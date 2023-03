Levi’s Made & Crafted prezintă colecția Denim Family pentru primăvară-vară

Când Levi’s Denim Family a fost lansat în anii 1950, scopul era de a crea o linie de îmbrăcăminte pentru o familie întreagă. Mame, tați și copii au descoperit articole din denim de calitate, confortabile și care putea fi asortate într-o multitudine de situații. Timpul a trecut, iar colecția dedicată sezonului primăvară-vară 2023 este aici. Aceasta are la bază o combinație dintre modern și trecut, ce pune accentul pe fluiditate stilistică și tendințele actuale.

Inspirația provine din funcționalitatea ridicată a hainelor sport și utilitare, fiecare piesă a colecției Denim Family fiind realizată prin proceduri cât mai curate. Abordarea siluetelor este una modernă, axată pe lejeritate – în special în zona picioarelor -, în timp ce topurile pun în valoare umerii. Un amestec de bumbac indigo creat prin tehnici inovatoare și sustenabile stă la baza fiecărui articol. Astfel, Denim Family a fost creată pentru oricine, având ca obiectiv îmbinarea mai multor stiluri pentru a crește libertatea stilistică oricui îndrăznește să o poarte – piesele sunt versatile, durabile și pot fi combinate în foarte multe ținute.

Printre item-urile noi ale sezonului putem regăsi cămașa Baseball Shirt, un poncho reversibil Baseball și două topuri inspirate de stilul sporty. De asemenea, ne-au mai atras atenția și jachetele Cropped Jacket, Short Coat și Shacket, care reinventează aspectul clasic prin adăugarea unor detalii abstracte și fine. Când vine vorba de bottoms, am fost cuceriți de pantalonii Cinched Pand și Pleated Culotte, două modele ce transpun perfect un aer primăvăratec.

Fiecare articol vestimentar este confecționat dintr-un denim superb, de origine japoneză. Indigo-ul de tip low-dip creează o nuanță de albastru unică, în timp ce amestecul de bumbac îi conferă materialului o textură bogată. Aceasta este mai apoi derivată, în funcție de viziunea avută privind articolele – de exemplu, Shacket-ul a fost spălat de mai multe ori pentru a obține o nuanță de albastru mai deschisă. Logo-ul specific Denim Family are o formă de soare, care cumva lasă de înțeles transformarea ce o aduce în garderobă prin articolele sale.

Vizitează levis.com și descoperă cea mai nouă colecție Denim Family.

Despre Levi’s Made & Crafted:

În urmă cu peste 140 de ani, Levi Strauss a inventat o pereche de blugi care aveau să schimbe pentru totdeauna felul în care se îmbrăca lumea. Bazându-ne pe moștenirea noastră și autenticitate, Levi’s Made & Crafted creează articolele emblematice de mâine, echilibrând istoria cu un stil orientat spre viitor. Meșteșugul este în ADN-ul nostru, căutând să folosim totodată tehnici inovatoare de producție și cele mai calitative materiale în producția de îmbrăcăminte. Avem un etos ce se concentrează asupra moștenirii noastre din denim, cu un design ce caută să reinventeze stilul clasic Levi’s într-un mod progresiv.

Despre brandul Levi’s

Brandul Levi’s simbolizează stilul american clasic și cool fără efort. De la inventarea lor de către Levi Strauss & Co. în 1873, blugii Levi’s au devenit unele dintre cele mai recunoscute articole de îmbrăcăminte din lume, captând imaginația și loialitatea oamenilor de generații. Astăzi, portofoliul de mărci Levi’s continuă să evolueze printr-un spirit de pionierat și inovator neobosit, care este de neegalat în industria de îmbrăcăminte. Gama noastră de îmbrăcăminte de blugi și accesorii de top este disponibilă în peste 110 de țări, permițând persoanelor din întreaga lume să-și exprime stilul propriu. Pentru mai multe informații despre marca Levi’s, produsele și magazinele sale, vă rugăm să vizitați levi.com.

Despre Levi Strauss & Co.:

Levi Strauss & Co. este una dintre cele mai mari companii de îmbrăcăminte de marcă din lume și un lider global producerea blugilor. Compania proiectează și comercializează blugi, îmbrăcăminte casual și accesorii aferente pentru bărbați, femei și copii sub mărcile Levi’s, Dockers, Signature by Levi Strauss & Co., Denizen și Beyond Yoga. Produsele brandului sunt vândute în peste 110 de țări și în întreaga lume printr-o combinație de lanțuri de comercianți, magazine universale, site-uri online și are o amprentă globală de aproximativ 3.200 de magazine de tipul shop-in-shop. Veniturile nete raportate ale Levi Strauss & Co. pentru anul fiscal 2021 au fost de 5,8 miliarde de dolari. Pentru mai multe informații, accesați http://levistrauss.com.