Novakid a primit premiul special „cea mai bună platformă de educație online pentru copii în România”

Novakid, cea mai importantă platformă online de engleză pentru copii din Europa și o companie consacrată care reinventează învățarea limbii engleze ca a doua limbă (ESL), a primit premiul special „cea mai bună platformă de educație online pentru copii”, în cadrul evenimentului „Forbes Brands For Kids”, organizat de „Forbes Kids România”.

Având în vedere misiunea de a oferi fiecărui copil șansa de a învăța limba comunicării internaționale și de a stimula dezvoltarea societății globale, Novakid și-a perfecționat procesele de afaceri și a demonstrat cu succes o creștere sănătoasă în România în 2022.

Un sistem de învățare recomandat de părinți altor părinți

Astfel, până în noiembrie 2022, numărul lecțiilor de engleză accesate pe platforma Novakid în România a crescut de șase ori, iar numărul utilizatorilor a crescut de trei ori.

Compania și-a propus să îmbunătățească constant calificările profesorilor săi, cât și caracteristicile tehnice ale platformei online de învățare, aspecte care justifică un coeficient de recomandare a sistemului de învățământ Novakid notabil – cu o creștere de 20% de la an la an. Cu alte cuvinte, părinții din România au încredere să le recomande altor părinți lecțiile la Novakid, iar numărul acestora a progresat încontinuu.

„Copiii învață limba engleză în sistemul Novakid cu preparatorul acasă, părinții nu mai fac eforturi extraordinare de a-și duce micuții la cursuri, de a pierde timp în trafic, ore prețioase pentru întreaga familie. La Novakid, engleza prin joacă se traduce în lecții pe care copiii le așteaptă cu plăcere și nerăbdare, iar în câteva luni părinții observă evoluția evidentă a prichindeilor”, punctează Andreea Marin, Brand Ambassador Novakid.

„Fondatorii Novakid au ales România ca o nouă țară de lansare în iunie 2021 pentru potențialul oferit de țara noastră, în care părinții sunt din ce în ce mai preocupați să-și crească bilingv copiii. Am convingerea că în 2023 vom continua în același ritm, alături de echipa pe care am format-o”, conchide Ekaterina Russo, Country and Influencer Marketing Manager Novakid.

Novakid, una din cele mai bune companii globale de învățare digitalăPentru al doilea an consecutiv, Novakid a fost inclus în topul anual GSV, EdTech top 150, al companiilor private în spațiul de învățare digitală.

În martie 2022, Novakid a fost inclus și pe lista „Forbes”, în Top 500 cei mai buni angajatori de startup din America. Novakid a fost, de asemenea, recunoscut ca finalist la Premiile EdTech Digest Awards 2022 la categoria „Cea mai bună soluție de învățare a limbilor străine”, iar în iunie 2022 a fost selectat drept câștigătorul „Companiei generale de învățare a limbilor străine a anului”, în cadrul premiilor EdTech Breakthrough 2022.

Analiștii au studiat activitatea a peste 80 de școli online care operează în Europa. Experții au evaluat numărul de studenți activi și nivelul lor de satisfacție față de procesul de învățământ, nivelul de pregătire și experiență a profesorilor, precum și prețurile.

Despre Novakid

Novakid este școala online nr. 1 de engleză pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4-12 ani din Europa. În anul 2017 s-a lansat pe piața internațională, ajungând să activeze și în România începând din iunie 2021. Profesorii acestei școli sunt vorbitori nativi ai limbii engleze, acreditați la nivel internațional prin certificate CELTA, TEFL, TKT și TESOL.

Modul de predare Novakid depinde de ritmul și capacitățile elevului. Fiecare curs este personalizat, începând cu prima lecție gratuită pe care școala o oferă noului cursant pentru a-i observa abilitățile și modul de lucru. Parcurgerea lecțiilor este interactivă, datorită activităților dinamice și inovative pe care profesorul le utilizează: excursii virtuale cu ajutorul tehnologiei, jocuri, videoclipuri și șabloane personalizate.Pentru a afla mai multe despre școala de engleză Novakid vizitați www.novakid.ro.