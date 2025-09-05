LPP deschide un nou magazin Reserved în București Mall

Brandul de modă Reserved își consolidează prezența în România prin deschiderea celui de-al 22-lea magazin la nivel național și al patrulea din București, pe 6 septembrie, în București Mall.

Noul spațiu, cu o suprafață de 1.890 mp, aduce în premieră în Capitală cel mai recent concept de magazin Reserved, conceput pentru a oferi o experiență de cumpărături modernă, confortabilă și inspirațională.

Clienții vor putea descoperi cele mai noi colecții pentru femei, bărbați și copii, într-un spațiu generos, cu design contemporan, iluminare prietenoasă și zone atent amenajate, pentru o experiență cât mai plăcută. În ziua deschiderii, Reserved le va pregăti vizitatorilor oferte speciale și surprize dedicate acestui moment. Astfel, toți clienții se vor bucura de 15% discount la cumpărături de minimum 250 de lei, iar primii 100 de clienți care ajung la deschiderea magazinului din București Mall vor beneficia de 50% reducere pentru întregul coș de cumpărături (în limita a 2.000 de lei). În plus, primii 300 de clienți cu bonuri de peste 150 de lei vor primi câte o înghețată delicioasă, iar 200 de rucsacuri cu accesorii pentru școală vor fi oferite la cumpărături de minimum 250 de lei, care includ cel puțin un articol din colecția Reserved Kids. Atmosfera va fi animată de un DJ live, transformând ziua lansării într-o experiență de cumpărături plină de energie și entuziasm.

„București Mall este una dintre destinațiile de shopping emblematice ale Capitalei, iar deschiderea noului nostru magazin aici marchează un pas important în extinderea rețelei Reserved pe piața locală. Prin lansarea celui de-al patrulea magazin din București, aducem pentru prima dată în oraș noul concept de design, oferindu-le clienților o experiență de cumpărături actuală, într-un spațiu generos și primitor.” – a declarat Alexandru Roman, Leasing Manager Reserved România.

Reserved este prezent pe piața din România din aprilie 2008 și a crescut constant, devenind un brand de referință, apreciat pentru stil și încredere. Odată cu deschiderea din București Mall, rețeaua Reserved numără 22 de magazine, cel mai recent inaugurat fiind la Iași, în luna aprilie. În această toamnă, brandul va continua expansiunea cu o nouă locație la Suceava. În plus, Reserved are o prezență multichannel solidă, oferind clienților acces la colecțiile sale prin magazine fizice, online și aplicație.

Noul magazin Reserved din București Mall Vitan face parte din strategia de extindere a brandului pe piața românească, consolidând prezența acestuia în centrele comerciale de top și oferind clienților acces facil la cele mai recente colecții și tendințe.

Despre LPP

LPP este o afacere de familie din Polonia și una dintre companiile de îmbrăcăminte cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală. De 30 de ani, compania activează cu succes atât în Polonia, cât și pe piețele internaționale, oferindu-și colecțiile în orașe prestigioase precum Londra, Milano, Hamburg, Varșovia, Praga, Budapesta, București și Helsinki.

LPP administrează cinci branduri de modă – Reserved, Cropp, House, Mohito și Sinsay – ale căror produse sunt disponibile astăzi în magazine fizice și online, în aproape 40 de piețe din întreaga lume. Compania deține o rețea de peste 2.200 de magazine, cu o suprafață totală de aproape 2 milioane m², și distribuie anual articole de îmbrăcăminte și accesorii pe trei continente. LPP joacă, de asemenea, un rol important ca angajator, având peste 43.000 de angajați în birourile și structurile sale de vânzări din Polonia, Europa, Asia și Africa. Compania este listată la Bursa de Valori din Varșovia, în indicele WIG20, și face parte din prestigiosul indice MSCI Poland.

Sursa foto: Reserved

