Locuri de muncă în Constanța: O companie își lasă angajații să lucreze doar 5 ore pe zi, dar cu câteva condiții

Cum ar fi ca locurile de muncă din Constanța, de exemplu, sau de oriunde din țară, să fie tot așa? Sau săptămâna de muncă să aibă doar 4 zile?



Cel mai recent este cazul firmei de consultanță Rheingans Digital Enabler din Bielefeld, Germania, care este dispusă să-și lase angajații să lucreze doar cinci ore pe zi, dar cu câteva condiții.

Directorul executiv al companiei, Lasse Rheingans, spune că a decis să scurteze programul de lucru pentru a putea petrece mai mult timp cu copiii săi. Însă vrea să se asigure că afacerea va merge la fel de bine în continuare, așa că angajații trebuie să fie la rândul lor dispuși să renunțe la telefon în timpul programului și să se abțină de la discuții mărunte, ambele furând timp prețios din ziua de muncă,

De asemenea, salariații nu au voie să-și verifice mailul decât de două ori pe zi, iar întâlnirile nu trebuie să dureze mai mult de 15 minute.

Strategia implementată de Rheingans pentru ca angajații săi să facă aceeași muncă într-un interval mai scurt pare să aibă șanse de reușită, dacă ne uităm la câteva studii recente.

De pildă, un studiu din 2017 al Universității din Texas – Austin a arătat că atunci când subiecții s-au aflat în aceeași încăpere cu un iPhone – paradoxal, chiar dacă acesta era închis și nici măcar nu era al lor – nivelul inteligenței, memoria și atenția au cunoscut un declin. Se pare că oamenii sunt atașați emoțional de telefoanele lor și din acest motiv ele le distrag atenția mai mult decât alte obiecte de zi cu zi, susțîn cercetătorii.

Săptămâna de lucru de patru zile

O altă companie care a testat un program de lucru mai scurt, de dată această sub formă săptămânii de lucru de patru zile, este compania neozeelandeză Perpetual Guardian, care s-a declarat atât de încântată de rezultate încât a decis că măsură să devină permanentă.

Un proiect similar urmărit cu interes de întreagaa lume a avut loc și în Suedia, unde mai multe instituții și companii au redus ziua de muncă la șase ore pe o perioada limitată, pentru a urmări efectele unui program mai scurt asupra angajaților și a productivității.

Rezultatele obținute nu au fost mereu cele sperate, însă chiar și acolo unde a fost înregistrat un succes (cazul localității Goteborg), autoritățile au decis să revină la programul vechi, din cauza costurilor prea ridicate.

Românii sunt pregătiți psihic pentru un program de 6 ore

Dar cum ar reacționa românii la un program de muncă de 6 ore, de exemplu? În opinia psihologului Dan Ivănescu, președintele Asociației Sănătate Mintală pentru Calitatea Vieții, românii ar fi pregătiţi să facă această schimbare, poate mai pregătiţi decât au fost scandinavii, deoarece noi punem accent mai mult pe emoţional, iar orice schimbare venită în avantajul nostru acţionează că un impuls sau o motivaţie.

„Să ne aducem aminte la şcoală, când profesorii ne promiteau că ne dau drumul mai repede de la oră, dacă îndeplinim câteva sarcini. Chiar dacă păream plictisiţi sau obosiţi, la auzul acestei veşti, imediat găseam resurse să ne atingem scopurile şi să devenim chiar mai productivi. Acelaşi tip de mentalitate din copilările funcţionează şi când devenim adulţi”, a declarat specialistul Dan Ivănescu pentru DC News.

Programul de 6 ore de muncă ne-ar face fericiţi în viaţa personală

În contextul în care ultimele studii arată că românii sunt printre cei mai nefericiți din Uniunea Europeană, specialistul crede că programul de 6 ore ne-ar ajută să devenim mai fericiți în viața personală, nu doar mai productivi la muncă.

„Un astfel de program mai concentrat ne-ar oferi posibilitatea să acordăm acele 2 ore în plus pe zi familiei, vieții personale și am fi mai mulțumiţi de noi deoarece am reuși să obținem rezultatele dorite într-un timp mai scurt.

Să nu uităm că la ora actuală, ocupăm locuri fruntașe în UE în ceea ce privește numărul de ore lucrate, dar trăim mai prost, din punct de vedere financiar, decât restul europenilor.

Trebuie să admitem, odată pentru totdeauna, că modul în care muncesc românii este unul deficitar, avem tradiția în a stă multe ore la muncă, dar muncă efectivă este mult mai mică.

Dacă se va implementa noul model, cred că vom ajunge să apreciem mai mult timpul petrecut la muncă și l-am trata mult mai responsabil”, a mai spus psihologul.