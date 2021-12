Irina Baianț, concert emoționant pentru pacienții unui spital din București. Ce rol special are acum soprana

Soprana Irina Baianț a încălzit inimile pacienților spitalului Fundeni în cadrul proiectului „N-avem sânge, donează și tu!”, în care „peste 5.000 de oameni au donat sânge într-o campanie sustinută de Asociația HEM, Google România și Lidl România, contribuind la salvarea a peste zece mii de vieți”, după cum a declarat Dani Oros, Head Of Marketing Google România. Una dintre cele mai titrate soprane din România, cu peste 30 de premii internaționale în portofoliu, Irina Baianț a mărturisit cu emoție în suflet că „am celebrat speranța împreună cu toți cei care ne-au ascultat din saloanele spitalului Fundeni și care ne dau un exemplu de luptă, putere și curaj, dar și cu toate cadrele medicale, cu oamenii care au donat sânge ca să salveze alți oameni. Am aprins torțele de lumină din noi și am îmbrățișat viața! Am fost onorată să mă număr printre cei care au susținut această campanie și am reușit, în condiții grele, să încălzesc suflete. Mi-a fost alături bunul meu prieten Xenti Runceanu și îi mulțumesc nespus! Felicitări, Lidl România și Google România pentru susținerea acestei campanii. Donați sânge! Schimbați vieți! Nu vă uitați aproapele, pentru că îngerii lucrează prin voi!”.

Pe aceeași scenă alături de Irina Baianț s-au aflat și artiștii Jean Gavril, EMAA și Florian Rus, cu toții promotori ai mesajului „Celebrăm speranța împreună!”, motto al campaniei „N-avem sânge, donează și tu!”.

Soprana Irina Baianț, care face parte din portofoliul Social Stars − agenție de influencer marketing, s-a alăturat campaniei prin rolul de #BloodFluencer, ambasador al donării voluntare de sânge care nu doar donează, ci și informează comunitatea sa despre gestul simplu care poate salva sute de vieți umane.