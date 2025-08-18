  MENIU  
Home > Advertorial > În cinci zile, Red Bull Dance Your Style transformă Bucureștiul în capitala dansului

Actualizat 18.08.2025, 14:32

În numai cinci zile, Bucureștiul devine capitala street dance-ului. Red Bull Dance Your Style aduce pe aceeași scenă 16 dintre cei mai buni dansatori din România, care vor lupta pentru un loc în finala globală de la Los Angeles. Pe 23 august, de la ora 19:00, Piața George Enescu din București găzduiește cea de-a cincea ediție a competiției internaționale de street-dance în care publicul decide câștigătorul. Show-ul reunește stiluri variate – de la hip-hop la waacking, popping, bonebreaking și dancehall – într-un format spectaculos, bazat 100% pe improvizație. Evenimentul va fi prezentat de Shurubel, iar accesul este gratuit. DJ Cypher se va asigura că toate piesele din playlist vor fi alese cu grijă pentru fiecare battle.

Red Bull Dance Your Style este o competiție internațională care reunește toate stilurile  de street-dance. De la hip-hop-ul urban și energic la mișcările expresive, teatrale din waacking, la ritmul vibrant al dancehall-ului, accentele vizuale din popping, contorsionismul spectaculos din bonebreaking, fluiditatea dansului contemporan, libertatea creativă a experimentalului, flowul rapid din house dance și energia intensă a electro-ului, scopul competiției e de a promova diversitatea artistică și muzicală. O adevărată provocare pentru dansatori, care vor trebui să iasă din zona de confort și să se adapteze la genuri muzicale variate. Concurenții nu au nicio idee despre stilul muzical pe care vor dansa: un dansator de hip-hop ar putea ajunge să se miște pe funky house, în timp ce un waacker ar putea fi nevoit să se adapteze la un clasic rap. Singura certitudine este că fiecare piesă difuzată va fi un hit cunoscut. Improviația și creativitatea vor fi, așadar, cuvintele-cheie. Și nu experții sunt cei care decid câștigătorii, ci chiar publicul! Spectatorii din Piața George Enescu decid învingătorul ridicând cartonașe roșii sau albastre, iar miza e uriașă – un loc în finala mondială de la Los Angeles, care va avea loc pe 11 octombrie. 

DJ Cypher: “Cred că va fi una dintre cele mai interesante ediţii de până acum. Avem 16 dansatori de top, care acoperă o gamă largă de stiluri, unele prezente pentru prima dată la finala naţională. Doar când mă uit pe listă îmi vine să ridic sprâncenele. Sunt foarte curios ce va face fiecare, cum vor aborda muzica şi battle-urile şi mă entuziasmează posibilităţile. Oricum, dacă anul trecut peste 3000 de oameni s-au distrat și și-au ales favoritul în ploaie, anul ăsta clar e de venit, totul va fi la un alt nivel. Red Bull Dance Your Style e ceva total aparte, diferită în natura ei de restul competiţiilor şi cu un rol important pe scena internaţională. E un adaos binevenit la circuitul tradiţional de competiții, care aduce dansul în faţă, ridică nivelul de spectacol şi toată lumea are de câştigat. Ai hit-uri de orice fel, și asta te face să devii mai creativ în felul în care abordezi runda. Dacă tu, în timpul tău liber, nu asculţi Beyonce sau îţi cade Elvis Crespo (artist Merengue) şi tu dansezi Hip-Hop, va trebui să îţi adaptezi stilul corespunzător. Asta înseamnă că te axezi mult pe muzicalitate, feeling-ul piesei şi spectacol. E tare să vezi cât de mult poţi provoca un dansator să-şi iasă din zona de confort, totodată menţinând o rundă la un nivel înalt. Al doilea aspect diferit e că te votează publicul, pe care poţi să îl câştigi sau să îl pierzi. Chiar dacă nu e un juriu specializat, mi se pare că nu poţi să îl minţi, fiindcă publicul simte tot ce se întâmplă pe scenă. Mișcările exagerate sau strategiile de gen <> nu te ajută, fiindcă se simt”.

Campionii edițiilor trecute și noile talente intră în battle. Nu toți eroii poartă pelerină. Unii și-au șlefuit talentul ani la rând pe betonul dintre blocuri și-n parcări, repetând până la obsesie mișcări de street-dance care cer la fel de multă creativitate artistică câtă forță fizică. În finala de pe 23 august intră în arenă campionii edițiilor Red Bull Dance Your Style locale de până acum, Sătănel – Hip Hop (2021 & 2024), Impulse – Hip Hip (2022) și Adam – Hip Hop (2023). Ceilalți 13 dansatori care completează lineup-ul au fost selectați în urma unei runde de calificări din luna iulie: Beatrice – Waacking, a primit un wildcard care a trimis-o direct în finală, Aura – Hip Hop, Elya – Dancehall, Funky T – Popping, Geanovu Florian – Bonebreaking, Irene – Waacking, Iulia – Dans Contemporan, Iustina – Experimental, JJ – House-Dance, Kama – Hip Hop, Mambo – Hip Hop, Oxi – Electro și Waana – Waacking.

Virgin Radio, ELLE și VIVA sunt partenerii media ai evenimentului.

Sursa foto: Red Bull

