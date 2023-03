Fără filtre. O discuție onestă despre frumusețe, acceptare și încredere în propria persoană cu Aluziva

Într-o lume dominată de filtre, de poze perfecte și de standarde de frumusețe imposibile, programul Dove – Ai încredere în tine ne aduce aminte că suntem suficient de buni exact așa cum suntem, ne învață cum să avem încredere în propria persoană și ne ghidează pașii în creșterea unei generații mai bune și mai empatice.

„Ai răbdare, o să treacă”, îmi spune Alina Greavu (@aluziva) când o întreb care este cel mai bun sfat pe care i-l poate da unui adolescent care nu își găsește locul, care simte că nu aparține în această lume digitală perfectă, care a ajuns să își disprețuiască aspectul fizic din cauza standardelor de frumusețe imposibile impuse de rețelele sociale. Adolescența, după cum mărturisește protagonista acestui interviu, este o „perioadă oribilă” pentru majoritatea dintre noi. Însă pe lângă provocările specifice vârstei, de la fluctuațiile hormonale la schimbările fizice iminente, generația Z trebuie să înfrunte mai multe obstacole ca oricând. Deși social media e folosită adeseori ca un instrument de informare, de organizare a maselor sau este o modalitate prin care oamenii pot atrage atenția asupra abuzurilor ori neregulilor sociale sau politice din întreaga lume, nu putem să ignorăm și efectele negative cu care aceasta vine la pachet. În special asupra tinerilor. Standardele de frumusețele complet nerealiste promovate de rețelele sociale au un impact dezastruos asupra psihicului tinerilor, adolescenților sau chiar copiilor. În această goană după perfecțiune, generația Z ajunge de cele mai multe ori nu doar să nu își accepte propriul corp, ci chiar să îl disprețuiască sau să ia în considerare intervențiile estetice de la o vârstă extrem de fragedă. Potrivit studiilor realizate de Dove, patru fete din cinci își compară corpul cu cel al altor persoane din mediul virtual. De asemenea, cercetările companiei arată că în încercarea de a obține selfie-ul perfect, fetele fac, în medie, 14 fotografii înainte de a alege una singură pe care să o posteze. În plus, 25% dintre fete cred că nu arată suficient de bine dacă nu apelează la o aplicație de editare a imaginilor.

Aceste statistici îngrijorătoare i-au determinat pe cei de la Dove să lanseze programul Ai încredere în tine, o platformă educativă ce își propune să îi ajute pe tinerii din întreaga lume să aibă încredere în propriul corp, să dobândească o stimă de sine ridicată și să se accepte exact așa cum sunt. Proiectul pune la dispoziția tinerilor, părinților, profesorilor sau asociațiilor de tineret progame educaționale diverse – articole, clipuri video, ateliere, și chiar un ghid – prin care aceștia pot învăța mai ușor cum să aibă încredere în ei, cum să se iubească, cum să facă față bullying-ului sau provocărilor pe care social media le aduce în viețile noastre.

Chiar dacă astăzi toți o cunoaștem pe Alina ca fiind una dintre cele mai influente și mai vocale prezențe din social media, lucrurile nu au stat de la început așa. Nu a avut dintotdeauna această încredere debordantă în propria persoană, nu s-a simțit întotdeauna bine în corpul ei și nu a fost mereu indiferentă la criticile celor din jur. „În perioada adolescenței sufeream, la fel ca multe alte adolescente, că am sânii mici. Sau că aveam o pilozitate destul de mare, care mă făcea să port doar bluze cu mânecă lungă pentru a ascunde părul de pe mâini”, îmi povestește Alina, care mărturisește că uneori era chiar bullied. Lucrurile au început însă să se schimbe odată cu trecerea anilor, când a conștientizat „cât de superficiale sunt aspectele astea, cât de puțin contează aspectul fizic și cât de mult contează, de fapt, ce ai în cap și în suflet. În acel moment a început să nu îmi mai pese deloc de stereotipurile societății, de presiunea industriei de beauty, nu m-am mai comparat cu alte femei. Apoi, bineînțeles, m-a ajutat faptul că am citit, că am început să văd filme, documentare, că am început să mă dezvolt și am găsit ce vreau să fac în viață”. Cu toate acestea, recunoaște că procesul a fost unul îndelungat și de multe ori anevoios. „A fost o călătorie cu de toate. Și inclusiv faptul că am devenit mamă a contribuit la schimbarea asta. Astăzi, la 33 de ani, după trei copii, și după ce mi s-au lăsat sânii (lucru firesc), după ce mi-au apărut vergeturi (lucru firesc), sunt mai împăcată cu corpul meu decât am fost vreodată. Și asta cred că vine și din faptul că m-am copt. Acum sunt femeie, nu mai sunt o puștoaică”.

În ultimii ani, Alina a reușit să strângă o adevărată comunitate în jurul său, fiind urmărită în prezent de peste 118.000 de oameni, doar pe Instagram. În ciuda faptului că o mare parte din activitatea ei are loc în mediul online, mărturisește că nu a simțit niciodată nevoia de a se supune regulilor nescrise ale rețelelor sociale, de a a se încadra în anumite norme sau de a prezenta doar aspectele pozitive din viața ei. „Eu știu că nu există perfecțiune. Nu am nimic de câștigat dacă stau să iau o poză și să muncesc la ea ca să o fac să fie altfel decât este”, spune Alina. De asemenea, își aduce aminte și de o experiență de acum mai mulți ani, când era „prezentatoare la un post de știri și, prin prisma jobului, trebuia să am în fiecare zi, cum spuneam eu, două găleți de glet pe față. Straturi groase de fond de ten, de pudră, care se reînnoiau din oră în oră, de la jurnal la jurnal. Seara, când ajungeam acasă și mă demachiam, constatam că era o diferență foarte mare între modul în care arătam pe sticlă și felul în care eram eu, de fapt. Și asta m-a băgat într-o depresie cruntă. Mi-a fost foarte greu ca ziua să mă văd superbă, machiată de un profesionist, și seara, când ajung acasă, să fiu dărâmată, plină de cearcăne, de coșuri, de puncte negre și așa mai departe. A fost un proces de câțiva ani, în care mi-am zis trebuie să lucrez cu mine ca să mă accept așa cum sunt. Da, mă machiez, sau îmi editez pozele, sau folosesc filtre, dar pe cine păcălesc? Pentru că eu nu sunt aia. Mi se pare un efort, o oboseală deloc necesară să ne chinuim să prezentăm lucrurile dintr-un unghi, care este poate doar 10% din întreg. Mi se pare obositor și inutil și sunt multe studii care au demonstrat că genul ăsta de postări le fac rău celor care te urmăresc. Iar eu nu vreau să fac asta”.

Însă, uneori, postările sale extrem de oneste și de vulnerabile au avut parte și de reacții negative, confruntându-se chiar cu comentarii jignitoare la adresa aspectului său fizic. Cu toate acestea, nu s-a lăsat niciodată influențată de ele, în primul rând fiindcă „eu nu am făcut din corpul meu, din aspectul meu fizic obiectul activității mele. Jobul meu nu e să arăt bine. Eu te învăț să colectezi selectiv, să te ridici împotriva abuzurilor, să te aduni și să susții o cauză. Nu prea contează cum arăt eu. Și atunci că cineva mi-a spus că sunt grasă sau că am ochii nu știu cum, prea puțin mi-a păsat”, povestește Alina, care recunoște, de asemenea, că o „dor mai tare comentariile care au legătură cu viziunea mea, cu faptul că susțin o anumită cauză. Pentru că asta sunt eu și asta fac. Restul este doar o carcasă, care se degradează pe zi ce trece, și îi dau atenție doar în ceea ce privește sănătatea, pentru a fi aici cât mai mult pentru copiii mei”.

Vorbind cu ea despre copii și despre modurile în care tinerii părinți pot crește generații mai sănătoase, mai empatice și mai bune, îmi spune că un prim pas constă într-o comunicare deschisă, în care conversațiile despre egalitate și diversitate să aibă loc de la o vârstă cât mai timpurie.

„Și am să îți dau un exemplu. Eram într-o zi la birou cu băiatul meu, Matei, care acum are 6 ani, și cu o altă persoană. Iar Matei mi-a spus următorul lucru (voi folosi un cuvânt care nu îmi stă în caracter, dar trebuie să îl spun pentru a sublinia ideea): «Mami, doamna are picioare grase!».

În secunda următoare m-am făcut mov la față. A fost o situație foarte penibilă. Dar am transformat o posibilă ceartă într-o oportunitate de învățare. Și asta încerc de fiecare dată să fac. I-am spus: «Matei, vino lângă mami, hai să îți explic o chestie. Oamenii sunt de toate felurile. Dar tu ești mic, și tu nu ai ieșit din cartierul Foișorul de foc. Dar sunt multe țări, sunt mulți oameni, care au pielea mai închisă sau mai deschisă, sunt oameni înalți sau scunzi, sunt oameni subțiri sau mai mari, și așa mai departe. Tu ai mai văzut fete cu părul ca al meu?» Mi-a răspuns că nu. «Ok. Deci, vezi, eu sunt diferită, tu ești diferit, tati e diferit, doamna este diferită. Nu există un mod corect sau greșit de a fi». Iar din momentul acela nu am mai avut niciodată discuții cu Matei pe tema aspectului fizic. Așa că ăsta este sfatul meu pentru părinți: să transforme posibilele certuri în oportunități de învățare, în discuții deschise. Și să îi învățăm cât mai devreme lecția egalității și a diversității”.

De asemenea, foarte util atât pentru părinți, cât și pentru profesori sau mentori este ghidul Dove – Ai încredere în tine, un soi de manual ce îi învață pe aceștia cum să abordeze cu copiii ori elevii lor diverse subiecte delicate, însă extrem de actuale și de necesare. „E important ca copiii să facă diferența dintre o poză editată și realitatea”, spune Alina. „Și ghidul Dove – ai încredere în tine tratează asta încă din primele pagini. E important să vorbim cu copiii noștri despre realitatea modificată pentru că industria de beauty, de remodelare corporală, a operațiilor estetice prezintă o realitate falsă. Acel trup perfect sau acea viață perfectă pe care nimeni nu le are”.

Alina mai spune că, un alt lucru foarte important pe care l-a descoperit în ghidul Dove – ai încredere în tine a fost legat de modul în care discuțiile pe care noi, adulții, le avem cu propria persoană influențează felul în care cei mici se percep.

„Felul în care noi ne raportăm la noi, inclusiv chestii scurte, de genul «Ah, ce proastă sunt, nu am fost atentă la o chestie!», se reflectă asupra copilului. Dacă el e lângă tine și te aude, în primul context o să spună despre sine «ah, ce prost sunt». S-a dovedit printr-o multitudine de studii că noi ne programăm singuri prin ceea ce spunem. Dacă tu îți spui în fiecare zi în oglindă «sunt grasă, sunt proastă, sunt urâtă», cum te aștepți să te simți? De asta e foarte bine să îți spui, poate nu «sunt frumoasă, sunt superbă sau extraordinară», dar măcar «sunt bine, sunt fericită, se poate mai bine».

De asemenea, ghidul Dove te învață ce să îi spui copilului tău atunci când este bullied. Îi poți spune că persoana care a făcut mișto de el, care i-a pus o piedică sau care i-a spus un cuvânt urât, face asta pentru că ea are probleme. Eu îi spun lui Matei așa: «Mami, dacă un copil îți vorbește urât e poate fiindcă nu primește iubire acasă. Poate că părinții lui îl bat sau poate crește cu bunicii lui și părinții lui sunt plecați în altă țară. Și el e, de fapt, supărat. Și eu îți recomand să îl întrebi dacă vrea să fie prieten cu tine. Și dacă nu vrea, tu măcar ai încercat»”.Toate aceste informații, plus multe alte articole și materiale create de specialiști în psihologie, le poți găsi pe platforma specială creată de Dove pentru programul Ai încredere în tine. Citește-le sau descarcă-le gratuit de pe site-ul www.dove.com/ro/incredereintine.