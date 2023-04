Look-uri moderne pentru primăvară cu cea mai nouă colecție Levi’s Made & Crafted

Levi’s Made & Crafted îmbină sensibilitatea stilistică cu măiestria artizanală, prin combinarea accentelor vestimentare din trecut cu cele din viitor. Pentru sezonul primăvară-vară 2023, istoria Levi’s este folosită drept inspirație pentru a elabora o colecție sofisticată și modernă de blugi, topuri, veste și rochii atemporale.

Colecția Levi’s Made & Crafted din acest sezon se concentrează asupra unor modele contemporane bazate pe culori neutre sau pastel, unde denimul e în rolul principal. Materialele provin din cele mai bune fabrici din lume, din acestea realizându-se niște piese care depășesc tendințele temporare din modă. Mai mult, articolele pot fi folosite pentru crearea unor outfit-uri de viitor, unde detaliile sport vintage și designul modern fac front comun.

În lookbook sunt incluse trei look-uri pentru femei și trei look-uri pentru bărbați. Printre piesele noastre preferate se regăsesc blugii pentru femei Wide Barrel, rochia cu influențe sport din denim ușor și o vestă supradimensionată din tricot.

Jacheta tip Trucker Union a fost concepută special pentru bărbații care caută un fit relaxat și o culoare plăcută, cu un aspect rafinat și cool în același timp. Mai mult de atât, blugii 501 au fost creați din diferite materiale și modele, oferindu-le un twist modern. În plus, în gama variată își face apariția și o cămașă din denim indigo, cu un aer curat și clasic. Fiecare piesă transmite confort și încredere de sine.

Persoane cu o calificare înaltă și tehnici onorate de timp din Japonia au ridicat denimul la o formă de artă. Pentru a aduce un omagiu istoriei bogate a măiestriei japoneze, Levi’s a colaborat cu renumita fabrică Kaihara Denim Mills pentru producerea aproape în întregime a denimului prezentat în colecția primăvară-vară 2023. Valorificând tehnicile tradiționale și cu o precizie nemaivăzută, acești artizani transformă bumbacul în opere de artă ce pot fi cu ușurință purtate.

„Prin Levi’s Made & Crafted ne inspirăm din moștenirea Levi’s și o reimaginăm pentru a crea articole moderne și fresh. Pornind de la îmbrăcămintea vintage sport și tehnici moderne de design, încercăm ca aceste piese să fie mai mult decât un trend al momentului, dorindu-ne să le oferim un caracter atemporal. Obiectivul nostru este să vedem oamenii purtând aceste articole de îmbrăcăminte peste câteva decenii.” — Paul O’Neill, director de design pentru Levi’s Made & Crafted și Levi’s Vintage Clothing la Levi’s Strauss & Co.

Despre Levi’s Made & Crafted:

În urmă cu peste 140 de ani, Levi Strauss a inventat o pereche de blugi care aveau să schimbe pentru totdeauna felul în care se îmbrăca lumea. Bazându-ne pe moștenirea noastră și autenticitate, Levi’s Made & Crafted creează articolele emblematice de mâine, echilibrând istoria cu un stil orientat spre viitor. Meșteșugul este în ADN-ul nostru, căutând să folosim totodată tehnici inovatoare de producție și cele mai calitative materiale în producția de îmbrăcăminte. Avem un etos ce se concentrează asupra moștenirii noastre din denim, cu un design ce caută să reinventeze stilul clasic Levi’s într-un mod progresiv.

Despre brandul Levi’s

Brandul Levi’s simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levi’s au devenit unele dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levi’s continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levi’s, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.:

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2021 au fost de 5,8 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com.