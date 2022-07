Mai sunt 3 săptămâni până la We Love Music Festival, cel mai mare festival din zona Vâlcea! Peste 30 de artiști români și internaționali vor susține concerte live!

Pregătirile pentru We Love Music Festival, cel mai mare festival organizat în regiunea Vâlcea, sunt în toi. Peste 30 de artiști români și internaționali de top vor face show-uri de zile mari, timp de 4 zile, între 18 și 21 august. Festivalul reunește iubitorii de muzică de toate vârstele într-un loc de poveste, Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea, chiar la marginea pădurii. Mii de oameni se vor bucura să audă live cele mai tari hituri din anii 2000 și nu numai, piese de neuitat, care au făcut înconjurul lumii. Organizatorii pun la cale ultimele detalii, pentru a se asigura că publicul va trăi o experiență de neuitat la festival.

„Eu sunt îndrăgostit de acest line-up și sincer nerăbdător să-i văd pe toți live, pe scena We Love Music Festival, de la Ronan Keating la Lou Bega până la Sweet Kiss. Crescând cu această muzică, face parte importantă din adolescența mea, piesele astea m-au făcut să simt emoții pentru prima oară. Sunt piese care au rămas în istorie, care au făcut înconjurul lumii și care au contribuit la dezvoltarea mea ca artist și ca individ. Cred că publicul care va veni la festival va simți la fel. Am ales Platoul Fețeni pentru că m-am îndrăgostit de acel loc imediat ce am pășit pentru prima oară acolo, la 2 km de Râmnicu Vâlcea, pe acea pajiște minunată. Este un loc fabulos care-ți trezește emoții doar admirând peisajul, și sunt sigur că participanții de la festival vor trăi 4 zile intense, pline de emoție, își vor crea sute de amintiri frumoase și se vor întoarce acasă cu bateriile încărcate la job-uri după experiența We Love Music Festival.” spune Marius China, unul dintre organizatorii festivalului.

Nume sonore, ale căror hit-uri au definit muzica și au dominat topurile ultimelor decenii, precumRonan Keating, Ricchi e Poveri, ATB , Blue, Jay Sean, Oceana, Lou Bega, Connect-R, 3 Sud Est, L.A. și mulți alții vor face un show de neuitat pe scena festivalului. Startul distracției va fi dat joi seara, 18 august, de băieții din trupa BLUE, care au declarat că sunt încântați să vină în România. Aceștia au ajunscunoscuți în lumea întreagă datorită mega hiturilor All Rise sau One Love și au vândut, de-a lungul timpului, 15 milioane de albume la nivel global, fiind una dintre cele mai îndrăgite trupe de băieți din lume.

Pe lângă un line-up cu artiști de top, participanții se vor bucura și de un parc de distracții amenajat în spațiul unde se desfășoară festivalul. În plus, evenimentul va găzdui și un food court și food trucks cu mâncare pentru toate gusturile. Astfel, festivalul va fi o experiență perfectă atât pentru tinerii puși pe distracție, cât și pentru familiile cu copii, care vor regăsi la We Love Music Festival tot ceea ce au nevoie pentru un weekend memorabil. Show-urile live de pe scenă, cu artiști români și internaționali, vor fi completate de DJ și MC de top ce vor transforma locul într-o mare petrecere întinsă de seara până în zorii zilei.

Biletele s-au pus în vânzare și sunt disponibile aici.

We❤ Music Festival – Dă tonul naturii tale muzicale!