DIVA – LOCUL FILMELOR DE CRĂCIUN 9 – 14 NOIEMBRIE – FILME ÎN PREMIERĂ

DIVA, Locul filmelor de Crăciun, continuă difuzarea de filmele festive, în fiecare zi, întreaga zi. Cu premiere marțea și vinerea de la 20:00 și duminica de la 16:00, săptămâna 9 – 14 noiembrie aduce filme cu foști iubiți din liceu, mister și romantism la bordul unei nave de luptă și o iubire neașteptată.

Marți 9 noiembrie, de la ora 20.00, intrăm în Inima Sărbătorilor (Heart of the Holidays, 2020). După 8 ani în care nu a mai fost acasă de sărbători, Sam (Vanessa Lengies) abandonează viața stresantă din New York și se întoarce în orașul natal, unde îl revede pe iubitul ei din liceu, Noah (Corey Sevier). Pentru o cauză nobilă, cei doi decid să își unească forțele, iar Noah va încerca să o descopere pe noua Sam și poate chiar îi va plăcea noua ei versiune.

Vineri, 12 noiembrie, de la ora 20.00 plecăm în Croazieră de Crăciun (USS Christmas, 2020). Alături de mama sa, Maddie (Jen Lilley), reporter pentru un ziar din Norfolk, se îmbarcă într-o croazieră de sărbători, pentru a petrece timp cu sora ei, care face parte din echipaj. Aflată la bord, Maddie întâlnește un chipeș ofițer de marină, Lt. Billy Jenkins (Trevor Donovan), căruia nu îi place Crăciunul, dar o ajută să investigheze un mister în arhivele navei și împreună vor găsi răspuns pentru mai multe întrebări. Producția a fost filmată pe nava de luptă USS North Carolina, ancorată în portul din Wilmington, NC.

Duminică, 14 noiembrie la ora 16.00, este programată o Livrare de Crăciun (Deliver By Christmas, 2020). Molly (Alvina August) are o cofetărie și îl cunoaște pe Josh (Eion Bailey), un văduv mutat recent în oraș. Dar ea e fermecată și de un client misterios pe care nu l-a cunoscut încă, dar este doar o chestiune de timp până ce își va da seama că este vorba despre același bărbat. Și chiar dacă cei doi nu se aflau în căutarea unei relații, iubirea a avut alte planuri pentru ei.

Urmărește filmele festive în fiecare zi, întreaga zi și premierele de marți și vineri, de la 20:00 și de duminică, de la 16:00 la DIVA – Locul filmelor de Crăciun.