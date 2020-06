LIVE la Radio ZU. Paul Olteanu, trainer și coach, și Alexandra Irod, psihoterapeut, în direct despre adolescenți și frământările lor în perioada examenelor (P)

Psihologia și comportamentul adolescentului în perioada de stres determinată de pandemie sau de perioada examenelor în situația actuală a fost dezvoltată pe larg în direct la Radio ZU.

Episodul 12 i-a găsit pe specialiștii Paul Olteanu, trainer și coach, și pe Alexandra Irod, psihoterapeut, în fața acestui subiect de mare interes în această perioadă.

Împreună cu DJ-ul Radio ZU, Raluca Benavides, Paul și Alexandra au reușit să „construiască” o ședință de terapie răspunzând în direct la întrebările venite din partea ascultătorilor.

Care ar trebui să fie comportamentul unui părinte cu adolescentul său care se confruntă cu stresul generat de examene? Care sunt tehnicile de învățare care dau cele mai bune rezultate? Care sunt cele mai importante măsuri pe care trebuie să le ia părintele pentru ca relația cu adolescentul lui să fie una bună? Cum ajutăm adolescentul să treacă peste dezamăgiri sau peste momentele în care rezultatele sunt mai puțin bune decât cele pe care le aștepta?

„Cel mai important este ca părinții să nu pună presiune pe copii. Ce pot face ei, însă, este să-i ajute pe cei mici să-și focalizeze atenția pe lucruri care sunt în controlul lor. Să-mi fac griji legat de subiecte, cât de corect au fost ele alese sau unde o sa stau în bancă, de exemplu, aduc un consum mare de energie psihică. Mintea noastră nu se sperie de ce se întâmplă în realitatea noastră, se sperie de ce crede că o să se întâmple. De aceea este important să ne focusăm atenția pe lucrurile pe care le putem controla”, explică Paul Olteanu, trainer și coach, Mind Architect.

Pe de altă parte, „multe dintre manifestările copiilor modelează ceva ce văd la părinți. Cel mai important este ca atunci cand observăm ceva la copilul nostru să ne uităm apoi la noi și să încercăm să ne dăm seama cum anume ar fi putut să contribuie mediul familial la felul în care se comportă copilul nostru. Fie că vorbim despre un adolescent care nu-și exprimă emoțiile sau care pune presiune pe el să ia note mari, fie că ne referim la un copil care se chinuie să îndeplinească niște așteptări. Un prim pas ar fi ca mama să-și exprime cât mai sincer și autentic emoțiile față de copilul ei. Astfel, ușor, ușor, se va simți și acesta mai confortabil să facă același lucruri pentru părintele său”, explică psihoterapeutul Alexandra Irod.

„Șansa de a trăi o viață plină de sens și împlinire, de a face lumea un loc mai curajos și mai bun, de a da o noua formă viitorului, depinde de tinerele generații și de abilitatea lor de a se ridica dupa experiențele dificile și a se implica în ce își doresc să schimbe în lumea în care trăiesc. Simt să le adresez tinerilor ce mi-aș fi dorit eu să aud în anii de școala și nu numai: e ok să greșești, continuă să explorezi. E ok să ai nevoie de susținere și ajutor. E ok să te joci, să te relaxezi. E ok să nu ai toate răspunsurile, fii curios și pune întrebări. E ok să ai nevoi și dorințe diferite. E ok să îți exprimi emoțiile. Vocea ta contează. Ești OK și ai dreptul la o viață aleasă de tine, aliniată cu cine ești TU.” declară Alexandra Irod.

Ascultă întregul episod aici

Vineri, 12 iunie, începând cu ora 21.00, Raluca, Alexandra și Paul vă invită la o discuție despre alegerea carierei, o discuție adresată atât adolescenților aflați în perioada deciziilor de viitor, cât și tuturor adulților care se află la o răscruce de drumuri în ceea ce privește schimbarea direcției profesionale.

În fiecare vineri, începând cu ora 21.00, Alexandra Irod, psihoterapeut, și Paul Olteanu, trainer și coach, intră în direct cu ascultătorii Radio ZU. Raluca, Alexandra și Paul oferă o mulțime de sfaturi despre cum să avem grijă de psihicul nostru și de oamenii dragi nouă în această perioadă grea.

Toate episoadele difuzate până acum sunt disponibile de canalul de Youtube Radio ZU.

Radioul e starea de bine. Ascultă Radio ZU! DJ-ii noștri sunt „on” în fiecare zi la microfon. Îi poți asculta pe https://radiozu.ro/live pe aplicația Radio ZU (disponibilă în AppStore și Google Play) și pe frecvența din orașul tău (https://radiozu.ro/reteauazu). Ai grijă de tine! Rămâi în starea de bine!

Radio ZU pe net:

FACEBOOK – https://www.facebook.com/radiozu/

INSTAGRAM – https://www.instagram.com/radiozuoficial/

WEB – http://www.radiozu.ro

Hiturile se ascultă la ZU – http://www.radiozu.ro/live