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În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral

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.  Actualizat 21.07.2026, 10:04
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GALAXIA a debutat la NIBIRU cu 70.000 de participanți în prima zi, transformând stațiunea în cel mai mare hub de entertainment de pe litoral.

Prima zi de GALAXIA a adus la NIBIRU zeci de mii de oameni, care au umplut arena și promenada,  într-un flux continuu de energie și vibe de vară. Atmosfera a rămas la cote maxime până dimineața, confirmând apetitul publicului pentru noul format de festival și pentru experiențele construite în jurul lui.

Pe scena festivalului au urcat artiști internaționali și locali care au ridicat publicul în picioare de la primele melodii, într-un program gândit să mențină ritmul fără pauză. Lineup-ul primei zile i-a adus în fața fanilor pe Ozuna, DJ Snake, INNA, Timmy Trumpet, dar și alți artiști apreciați de public precum Killa Fonic, Smiley, Liviu Teodorescu, într-un mix de reggaeton, pop, electronic, prin hituri care se aud pe toate playlisturile de vară.

În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral

GALAXIA este primul festival din universul NIBIRU și deschide sezonul de evenimente cu un format care combină artiști globali și nume puternice din scena locală. Festivalul transformă NIBIRU într-un spațiu de muzică, dans și libertate, în care experiența live devine centrul fiecărei seri.

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În afara scenei principale, NIBIRU funcționează ca o destinație completă de festival, unde publicul își poate construi propriul traseu între concerte și zone de experiențe. În stațiune există un studio de tatuaje pentru cei care vor să își celebreze amintirile verii o pot face, o florărie cu cele mai frumoase coronite și aranjamente pentru look-uri de festival, precum și magazine de fashion, unde branduri ca Bogas, Made by Society, PORC și multe alte branduri creează garderoba perfectă pentru o seară la mare. Întregul ecosistem de gastronomie, fashion, artă și entertainment completează experiența de festival și oferă un alt mod de a experimenta sejurul pe litoral.

În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral

Promenada NIBIRU rămâne centrul vieții de noapte din stațiune, un loc gândit ca spațiu în care poți petrece întreaga seară: concerte live, momente artistice, activări și zone de socializare. Între show-urile GALAXIA, oamenii se plimbă, descoperă noi zone, fac poze, își schimbă look-ul și își personalizează experiența de festival, într-un univers construit special pentru a schimb vara de pe litoralul românesc.

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În prima zi de GALAXIA, 70.000 de oameni au transformat NIBIRU în cel mai fierbinte punct de pe litoral

Astăzi, pe scena GALAXIA vor urca HUGEL, Olly Alexander, Mojoo, Gordo alături de alți artiști internaționali și locali precum Alina Eremia, Andrei Urs, Misha Miller care completează line-up-ul cu seturi dance, pop și electronic. 

Foto credit: NIBIRU

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