Diva declară deschis sezonul iubirii! Filmele romantice de vară încep duminică, 5 iulie (P)

DIVA deschide sezonul iubirii și difuzează câte un film romantic, premieră în România, în fiecare duminică a lunii iulie, de la ora 16:00.

Anotimpul dragostei (Season for Love, 2018) dă startul pe 5 iulie și spune povestea unui chef extrem de talentat, Tyler Dawson (Autumn Reeser), ce revine în orașul natal din Texas, după divorț. La îndemnul fiicei ei, se înscrie la concursul local de preparate pentru grătar, unde se întâlnește cu iubitul ei din liceu, Corey Turner (Marc Blucas). Chiar dacă între cei doi apar și altfel de scântei decât cele de la grătare, Tyler este extrem de hotărâtă să câștige competiția.

Patru nunți estivale (Sailing into Love, 2019) continuă sezonul romantic pe 12 iulie și povestește întâmpările unei profesoare de biologie, Claire Richards (Leah Renee) extrem de ocupată cu îndatoriile de domnișoară de onoare pentru trei dintre prietenele sale. Dar când Tom Hastings (Chris McNally) apare în peisaj, vara lui Claire devine cu adevărat interesantă.

Jumătatea mea (My One and Only, 2019) este filmul difuzat pe 19 iulie. Stephanie (Pascale Hutton) și Oliver (Stephen Huszar), încearcă să afle dacă sunt făcuți unul pentru celălalt, dar în scurt timp, Stephanie pare că se înțelege din ce în ce mai bine cu Alex Fletcher (Sam Page), ghidul lor și proprietar de fermă.

Un cățel pentru doi (Love and Sunshine, 2019) spune în data de 26 iulie povestea lui Ally Craig (Danica McKellar). Ea adoptă un câine folosit în trecut în acțiuni militare și încearcă să își vindece sufletul după recenta despărțire de logodnicul ei, când îl întâlnește pe Jake Terry (Mark Deklin), fost partener de operațiuni al câinelui.

Trăiește sezonul iubirii la DIVA cu filmele romantice de vară difuzate în premieră, duminica de la 16:00!

