O iarnă ca-n povești…în București! Locuri atractive și activități pe care le poți face în anotimpul rece

România abundă în locuri spectaculoase, gata să fie descoperite, însă poate cea mai captivantă destinație este însăși capitala sau „Micul Paris”, așa cum i se mai spune (în principal datorită stilului arhitectural). Este un oraș plin de viață atât pe timpul zilei, dar și după lăsarea serii, de aceea niciodată nu vei rămâne fără opțiuni atunci când vine vorba de activități. Dacă te-ai hotărât să-i faci o vizită, fii sigur/ă că se va bucura să te primească cu brațele deschise, indiferent de vreme.

Iată cum te poți bucura pe deplin de frumusețea capitalei în timpul iernii

Vizitarea Bucureștiului pe timp de iarnă atrage după sine o serie de avantaje: numărul mic de turiști, prețurile mai scăzute pentru cazare (mai ales după sărbători) și o mulțime de preparate calde, tradiționale și delicioase pe care le poți savura în localuri dintre care mai variate. Să vedem, așadar, cum te poți bucura pe deplin de un city break reușit în efervescentul București!

O binemeritată pauză culturală

Principalul inconvenient al excursiilor pe timp de iarnă este vremea mohorâtă, așa că nu-ți rămâne decât să transformi dezavantajul în avantajul tău! Profită de acest moment pentru a-ți îmbogăți experiențele culturale într-un mediu călduros și primitor, respectiv într-un muzeu. Printre recomandări se numără Palatul Cotroceni, Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi, Muzeul Național de Istorie a României, Casa Ceaușescu, Muzeul Zambaccian, Muzeul Geologic Național, Muzeul Theodor Aman sau Palatul Voievodal Curtea Veche. Ai grijă să verifici din timp programul acestor atracții și, dacă este posibil, să optezi pentru un tur ghidat.

Opțiunile sunt copleșitoare, așa că este bine să-ți stabilești din timp obiectivele vizitei. Poți lua o decizie mult mai ușor pe baza experiențelor anterioare ale altor exploratori curioși, așa ca tine. Este timpul să faci cunoștintă cu persoane din întreaga lume, cu aceeași pasiune pentru cele mai inedite locuri, prin intermediul Framey, aplicația pentru călătorii care te ajută să-ți creezi itinerariul pentru viitoarele excursii, alături de o rețea impresionantă de oameni pasionați de călătorii.

O pauză de masă într-un local cochet

Vântul pare să se întețească, fulgii de nea stau să cadă… însă cu toții știm că cel mai bine este să-i observăm de la geam, în timp ce ne sorbim în tihnă ceașca de ceai/cafea/ciocolată caldă. Este momentul prielnic să te răsfeți în localurile cel mai des frecventate de turiști, dar și de bucureșteni. Fie că vrei să optezi pentru o cafenea selectă sau să vizitezi cele mai interesante ceainării în București, există alternative pentru fiecare gust în parte. Printre cele mai spectaculoase se numără însă Cărturești Carusel, o librărie poziționată convenabil în Centrul Vechi al capitalei, care îmbină lectura, atmosfera liniștită și setea de cunoaștere cu setea pentru băuturile delicioase, în special ceaiuri dintre care mai variate. Dacă îți dorești și o selecție mai variată de preparate culinare, poți oricând să faci un popas la Caru’ cu Bere, unde vei rămâne înlemnit/ă la vederea decorului impresionant, în stil neogotic.

O pauză pentru distracție

Când e vorba de distracție, bucureștenii nu se lasă mai prejos. Viața de noapte în capitală este intensă, iar aici poți duce petrecerea la un cu totul alt nivel… la cel mai sus! Există o mulțime de localuri/cluburi cu o priveliște fenomenală pe care nu trebuie să le ratezi, cum ar fi Nomad Skybar, 18 Lounge by Embassy, Nor – Sky Casual Restaurant, Skybar Dorobanți, Fork Ana Tower, KLANdestic sau Linea /Closer to the Moon.

Probabil că o singură zi nu-ți va fi de ajuns pentru a bifa toate destinațiile dorite, așa că întocmește un plan ca la carte cu ajutorul noilor tehnologii și savurează Bucureștiul din plin.

