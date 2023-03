Hama, cel mai mare brand german de accesorii, aniversează 15 ani în România

Indiferent dacă suntem la birou, acasă, la școală sau în timpul liber, mii de produse Hama ne însoțesc în fiecare zi. Accesorii pentru telefoane mobile, pentru case inteligente, ceasuri inteligente, televizoare, audio & hi-fi, gaming, computer, toate vin să ne ușureze viața și să ne ofere confort. Un confort care face istorie de 100 de ani în lume și de 15 ani în România.

Cel mai mare furnizor de accesorii din Europa, o afacere care a început cu un singur om

În 1923, Hanke Martin, un fotograf instruit în vârstă de doar 18 ani, a fondat Hamaphot KG în apartamentul părinților săi din Dresden. El s-a concentrat pe vânzarea cu ridicata și fabricarea de accesorii fotografice, echipamente de laborator și accesorii pentru fotografiere. În 1933, compania se mută în primul său sediu independent. În 1939, începe cel de-al Doilea Război Mondial iar in 1940 cinci tineri din cei doisprezece angajați ai Hamaphot, inclusiv fondatorul companiei, sunt înrolați în Wehrmacht. Cu toate acestea, operațiunile continuă până la raidul aerian din 13 februarie 1945 care ruinează clădirea. La începutul lunii mai 1945, Martin Hanke a fost luat prizonier de război de americani și eliberat la sfârșitul lunii mai 1945 în Monheim, Bavaria. Spirit antreprenorial puternic, Hanke a intuit rapid că are șansa de a se reinventa, astfel, în 1946 el a obținut o licență de afaceri în Monheim, afacere care s-a extins rapid până la reforma monetară din 1948.

În deceniile ce vor veni, compania Hamaphot KG s-a dezvoltat constant, de la o afacere unipersonală la o companie globală. În 1985 Hamaphot KG devine companie internațională prin înființarea primei sale filiale în Franța, iar in 1993 Hamaphot KG devine Hama GmbH & Co KG. În acest moment, la 100 de ani de la înființare, HAMA are aproximativ 18.000 de produse în portofoliul său și peste 2,500 de angajați la nivel mondial, dintre care 1,500 la sediul său central din Monheim.

În România, Hama și-a început activitatea în anul 2008, când a deschis subsidiara din București. Extinderea Hama în România a venit odată cu deschiderea pieței locale către zona de tehnologie și cu apariția primelor magazine de specialitate. La început, brandul Hama a fost cunoscut în România mai ales pentru gama sa de produse dedicate fotografilor, cum ar fi trepiede, filtre, baterii și încărcătoare. În prezent, produsele Hama sunt disponibile în magazinele specializate și online din întreaga țară, iar brand-ul este recunoscut pentru calitatea și fiabilitatea produselor sale. Hama oferă o gamă largă de produse, de la încărcătoare și baterii pentru telefoane mobile, până la căști și microfoane pentru gaming sau accesorii pentru dispozitivele de fotografiat.

„Suntem mândri să sărbătorim 15 ani de activitate în România. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără angajamentul nostru față de calitate, inovație și desigur, față de partenerii noștri. În acești 15 ani, am lucrat constant pentru a ne îmbunătăți produsele și serviciile, pentru a oferi clienților noștri cele mai bune soluții și pentru a ne consolida poziția pe piața locală. Mulțumim tuturor partenerilor si clientilor noștri pentru susținere și colaborare, în toți acești ani de activitate”, a declarat Dana Isabel Năstase, Director General Hama România.

Hama România a investit constant în dezvoltarea unor produse inovatoare, astfel încât să răspundă permanent nevoilor în continuă schimbare ale pieței electronice din România. Compania își propune să continue să își consolideze poziția de lider în industria de accesorii electronice, prin furnizarea de soluții personalizate și de înaltă calitate.

La mulți ani, Hama România!

Pentru mai multe informații, accesați www.ro.hama.com.