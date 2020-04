Exercitiile de Pilates, o excelenta metoda pentru imbunatatirea posturii si pentru indepartarea durerilor de spate (P)

1. Cum s-a produs apropierea ta de Pilates? A fost pasiune la prima interactiune?

Am inceput sa practic Pilates deoarece aveam dureri foarte mari de spate, din cauza unei scolioze de gradul III.

Am indragit acest tip de antrenament, inca de la prima sesiune practicata. M-am regasit in aceasta disciplina, iar durerile de spate mi-au fost ameliorate, treptat, dupa care au disparut complet.

2. Practici si predai, de multa vreme, Pilates pentru imbunatatirea posturii si pentru indepartarea durerilor de spate. Mai exact, ceea ce se cheama Pilates for Back Pain and Stress Release. Ce inseamna si cum ne poate ajuta?

Exercitiile de Pilates au fost incluse in programele de intarire a musculaturii abdominale, intrucat antreneaza muschii, prin miscari lente ce necesita concentrare si control, precum si un ritm regulat de respiratie.

Prin dezvoltarea musculaturii si prin mentinerea unei posturi corecte, Pilates actioneaza cu succes si in alinarea, pana la disparitie a durerilor de spate. Mai mult decat atat, Pilates este o metoda excelenta pentru cei care nu au mai facut sport, dar doresc sa inceapa o activitate moderata din punct de vedere sportiv. Sa nu uitam ca la origine este o metoda medicala, deci exercitiile pot fi efectuate de cei care au probleme cu spatele, cu genunchii, cu umerii.

Respiratia are si ea un rol foarte important. Un ritm de respiratie adecvat este modalitatea prin care stabilizam intreaga musculatura, coloana vertebrala si abdomenul.

Clasa de Pilates se incheie, de obicei, cu o sesiune de Stretching, care ne ajuta sa eliberam stresul din muschi. Urmeaza partea de Meditatie si Relaxare, care ajuta la reducerea tensiunii arteriale si a ritmului cardiac, relaxeaza intregul corp si linisteste mintea.

In fiecare miercuri seara, de la ora 19:00, tin clase GRATUITE de Pilates, online, in cadrul unui proiect lansat de comunitatea Music & Cycling.