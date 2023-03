Levi’s prezintă noile must-haves pentru primăvară-vară 2023

În prezent, a te îmbrăca bine înseamnă să găsești echilibrul perfect între tendințele actuale și stilul personal – fie el unul quirky, vintage, de inspirație 2000 sau casual combinat cu sofisticat. Este despre a-ți descoperi felul în care îți poți transpune caracterul și personalitatea prin articole vestimentare. Prin colecția superbă ce e dedicată acestui sezon, Levi’s încearcă să fie de ajutor în tot acest proces.

Anul 2023 stă sub semnul celebrării, împlinindu-se exact 150 de ani de la apariția emblematicului 501. Blugii care au revoluționat stilul vestimentar și au influențat viața a milioane de oameni, întreaga gamă vestimentară găsindu-și inspirație în acest model. Exemplul perfect este reprezentat de modelul 501 ’81. O pereche de blugi ce are croielile și fit-ul primei perechi de 501 creată în anul 1981. Blugii au acea alură optzecistă, perfectă pentru a fi integrați în look-urile zilnice.

Levi’s 501 pentru femei este un articol iubit la nivel global – lucru care transpune puterea și încrederea ce ți-o poate oferi această piesă. Iar dacă acest fapt este greu de crezut, aruncă o simplă privire la istoria bogată și unică a modelului și vei descoperi o serie de personalități care au optat și crezut în misiunea blugilor 501 – printre care Madonna, Winona Ryder, Lauryn Hill, Victoria Beckham, Rihanna și nu numai.

Pe lângă item-ul iconic, în colecție se vor regăsi și alte articole ideale pentru orice tip de stil sau stare. Primul model este Middy Straight, fiind o pereche de blugi cu talie medie, care cad drept pe picior. Pe lângă acesta, se remarcă și Baggy Boot — blugi cu aspect lejer, de tip boot cut – și Baggy High Water — blugi largi de inspirație masculină, care au un șnur interior, astfel încât poți să te joci cu modul în care se pliază pe corp. Alte variante care ne plac foarte mult sunt blugii Naughties Boot, fusta XS Skirt, cămașa Nola Shirt și bluza Maeve Blouse.

Odată cu venirea sezonului cald, lasă-ți frumusețea feminină să strălucească prin cele mai superbe outfit-uri alături de Levi’s! Vizitează levis.com și descoperă articolele tale preferate chiar acum!

