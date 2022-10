Monini vã recomandã Granfruttato

Monini Granfruttato – Uleiul de mãsline extravirgin în care arta uleiului Monini își găsește cea mai înaltă expresie. Monini Granfruttato are un buchet fructat intens de măsline verzi, complex și elegant, cu trimiteri evidente la migdale verzi proaspete și note florale ample. Pentru a produce acest ulei de măsline extravirgin 100% italian, Dl. Zefferino Monini selectează numai uleiuri produse cu măsline culese puțin mai devreme decât maturarea. Caracterul intens și parfumat, îl face ideal pentru utilizări în care doar câteva picături sunt suficiente pentru a pune în valoare cele mai bune preparate.

Gustul distinct, picant se datoreaza continutului bogat de polifenoli si anti­oxidanti carora medicina moderna le atribuie un rol fundamental in apararea organismului impotriva imbatranirii celulelor. Este recomandat a fi uti­lizat in stare proaspata pe „bruschetta“, salate, legume fierte.

Parfum: fructat, usor ierbos, floral

Aroma: usor migdalat, picanta

Densitate: vascozitate medie

Culoarea: verde, cu nuante galben-auriu

Aciditate: 0,4% – jumatate din limita legala maxima admisa la uleiul de masline extra virgin (0,8%)

Succesul dietei mediteraneene se datoreaza uleiului de masline extravirgin. Componenta sa bogata in fibre si grasimi benefice, saraca in grasimi daunatoare, bogata in antioxidanti si fibre reprezinta mai mult decat o dieta, de fapt, este un stil de viata.

Avand la baza alimente cat mai putin procesate si punand accentul pe ambianta placuta creata de mancatul in tihna, impreuna cu familia si prietenii, alimentatia mediteraneana intruchipeaza o traditie veche de secole care ne poate asigura longevitate si vitalitate.

