestea petrecându-se la țară, în nordul Moldovei, în timp ce eu sunt născut și crescut în București, fără să fi avut până acum vreo relație cu viața la țară, cu atât mai puțin cu Moldova”, mărturisește regizorul Paul Negoescu.

Cu o poveste plasată în nordul României și filmat în cursul anului trecut în județul Botoșani, după un scenariu scris de Radu Romaniuc și Oana Tudor, Oameni de treabă îl are în rolul principal pe Iulian Postelnicu, care a fost atras de scenariu de la prima citire.

„Povestea este pe gustul meu, amestecul ăsta de comic, de ridicol și de violență, asta m-a atras din prima, îmi place mult și sper să fie la fel receptate de spectatori. (…) Am râs, mi-a fost milă de Ilie, m-a enervat, l-am disprețuit, l-am înțeles după un timp. Ilie este un ins singur, la jumătatea vieții, nu are nimic, nu are pe nimeni, e în derută, e un tip disperat, un om care realizează că nu mai are timp să fie ce și cum visează. Eu dacă aș fi în situația lui – și uneori mă și simt așa – aș fi disperat, m-aș agăța de orice fir de păr, lucru pe care Ilie îl face. E singur, laș, leneș, cel puțin naiv și poate că nu ți l-ai dori prieten. „Oameni de treabă” e un titlu ironic și e bine că e așa”, spune Iulian Postelnicu.

Despre cum s-a desfășurat procesul de casting și cum l-a găsit pe Iulian Postelnicu, interpretul personajului central, Paul Negoescu adaugă: „Am organizat un casting cu majoritatea actorilor români care au în jur de 40 de ani și care locuiesc în Moldova sau au rădăcini în zonă. Apoi am lărgit selecția și printre actori din Republica Moldova, în ciuda faptului că accentul lor este destul de diferit. Până la urmă, când mă pregăteam să caut și actori din afara regiunii, am aflat că Iulian este născut într-un oraș din sudul Moldovei, unde nu există accent puternic, dar având rude care încă locuiesc acolo, mi-am imaginat că e ceva ce poate învăța mai ușor. M-am bucurat foarte mult că evenimentele au luat această întorsătură.”

Oameni de treabă va ajunge pe marile ecrane din România din 25 noiembrie 2022, distribuit de Bold Film Studio.

Oameni de treabă esteProdus de Papillon Film și Tangaj Production (România) în co-producție cu Screening Emotions (Bulgaria) și Avanpost Production (România).

Imaginea filmului este semnată de Ana Drăghici, scenografia de Vanina Geleva, de costume s-a ocupat Mălina Ionescu, de machiaj Bistra Kechedjieva, iar de coafură Andreea Lupu. Eugen Kelemen este editorul filmului, iar coloana sonoră a fost realizată de Marius Leftărache. Anamaria Antoci este producătorul filmului, Poli Angelova este co-producător, iar Ana Voicu producător delegat.