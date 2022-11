Mișcarea aduce bucurie, motivează și inspiră oamenii să fie prezenți în fiecare moment trăit

Despre sport, numai de bine

Sportul contribuie la îmbunătățirea sănătății tale emoționale. Un stil de viață sănătos și activ te mobilizează să obții rezultatele dorite la job, să colaborezi bine în echipă și să relaționezi mai bine cu ai tăi colegi, cu familia și cu prietenii. Mișcarea îți poate aduce o multitudine de beneficii, precum energie mai multă pentru a întreprinde și alte activități în afară de job, o stare de spirit bună. După o zi stresantă, fie ea la serviciu sau acasă, câteva minute de exerciții fizice sau o plimbare mai lungă, pentru limpezirea gândurilor, coboară nivelul adrenalinei și al cortizolului, hormonii stresului.

Îți poți lua de pe internet informațiile necesare, in ceea ce privește consecințele unei vieți sedentare, însă motivația de a acționa, poate lipsi, de multe ori. De aceea, participarea la evenimente care promovează si încurajează mișcarea, îți poate schimba perspectiva și te poate mobiliza să perseverezi.

Cum sa te simți mai bine cu tine si mai eficient la job

Agenda ta personală cuprinde multe planuri, atât în privința stilului de viață, cât și în privința carierei tale. Îți dorești, poate, să ai la îndemână „tool-urile” necesare pentru a face față provocărilor, printre care stresul, KPI-urile, sedentarismul. Și poți începe prin a face schimbări în plan personal, care se vor reflecta și la job.

Tentația este să începi cu obiectivul „de luni merg la sală”, însă mereu apar responsabilități noi sau nu ai timp. Ți-ar trebui o doză bună de motivație pe care o poți deprinde dacă mai întâi te documentezi și testezi, într-un mod distractiv, activitățile sportive care ți se potrivesc. Iar dacă fitness-ul și yoga sunt pe lista ta, nu ar trebui să lipsești de la cel mai mare și complex eveniment de fitness al anului, Fit For Future, care va avea loc pe 19 și 20 noiembrie, la Face Club București.



Fit for Future, cea mai mare platformă de comunicare și organizare de evenimente, își unește forțele cu Les Mills Nordic, cel mai mare furnizor global de programe și concepte de fitness, pentru a oferi publicului din România evenimentul FIT FOR FUTURE – o experiență care îți va oferi energie, motivație și experiențe multisenzoriale, pentru a te ajuta să decizi care este acea activitate care mâine te va determina să te ridici de la birou.

ING Bank România și Fitbit, acum parte din Google, se alătură Convenției Internaționale de Fitness „FIT FOR FUTURE”, pentru a încuraja toți românii să facă mai multă mișcare, indiferent dacă lucrează de acasă sau dacă s-au întors la birou. Astfel, ING Bank și Fitbit vor da startul campaniei, cu o serie de provocări și premii menite să motiveze cultivarea unui stil de viață mai activ, chiar în cadrul evenimentului, înainte de clasa susținută de Iulian Panait.

Fit For Future, o experienta transformatoare

Vei asista la antrenamente LIVE, oferite publicului de celebrii antrenori Les Mills, și vei putea să te conectezi cu oamenii cărora le place să simtă bucuria sportului făcut împreună, pe muzică și coregrafii la standarde internaționale.

Prin urmare, grăbește-te să-ți rezervi locul, aici:

https://fit4future.ro/register/

Antrenamente cardio, functional si mind-body, de neratat

CYCLING – indragitul Master Trainer, Iulian Panait, va fi prezent pe cea mai spectaculoasă scenă a Face Convention Center, alături de SuperChill LIVE band, pentru a oferi participanților la clasa de cycling un antrenament efervescent, de neuitat.

BODYATTACK este o clasă de fitness plină de energie, cu mișcări care se adresează atât începătorilor, dar și celor mai experimentați. Combină mișcările atletice, cum ar fi alergarea, aruncarea și săriturile, cu exerciții de forță, cum ar fi flotările și genuflexiunile. Un instructor LES MILLS te va ghida pe tot parcursul antrenamentului, astfel încât tu să-ți depășești limitele și să ai un sentiment de împlinire.

BODYBALANCE este o clasă de yoga, de nouă generație, care îți va aduce armonie si echilibru, in minte, in suflet si in corp. Te poți aștepta la o serie de mișcări simple de yoga, cu elemente de Tai Chi și Pilates, în timp ce o coloană sonoră inspirat aleasă, îți va da bună dispoziție. Controlul respirației este o parte importantă a tuturor exercițiilor, iar instructorii te vor ghida în acest sens.

The TRIP este un antrenament cu totul diferit față de cele pe care le-ai făcut până acum. Combină elementele de indoor cycling cu o călătorie prin lumi create digital. E ca super plimbare cu bicicleta, trecând prin locuri exotice si avand ocazia sa admiri peisaje de-a dreptul uluitoare.

În program sunt și antrenamentele: