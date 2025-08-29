Legătura dintre confort și fazele somnului

Somnul este unul dintre cele mai importante procese biologice ale organismului uman. El nu reprezintă doar o pauză de odihnă, ci o perioadă activă în care corpul și mintea trec prin transformări complexe. Specialiștii atrag atenția că lipsa unui somn de calitate nu înseamnă doar câteva ore pierdute de odihnă, ci și un risc crescut de probleme de sănătate, tulburări de concentrare și dezechilibre emoționale.

Pentru a înțelege de ce este atât de important, este esențial să cunoaștem mai bine fazele somnului și modul în care acestea influențează funcționarea organismului.

Care sunt etapele principale ale somnului?

Somnul se împarte în două categorii majore: somnul non-REM și somnul REM. Fiecare categorie are roluri diferite și contribuie la refacerea corpului și a minții.

Somnul superficial – etapa inițială, când adormim și corpul începe să își reducă activitatea. Este un somn fragil, din care putem fi treziți ușor.

– etapa inițială, când adormim și corpul începe să își reducă activitatea. Este un somn fragil, din care putem fi treziți ușor. Somnul cu unde lente – etapa cea mai profundă, în care țesuturile sunt reparate, energia este refăcută, iar sistemul imunitar este întărit.

– etapa cea mai profundă, în care țesuturile sunt reparate, energia este refăcută, iar sistemul imunitar este întărit. Somnul REM – faza în care apar visele. Creierul este foarte activ, iar informațiile acumulate în timpul zilei sunt consolidate în memorie.

Un ciclu complet, care include toate aceste etape, durează aproximativ 90 de minute. În mod normal, un adult parcurge între 4 și 6 cicluri pe parcursul unei nopți. Atunci când aceste cicluri sunt întrerupte, apare senzația de oboseală chiar și după un număr suficient de ore dormite.

Importanța mediului în calitatea somnului

Mediul în care dormim joacă un rol crucial în modul în care trecem prin fazele somnului. O cameră aerisită, cu temperatura potrivită și lipsită de zgomot, favorizează relaxarea și reduce riscul de treziri dese. Lumina este la fel de importantă – specialiștii recomandă întunecarea completă a camerei sau folosirea unor draperii blackout.

Totodată, confortul resimțit în contact cu materialele din jur contează enorm. Alegerea unei saltele ergonomice, a unei perne adaptate poziției de somn și a unor lenjerii de pat plăcute la atingere, confecționate din fibre naturale, poate influența direct calitatea odihnei. Materialele respirabile ajută la menținerea unei temperaturi optime și la crearea unei senzații de relaxare, care sprijină instalarea somnului profund.

Un exemplu simplu: dacă te trezești noaptea din cauza transpirației sau a disconfortului termic, ciclurile de somn sunt perturbate. De aceea, investiția într-un set de lenjerii de pat premium nu este un moft, ci o modalitate practică de a susține sănătatea pe termen lung.

Consecințele lipsei de odihnă de calitate

Atunci când somnul este fragmentat sau când anumite faze nu sunt atinse suficient, consecințele pot fi multiple:

oboseală permanentă și lipsă de energie,

scăderea capacității de concentrare,

iritabilitate și randament scăzut la locul de muncă,

dereglarea apetitului și a metabolismului.

Pe termen lung, lipsa somnului profund este asociată cu riscuri mai mari de afecțiuni cardiovasculare, tulburări metabolice, diabet și dezechilibre hormonale. Practic, fiecare organ are de suferit atunci când nu îi oferim timpul necesar pentru refacere.

Cum poate fi îmbunătățit somnul

Pe lângă respectarea unui program regulat de culcare și trezire, mici ajustări în rutina de seară pot face o diferență semnificativă:

redu expunerea la ecrane cu cel puțin o oră înainte de culcare,

evită mesele grele și cofeina seara,

creează un spațiu dedicat odihnei, unde nu aduci stresul de la muncă,

folosește ritualuri relaxante – un duș cald, lectura sau tehnici de respirație.

Un alt pas simplu, dar esențial, este investiția într-un mediu confortabil: o saltea de calitate, o pernă care îți susține corect gâtul și o lenjerie de pat care favorizează relaxarea. Aceste elemente nu sunt doar detalii, ci factori decisivi pentru ca organismul să parcurgă toate etapele somnului în mod natural.

Concluzie

Somnul nu înseamnă doar a sta întins în pat, ci un proces activ și complex care parcurge mai multe etape. Înțelegerea fazelor somnului și adaptarea mediului pentru a le respecta este cheia unui organism echilibrat și a unei vieți mai sănătoase.

Un somn odihnitor este, în final, una dintre cele mai importante resurse naturale pe care le avem la dispoziție în fiecare zi – și una dintre cele mai ușor de neglijat. Crearea unui ambient confortabil nu este un lux, ci o investiție în sănătate, energie și echilibru emoțional.

Sursa foto: canva.com

