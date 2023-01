Nicu Bocancea, Adrian Perjovschi, Andreea Mărcuță si Ivona Nenu anunță „Wedding Trends 2023”

Ce se poartă și ce nu mai e la modă, cele mai frecvente greșeli, cele mai utile sfaturi

TOP 5 recomandări pentru miri!

Master floristul Nicu Bocancea, designerul Andreea Mărcuță, hair-stylist-ul Adrian Perjovschi impreuna cu echipa sa de beauty și wedding planner-ul Ivona Nenu au anunțat trendurile în materie de nunți pentru sezonul acesta, in cadrul „Wedding Trends 2023”, organizat la unica orangerie pentru evenimente de lângă București.

„Trendurile mondiale în decoruri și locații de evenimente conduc oamenii spre spații aproape de natură, indiferent de anotimp, spre decoruri cu inspirații fresh, romantice, solare, cu elemente din natură fie că e iarnă sau vară. Orangeriile sau locațiile de tip seră, inundate de lumina naturală sunt printre cele mai căutate și aspiraționale spații pentru nunți, pentru că primesc energia naturii și a iubirii pentru ea, pentru că au plante, spații largi, lumină, confort, unicitate și pentru că sunt versatile și arată spectaculos cu orice fel de mese, scene, aranjamente florale sau decoruri, în funcție de tema aleasă sau de nivelul de eleganță dorit.”, declară Nicu Bocancea, master florist internațional.

Rochia de mireasă este elementul-vedetă al unei nunți, iar 2023 vine cu multă personalitate și originalitate în designul colecțiilor bridal: „Anul acesta nu mai există „nu se poate”, „nu este permis” sau „nu se cade” în designul rochiilor de mireasă. Se poartă rochiile îndrăznețe, cu transperențe, decupaje sau decolteuri adânci, corsetele structurate, transparente cu aplicații spectaculoase din pene, cristale, franjuri, minuțios realizate manual sau broderiile transparente dublate cu corsete în culoarea pielii. Sunt în mare vogă printre miresele neconvenționale din toată lumea piesele separate, costumele sau rochiile de tip sacou pentru libertatea de mișcare pe care o dau și pentru imaginea cool și modernă pe care o transmit. Rochiile mini sunt preferate de miresele 2023 atât ca primă rochie, cât și ca a doua rochie a serii, cea dedicată dansului și momentelor de divertisment. Fundele și florile 3D sunt printre cele mai in trend accesorii pentru rochiile de mireasă, iar albul tradițional este tot mai frecvent înlocuit de alte culori în materialele din care ele se realizează pentru un impact vizual puternic și pentru memorabilitate.”, declară Andreea Mărcuță, unul dintre fashion designerii preferați de miresele din 2023.

Coafurile mireselor 2023 țin cont de trendurile în hair-styling, dar și de componenta „timeless” pe care trebuie ele să o aducă look-ului total în cea mai importantă zi din viață:„Este un plus de chic anul acesta în coafurile de mireasă, adus bineînțeles din accesorii, formă, dar și din adaptarea la forma feței, la tipul de păr, la rochie și la aspectul total al mireselor.Trendurile sunt pentru fiecare lungime de par, avem coafuri pentru parul tuns pixie, pe scurt, coafuri texturizate cu produse pentru aspect lucios, dar și coafuri pentru parul lung care poate fi lăsat desfăcut, ondulat, drept, pe jumatăte prins sau cu totul. Putem crea din coafuri un look elegant, clasic, modern, boemian, relaxat, casual, de basm, pentru plaja sau de povești cu zâne. Coafurile de mireasă pot fi accesorizate creativ, de la simplu și elegant, până la cât mai sofisticat, complex sau glam. Avem de exemplu coronițe de la cele simple din material până la cele mai stralucitoare cu pietre sau perle. Voalul este un alt element important de accesorizare a coafurii, cu un puternic impact în look-ul mireselor. El poate fi de diferite lungimi și dimensiuni, ne putem juca foarte mult cu volumele sau îl putem înlocui cu voalete sau cu diverse accente de voal. Pentru miresele care aleg să nu poarte voal, avem alternativă în simplitate, în inserarea de flori naturale în coafuri sau chiar în alegerea unei pălării pentru un look mai avangardist.”, anunță Adrian Perjovschi, hair-stylist de top, expert în transformări radicale de look.

Florile folosite în buchete, în aranjamentele de masă sau în construcțiile decorative sunt esențiale pentru crearea unui tablou perfect al nunții și al poveștii de dragoste sărbătorită de miri: „Construcțiile florale suspendate sunt printre cele mai spectaculoase decoruri de nuntă ale anului 2023, pentru că ele completează aspectul oricărei săli, învăluie în natură, parfum și frumos contextul și aduc originalitate și personalitate evenimentului. Cromatica-vedetă a anului este în continuare albul sau inserția de alb, iar florile preferate sunt de cele mai multe ori cele de sezon sau cele preferate de mireasă. Aranjamentele de masă trebuie calibrate ca proporție și gândite ca parte din povestea mirilor, cu inserții personalizate, cu elemente lemnoase sau elegante. Vesela, tacâmurile, paharele, fețele de masă sunt alese dintr-o varietate de forme, materiale, nuanțe pentru a se potrivi contextului, temei, elementelor din jur. Place-card-urile, meniurile, mărturiile se pot realiza creativ pentru a fi elemente de inedit și culoare, nu doar accesorii de masă. Buchetele de mireasă, de nașă sau de domnișoare de onoare sunt „vedetele” zilei, ele trebuie să fie memorabile, instagramabile, demne de păstrat ca amintire o viață, iar floriștii aleși să le realizeze au de multe ori provocarea unor adevărate mini-opere de artă.”, consideră Nicu Bocancea, cel mai premiat și apreciat master florist din România pe plan internațional.

Momentele inedite, care ies din tipare, cornerele instagramabile, detaliile care fac diferenta sunt subiectele principale in discutia mirilor cu un wedding planner: „Inspiratia mireselor vine si in 2023 din Pinterest, Tik Tok, Instagram, unde viitoarele mirese isi salveaza referinte preferate si isi creaza moodboard-ul care este de mare ajutor atat pentru wedding planner cat si pentru florist, pentru a putea veni cu recomandari foarte aproape de asteptarile lor. Momentul First Look a devenit un must-have in desfasuratorul de nunta, este un moment plin de emotie si intimitate, iar speech-urile sunt din ce in mai imprumutate ca idee astfel ca startul nuntii il dau clinchetul de pahare si discursul celor dragi. In ceea ce priveste programul artistic, mirii pot deschide evenimentul cu o muzică de pian, vioară, saxofon si pot alege pana la 6 reprize de muzica live, intercalate ca genuri, de la coveruri, folclor, special guest star-uri, cât să acopere toate gusturile. Mirii se gandesc in 2023 si la continut pentru social media, reels, stories, unele obtinute cu filmarea circulara, in 360 grade, si aleg sa proiecteze la eveniment fotografiile editate in aceeasi zi. Atenția la detalii ajută mirii să creioneze un eveniment diferit, special: tortul de shot-uri pentru a condimenta distractia, dancing shoes, care sunt extrem de apreciati de doamne si domnisoare in mijlocul petrecerii cand isi doresc sa arunce tocurile si sa danseze in continuare, machetele de tort care anul acesta se anunta a fi grandioase, decorate cu flori sau cu design personalizat sau un spectacolul de lumina, redat prin perdeaua de lumini de pe tavan (denota romantism), candelabre (denota eleganta), inscrisurile luminate (I DO, LOVE, AMORE, A&C, etc), sunt doar cateva din detaliile cu care mirii pot surprinde invitatii.”, dezvăluie Ivona Nenu, cunoscută de miri sub numele de Ivo Your Wedding Planner.

Fotografiile de la evenimentul Wedding Trends 2023 by Talentivity au fost realizate de White Ruffles, unii dintre cei mai accesați fotografi de nunți și evenimente private din România.

TOP 5 puncte esențiale în căutarea locației ideale pentru nuntă

Nicu Bocancea, cel mai premiat master florist din România pe plan local și internațional, desemnat al patrulea cel mai bun florist al Europei, co-fondatorul Orangeriei Iris

1. Numărul de persoane – căutările încep prin a face o listă aproximativă de invitați care determină găsirea unui spațiu care să se umple de oameni, de bine și de frumos în cel mai adecvat mod. Este neplăcut să ajungi să ai o sală prea mică sau prea mare pentru invitați pe care să te chinui să o comprimi sau să o lărgești din artificii de decor.

2.Anotimp/Momentul din an – trebuie căutată o locație care să permită desfășurarea evenimentului atât la interior, cât și la exterior pentru ca vremea cu capriciile ei să fie un detaliu, nu un impediment. Există locații care au terasă, locații care au pereți culisanți, spații segmentate etc. Chiar dacă ai convingerea că evenimentul tău va fi vara și nu vei avea multe elemente imprevizibile de luat în calcul, natura oferă surprize pe care ar fi bine să poți să le transformi în momente plăcute, nu generatoare de haos

3.Stil și concept – Ar trebui să știi dacă petrecerea ta va fi rustică, mediteraneană, glamour, clasică, tradițională, hippie sau boho-chic. Există locații versatile care se pot transforma în funcție de stilul petrecerii, însă unele chiar au anumită ștampilă care poate fi nepotrivită pentru ceea ce îți dorești tu. Ar fi bine să stii de la început ce temă ți-ar plăcea să aibă evenimentul tău, dacă va fi unul jucăuș sau serios, ca să poți așeza toate piesele ca într-un puzzle care să iasă perfect.

4.Bucătărie proprie sau construită provizoriu și bar – o locație de evenimente nu este doar o poză frumoasă. Evenimentul pe care tu îl ai trebuie să fie o experiență completă, plăcută, cu tot ce implică simțirea de bine pentru invitații tăi. Degeaba ai o locație superbă care nu are bucătărie sau spațiu și elemente necesare pentru a funcționa una printr-o firmă specializată sau o locație în care nu este prevăzut spațiu pentru bar sau chiar un bar propriu. Sunt elemente necesare pentru buna desfășurare a unui eveniment

5.Spațiu pentru dans și pentru cornere tematice – nu se mai poartă evenimentele private statice, ci se caută evenimente în care invitații să treacă prin mai multe experiențe multisenzoriale, interactive. Va fi întotdeauna un atu un spațiu care permite un corner de cigar și narghilea, un spațiu de photobooth, un corner special amenajat pentru copii cu activități și elemente adecvate, un spațiu pentru live cooking sau câte și mai câte

TOP 5 cele mai importante aspecte atunci când alegem rochia de mireasă

Andreea Mărcuță, fashion designer și fondator al MMarquise

1.Alege rochia în funcție de silueta ta, de ce te avantajează și te pune cel mai bine în valoare! Sfătuim miresele să urmărească tendințele actuale, însă alegerea trebuie făcută de fiecare persoană în parte, ținând cont de corp, de formele fiecăreia și de ce le avantajează. Aici este foarte importantă consilierea, pentru punerea în valoare a atuurilor personale și pentru acele mici trucuri care ne ajută să mascăm mici defecte sau să evidențiem punctele forte, în funcție de fiecare siluetă. Recomandăm astfel o sesiune cu designerul și proba mai multor tipuri de rochii, pentru a vedea ce stil, ce formă de rochie pune cel mai bine în valoare silueta respectivă.

2. Povestea fiecărei mirese, locația în care are loc evenimentul și tematica aleasă trebuie să ocupe un loc important în alegerea rochiei! Este important pentru noi să intrăm în povestea miresei, să înțelegem ce își dorește și cum se visează în ziua nunții. Înainte să alegem rochia de mireasă perfectă, trebuie să ne decidem dacă evenimentul va fi unul formal, într-o locație somptuoasă de tip castel, sau dacă evenimentul este unul casual, tip garden-party, petrecere pe malul lacului sau pe plajă.

3. Stabilire bugetului este foarte importantă în alegerea rochiei, ajută foarte mult atât mireasa, cât și casa de modă sau brandul care o va realiza. În momentul în care știm în ce buget trebuie să ne încadrăm, ne facilităm munca și alegerile, pentru că putem propune cele mai potrivite variante, atât ca stil, dar și din punctul de vedere al sumei alocate pentru rochie. Foarte important este ca mireasa să se gândească la întreaga ținută și să nu uite de accesorii, de voal, pantofi sau bijuterii atunci când își stabilește bugetul.

4. Rezervă timp pentru căutarea rochiei, pentru întânirea cu designerul și probarea mai multor tipuri de rochie! Multe rochii de mireasă, în funcție de materialul folosit, fie că este o dantelă fină sau prețioasă comandată din Franța sau Italia, fie că necesită zeci sau sute de ore de lucru manual, are nevoie în general de un timp de realizare între 2 și 8 luni. Căutările trebuie să înceapă din timp, însă nici prea devreme nu este oportun, pentru că riscăm să ne plictisim de model sau să apară modele noi, broderii noi spectaculoase și să ne pară rău că nu am așteptat. Este foarte important să ne sfătuim cu designerul sau cu consilierii casei de modă alese cu privire la primele programări și la începerea căutărilor.

5. Găsește casa de modă sau designerul care ți se potrivește, care este pe gustul tău și cu care să ai chimie! Considerăm că ROCHIA este elementul principal din cadrul nunții pentru viitoarea mireasă, de aceea realizarea acesteia trebuie să fie în întregime o poveste frumoasă. Astfel, recomandăm vizite la mai mai multe branduri pentru a vedea unde există chimie, unde sunt rochiile care sunt pe placul nostru, unde ni se acordă atenția dorită și nu în ultimul rând, unde sunt materialele și mâna de lucru de calitate. Este foarte important să poți face diferența și să poți analiza rochiile de mireasă și materialele folosite, aplicațiile manuale și măiestria cu care acestea sunt lucrate.

TOP 5 sfaturi esențiale pentru alegerea coafurii de mireasă

Adrian Perjovschi, hair-stylist de top, specialist în transformări radicale de look, fondatorul Jovsky Studio

Coafurile de mireasă trebuie să fie timeless, ele, de cele mai multe ori, nu trebuie să țină cont de vremuri sau de trenduri revoluționare. Privite în fotografii mâine sau peste ani, ele trebuie să transmită aceeași frumusețe și eleganță ca în ziua nunții și să fie o completare a look-ului total de fericire al miresei.

Fără excepție, recomand ca părul viitoarelor mirese să fie pregătit din punctul de vedere al culorii și tunsorii cu câteva săptămâni înainte de marele eveniment, ca să se așeze culoarea, tunsoarea, percepția viitoarei mirese asupra lor și să se elimine elementele neprevăzute! Schimările de culoare și tunsoare nu sunt recomandate cu puțin timp înainte de nuntă!

Proba coafurii trebuie făcută cu ceva timp înainte de nuntă la salonul sau la hair-stylistul ales, ca și când ar fi ziua cea mare. Dacă este hotărâtă că va purta voal, atunci ideal ar fi să-l aibă cu ea la probă, ca să se poată simula look-ul final. Astfel mireasa poate fi sigură că va arăta în ziua nunții așa cum a visat și că va elimina emoțiile și situațiile imprevizibile de atunci.

Recomand mireselor coafurile fără volum exagerat, ci părul stilizat fin, fără formă atipică exagerată care poate modifica fizionomia sau poate atrage atenția în detrimentul ansamblului, a imaginii generale strălucitoare pe care o țintim pentru o asemenea zi importantă. Mereu am spus și o repet: coafura din ziua nunții trebuie să fie un accesoriu pentru frumusețea miresei în cea mai importantă zi din viața ei.

Recomand mireselor o coafură naturală și rezistentă multe ore cu care să se simtă libere în mișcări, care să le permită să se îmbrățișeze cu invitații, să danseze până dimineață, să arate bine în poze pe tot parcursul nopții, fără retușuri! O mireasă trebuie să strălucească nu numai prin coafură, accesorii sau prin felul în care este îmbrăcată sau aranjată, ci prin ceea ce transmite, prin privire, prin fericirea pe care o emană.

TOP 5 cei mai importanți pași în colaborarea cu un wedding planner pentru mirii și nunțile din 2023

Ivona Nenu – Ivo Your Wedding Planner, una dintre cele mai respectate și căutate organizatoare de evenimente din România

Drumul organizării nunții este unul mai simplu, mai sigur, mai precis și mai frumos dacă ai un wedding planner. El atentioneaza, accentueaza sau marcheaza anumite aspecte/clauze din contracte care negestionate corect pot ajunge sa provoace adevarate pagube financiare, poate veni cu solutii sau propuneri in discutiile cu furnizorii, adaptate la cerintele mirilor si mult in beneficiul acestora, este ghidul perfect prin multitidinea de oferte, cautari, comparatii si întrebări.

Cunoașterea, chimia, prospecțiile în gânduri, dorințe, preferințe! Inca de la prima intalnire cu mirii, incerc sa imi dau seama care le sunt asteptarile, ii rog sa imi povesteasca cat mai multe despre ei astfel incat sa vedem care este directia in care trebuie sa ne indreptam cu cautarile, să facem împreună ordine in planuri, in ganduri, in suflet, sa prioritizăm, să analizăm pentru ca nunta să fie visul împlinit pentru ei.

Furnizorii perfecți! Dupa ce stabilim impreuna care sunt tema, conceptul, bugetul, facem impreuna un necesar pentru a stabili care sunt furnizorii de care au nevoie, optiunile sunt multiple si e foarte important sa inteleg care este tabloul pe care ei il viseaza astfel incat sa le pot recomanda parteneri de drum care sa ii ajute sa isi transforme visul in realitate. Deci urmatorul pas este sa le ofer variante de furnizori pentru fiecare segment in parte (fotografie, video, muzica, candy-bar, torture, etc) si cautam pana ei simt ca au facut alegerea cea mai buna.

Desfășurător precis! Cand toti furnizorii sunt contractati, facem impreuna un desfasurator in care notam toate detaliile importante, de la orele pentru montaj, probe, pana la schema salii, persoane de contact, toate aceste detalii sunt incluse si trimise catre toti cei implicati in organizarea nuntii cu doua saptamani inainte. Toata lumea are timp sa verifice datele, sa le modifice, corecteze sau sa ceara alte lamuriri. In asa fel incat in ziua nuntii totul este clar si sa nu apara surprize neplacute.