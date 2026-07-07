  MENIU  
Home > Advertorial > Hollywood Smile: cum alegi între fațete, coroane din zirconiu și ceramică e.max

Hollywood Smile: cum alegi între fațete, coroane din zirconiu și ceramică e.max

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Un zâmbet alb, luminos și armonios poate deveni unul dintre cele mai importante detalii ale imaginii personale. De aceea, tratamentele de tip Hollywood Smile sunt tot mai căutate de persoanele care vor o schimbare vizibilă, dar în același timp adaptată fizionomiei lor. Înainte de a alege un astfel de tratament, este important de știut că Hollywood Smile nu înseamnă automat 20 de fațete pentru orice pacient. În realitate, planul poate include fațete, coroane sau o combinație între ele, în funcție de starea dinților și de posibilitățile clinice. Dr. Laura Voicu, medic specialist stomatologie la Sparklingmoon Dental, explică diferențele dintre zirconiu și ceramică e.max, când se recomandă fiecare variantă și ce trebuie să știe pacienții înainte de o transformare estetică a zâmbetului.

Autor: Dr. Laura Voicu, medic specialist stomatologie – Sparklingmoon Dental

Un zâmbet frumos nu mai este privit astăzi doar ca un detaliu estetic, ci ca o parte importantă a imaginii personale. Dinții mai albi, mai uniformi și mai armonios proporționați pot schimba expresia feței, pot întineri trăsăturile și pot oferi mai multă încredere în interacțiunile de zi cu zi.

De aici vine și interesul tot mai mare pentru tratamentele de tip Hollywood Smile. Totuși, una dintre cele mai frecvente confuzii este ideea că Hollywood Smile înseamnă automat „20 de fațete” pentru orice pacient. În realitate, planul corect poate include fațete, coroane sau o combinație între ele, în funcție de starea dinților, mușcătură, smalț, lucrări vechi și obiectivul estetic.

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei

La Sparklingmoon Dental, abordarea este personalizată: pacientul este evaluat înainte, iar medicul stabilește dacă se pot realiza fațete, dacă sunt necesare coroane sau dacă soluția ideală este una mixtă.

Ce înseamnă, de fapt, Hollywood Smile?

Hollywood Smile este o transformare estetică a zâmbetului prin care se urmărește obținerea unor dinți mai albi, mai aliniați vizual, mai uniformi ca formă și mai armonioși în raport cu fața. Nu este vorba doar despre culoare. Un zâmbet reușit trebuie să țină cont de lungimea dinților, forma lor, linia gingiei, buze, fizionomie și felul în care pacientul vorbește sau zâmbește natural.

„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
„Cu două degete, mi-a coborât de la gât pe piept și...” În spatele ușilor închise. Mărturiile victimelor lui Cristian Pomohaci. Ce a povestit o tânără
Recomandarea zilei

De aceea, un tratament de estetică dentară nu ar trebui ales doar după o poză de pe internet. Ceea ce arată bine pe o persoană poate părea artificial pe alta. Un zâmbet foarte alb și opac poate fi potrivit pentru un anumit stil, în timp ce alt pacient poate prefera o variantă mai naturală, cu transluciditate și detalii fine.

Fațete sau coroane? Diferența pe care trebuie să o știi

Fațetele dentare sunt foițe subțiri care acoperă partea vizibilă a dintelui. Ele sunt indicate mai ales atunci când dinții sunt relativ integri, fără distrucții mari, fără obturații extinse și cu suficient smalț disponibil. Fațetele pot corecta culoarea, forma, mici spațieri sau imperfecțiuni estetice.

Coroanele acoperă dintele mai mult decât fațetele și sunt recomandate atunci când dintele este mai afectat: are plombe mari, fisuri, carii vechi, tratamente de canal sau structură slăbită. În aceste cazuri, coroana nu este doar o alegere estetică, ci și una de protecție.

De aceea, un pachet de Hollywood Smile corect explicat nu ar trebui să promită același tip de lucrare pentru toată lumea. Unii pacienți pot primi fațete, alții au nevoie de coroane, iar în multe cazuri rezultatul cel mai bun se obține printr-o combinație între cele două.

Zirconiu: varianta echilibrată între estetică, rezistență și preț

Zirconiul este foarte folosit în protetica dentară modernă datorită rezistenței sale și a aspectului estetic bun. Pentru pacienții care vor o schimbare vizibilă a zâmbetului, cu dinți mai albi și mai uniformi, zirconiul poate fi o opțiune foarte bună.

Un avantaj important este că permite realizarea unor lucrări rezistente, potrivite pentru reabilitări mai extinse. În plus, poate oferi un rezultat estetic curat, luminos și uniform. Pentru mulți pacienți, aceasta este varianta potrivită atunci când își doresc o transformare completă, dar vor și un buget mai accesibil.

La Sparklingmoon Dental există pachetul Hollywood Smile cu fațete sau coroane zirconiu, care include 20 de lucrări pentru ambele arcade. Tipul lucrărilor se stabilește după consultație: fațete, coroane sau combinație între ele.

e.max: varianta premium pentru un aspect cât mai natural

Pentru pacienții care pun accent pe naturalețe și detalii estetice fine, ceramica e.max este una dintre cele mai apreciate opțiuni. Spre deosebire de lucrările foarte opace sau foarte uniforme, e.max permite transluciditate, profunzime de culoare și individualizare.

Dinții naturali nu au o singură culoare plată. Ei au zone mai translucide, margini incizale cu reflexii subtile și variații fine de nuanță. De aceea, atunci când obiectivul este un zâmbet cât mai natural, ceramica stratificată poate face diferența.

Pachetul Hollywood Smile e.max cu ceramică stratificată este varianta premium, cu 20 de lucrări pentru ambele arcade. Este recomandat pacienților care vor un rezultat elegant, luminos și cât mai apropiat de aspectul natural al dintelui.

Cum alegi între zirconiu și e.max?

Alegerea nu ar trebui făcută doar după preț sau după o poză. Zirconiul și e.max au avantaje diferite.

Zirconiul este o alegere foarte bună pentru pacienții care vor rezistență, uniformitate și un rezultat estetic vizibil, cu un raport bun între cost și beneficiu. Este potrivit pentru multe reabilitări extinse și pentru pacienții care vor un zâmbet alb, curat și armonios.

e.max este varianta premium atunci când prioritatea principală este naturalețea. Este mai potrivit pentru pacienții care vor transluciditate, individualizare și un aspect mai puțin artificial. În special în zona frontală, e.max poate oferi un efect estetic foarte rafinat.

În practică, decizia se ia după consultație. Medicul trebuie să analizeze starea dinților, gingiile, mușcătura, bruxismul, lucrările vechi și așteptările pacientului.

Ce trebuie verificat înainte de un Hollywood Smile

Înainte de începerea tratamentului, este important ca pacientul să știe că estetica dentară nu înseamnă doar „punem fațete și gata”. Uneori sunt necesare tratamente pregătitoare: igienizare, tratamente de canal, refaceri de bonturi, tratamente gingivale, extracții sau alte intervenții.

De asemenea, pacienții cu bruxism pot avea nevoie de gutieră de protecție după finalizarea lucrărilor. Dacă gingiile sunt inflamate sau există probleme parodontale, acestea trebuie tratate înainte, pentru ca rezultatul să fie stabil și sănătos.

Un zâmbet frumos trebuie să fie și funcțional. Dinții trebuie să arate bine, dar și să permită o mușcătură corectă, confort și durabilitate în timp.

Concluzie: cel mai frumos zâmbet este cel adaptat feței tale

Hollywood Smile nu ar trebui să însemne același zâmbet pentru toată lumea. Un rezultat reușit este cel care se potrivește pacientului: formei feței, buzelor, culorii pielii, personalității și situației dentare reale.

Pentru unii pacienți, varianta din zirconiu este alegerea potrivită: estetică bună, rezistență și buget mai accesibil. Pentru alții, e.max este opțiunea premium, atunci când naturalețea și detaliile fine sunt prioritare.

La Sparklingmoon Dental, pacienții pot discuta ambele variante în cadrul consultației, pentru a înțelege ce se potrivește cel mai bine cazului lor: fațete, coroane sau o combinație între cele două. Scopul nu este doar un zâmbet mai alb, ci un zâmbet armonios, sănătos și potrivit persoanei care îl poartă.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”
Cu ce se ocupă unicul copil al Angelei Similea. Sorin Hilgen este stabilit în America de mai mulți ani: „Ce poate fi mai încântător pentru o mamă decât să aibă un copil care să câștige prin forțele proprii un salariu mai mare decât al ei?”
Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 
Cum s-a enervat Puya în timpul unui concert. Totul s-a întâmplat în fața fanilor 
Proiecte speciale
Carina Giorgiu, balerina de 16 ani care a cucerit Opera din Paris: este prima româncă admisă în corpul de balet al prestigioasei instituții
Carina Giorgiu, balerina de 16 ani care a cucerit Opera din Paris: este prima româncă admisă în corpul de balet al prestigioasei instituții
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Avantaje
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Despărțire neașteptată în lumea mondenă! După doi ani de relație, cele două vedete au pus capăt poveștii lor de dragoste
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Valentin Butnaru, mesaj public emoționant pentru Ana Bodea, de ziua ei de naștere: „Tu ești scânteia”. Ce i-a transmis iubitul său
Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe. Cu cine seamănă mezina familiei
Primele imagini cu Jessica, fetița cea mică a lui Pepe. Cu cine seamănă mezina familiei
Cristina Șișcanu, atac la adresa lui Cătălin Botezatu după ce designerul a criticat influencerii: „Tocmai te-am văzut promovând o clinică”
Cristina Șișcanu, atac la adresa lui Cătălin Botezatu după ce designerul a criticat influencerii: „Tocmai te-am văzut promovând o clinică”
Gabriela Cristea, mai sinceră ca niciodată despre cele 30 de kilograme pierdute cu ajutorul injecțiilor: „Mi-a fost rău câte o săptămână”
Gabriela Cristea, mai sinceră ca niciodată despre cele 30 de kilograme pierdute cu ajutorul injecțiilor: „Mi-a fost rău câte o săptămână”
Maia, fiica lui Teo Trandafir, despre drama copilăriei: „Acolo cred că a fost durerea cea mai mare”
Maia, fiica lui Teo Trandafir, despre drama copilăriei: „Acolo cred că a fost durerea cea mai mare”
Observator News
Filmul teribulului accident din Tulcea. Tatiana a murit aşteptând pe o bancă
Filmul teribulului accident din Tulcea. Tatiana a murit aşteptând pe o bancă
Libertatea pentru Femei
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Breaking cumplit, ne plânge inima! Au anunțat acum și e prea rău să fie adevărat!! 💔 Adorata cântăreață A MURIT fulgerător!! Abia devenise mamă, biata ei fetiță va crește orfană 😭 Avea numai...
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Cum? Cine e EA?! BOMBA zilei, de la Cabral! Nu se poate! Toată România l-a văzut dezlănțuit, ipostazele ireal de FIERBINȚI cu noua femeie din viața lui sunt ireale, dar DETALIUL asta nu l-a știut nimeni!
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Ultima oră! S-a întâmplat acum câteva minute! E oficial! În plin haos politic, Sorin Grindeanu, liderul PSD, a făcut anunțul fulger
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Celebrul cuplu gay din România s-a căsătorit în secret, într-un decor de poveste din Grecia, direct pe plajă! După o poveste discretă de iubire, cei doi au spus cel mai important „da”, iar imaginile de la eveniment sunt de-a dreptul spectaculoase. Ce au observat fanii în fotografii. Toți au făcut ochii mari când au văzut acest detaliu în mod special
Redactia.ro
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Începe Summitul NATO de la Ankara, Nicuşor Dan a aterizat. Cine face parte din delegația României la eveniment
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Doliu in lumea muzicii. S-a stins celebra cantareata..La numai 37 de ani a plecat la CERURI
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Rezultate BACALAUREAT 2026. Vezi tot ce te intereseaza
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Codul ascuns pe certificatul de handicap care îți poate schimba drepturile. Ce bani poți primi, în funcție de grad
Codul ascuns pe certificatul de handicap care îți poate schimba drepturile. Ce bani poți primi, în funcție de grad
Cardiologii avertizează: Suplimentul pe care nu ar trebui să îl iei împreună cu medicamentele pentru tensiune fără acordul medicului
Cardiologii avertizează: Suplimentul pe care nu ar trebui să îl iei împreună cu medicamentele pentru tensiune fără acordul medicului
Horoscop miercuri, 8 iulie. Ziua în care emoțiile schimbă decizii importante
Horoscop miercuri, 8 iulie. Ziua în care emoțiile schimbă decizii importante
Lionel Messi a rupt tăcerea după ce a izbucnit în lacrimi. Ce se întâmplă cu tatăl său
Lionel Messi a rupt tăcerea după ce a izbucnit în lacrimi. Ce se întâmplă cu tatăl său
TV Mania
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Rochia purtată în Sicilia care a pus-o pe Mădălina Ghenea în centrul atenției. Imaginile au făcut înconjurul internetului
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
Cum a slăbit Andra 10 kg fără diete drastice! Artista arată incredibil, iar Cătălin Măruță a devenit „nutriționistul” ei de serviciu
CSID.ro
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Maria Dragomiroiu, spectaculoasă în costum de baie la 70 de ani. Imaginile din vacanța petrecută în SUA
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Artista celebră, de nerecunoscut la ultima apariție! Fanii au reacționat imediat: „Ce și-a făcut la față?”
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Cum arăta Oana Zăvoranu în anul 2000, pe când era toată naturală. Transformarea spectaculoasă a vedetei de-a lungul anilor
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Sora malefică a lui Sue Ellen din „Dallas” a ajuns la 66 de ani. Cum arată azi actrița Mary Crosby
Libertatea
Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis
Insula superbă din Grecia unde turiștii nu se îngrămădesc și prețurile sunt mici: are doar două orașe și peisaje de vis
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Cât plătești dacă lași aerul condiționat pornit toată noaptea. Calculul pentru 8 ore de funcționare
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni anunță furtuni în mai multe zone: cum va fi vremea în perioada 6–19 iulie 2026
Prognoza meteo pentru următoarele 2 săptămâni anunță furtuni în mai multe zone: cum va fi vremea în perioada 6–19 iulie 2026
Produsul vândut de Lidl cu 99,99 lei în săptămâna 6-12 iulie de care orice român are nevoie în casă
Produsul vândut de Lidl cu 99,99 lei în săptămâna 6-12 iulie de care orice român are nevoie în casă
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton