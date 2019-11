Toamna este anotimpul in care cumparam cele mai multe flori. Chit ca discutam despre inceputul scolii, unde nevoia de a darui flori este una obligatorie insa nu neaparat lipsita de placere, ori ca daruim flori cuiva pe care il iubim. De asemenea, tot in aceasta perioada discutam despre un sezon intens de nunti si botezuri, astfel ca din nou, trebuie sa ne gandim la aranjamente florale.

Ai putea sa te intrebi unde se exercita cea mai intensa activitate, in ceea ce priveste livrarea de flori. Raspunsul este unul simplu. Capitala este cel mai mare oras al Romaniei, astfel ca, este normal ca aici sa se cumpere si sa se vanda cele mai multe flori. Atunci cand discutam despre livrare flori Bucuresti, lucrurile stau destul de simplu, desi pot parea complicate. Ei bine, nu sunt!

Astfel, daca ai un eveniment unde e nevoie urgenta de flori, sfatul nostru este sa apelati la un astfel de serviciu, pentru ca va va scuti de timp, insa, va va da si siguranta ca ceea ce comandati este de o calitate superioara.

Despre florarii stradale

Probabil ca ii stiti pe acei oameni care stau pe la colturi de strazi si vand flori. Fie ca vorbim despre batranelele simpatice si sarace care isi castiga un banut in plus vanzand flori crescute de ele in propria gradina, fie ca vorbim de acei vanzatori de flori ce vand sute de flori tot la coltul strazii. Vedeti voi, cele doua categorii, desi asemanatoare, nu sunt tocmai pe aceeasi lungime de unda. Singurul lucru care pune cele doua cazuri pe acelasi piedestal este faptul ca niciuna nu plateste taxe la stat pentru produsele vandute. Insa le separa componenta morala.

In primul caz, cel al batranelelor care vand cateva floricele, a cumpara de la ele inseamna sa fii om si sa contribui la un caz umanitar. Stim cu totii ca majoritatea batranilor din Romania nu au o pensie extraordinara, ba din contra, ei avand parte de niste pensii mizere ce nu reflecta absolut deloc anii de munca si de cotizatie la stat. Tocmai din acest motiv, multi dintre ei se simt nevoiti sa isi suplimenteze veniturile, si asa mici. Si sa nu va inchipuiti ca din vanzarea catorva flori pe strada se imbogateste cineva. Din acest motiv, daca vedeti vreo batranica cu cateva buchetele de flori, la un colt de strada, fie ca aveti nevoie in ziua espectiva de flori sau nu, cumparati-le macar unul dintre ele. De obicei, florile batranelor nu sunt scumpe, ba din contra, ele fiind vandute cu preturi modice. In plus, aveti garantia ca micile aranjamente florale sunt facute cu dragoste si cu pasiune. Iar daca in ziua respectiva puneti painea pe masa unui batran, va puteti declara multumiti de propria persoana. Important este sa mai facem si cate-o fapta buna, macar din cand in cand.

Cat priveste al doilea caz, al celor ce vand buchete de flori pe strada in mod en-gros, lucrurile stau un pic diferit. Aceia nu sunt musai oameni care nu isi pot castiga existenta altfel, ci oameni care doresc sa fenteze legea si sa nu plateasca taxe la stat, asa cum fac restul locuitorilor acestei tari. Tocmai din acest motiv, insa si din altele pe care le vom dezbate in cele ce urmeaza, acesti oameni nu ar trebui sustinuti, asa cum discutam despre cazul batranelor care vand cateva buchetele amarate de flori, intrucat aceste doua cazuri nu sunt congruente.

Un alt motiv pentru care nu este de bun augur sa sustinem o astfel de afacere ilegala, este pentru ca nu avem garantia ca aceste flori sunt proaspete ori din gradinile proprii. Multe dintre ele pot fi furate de pe domeniul public ori cumparate ilegal de la samsari de flori, astfel ca dam curs unui intreg sir de afaceri ilegale, caz in care decidem sa cumparam un aranjament floral de la astfel de oameni. Spre deosebire de batranele cu flori, acestia vor vinde buchete elaborate, potrivite din punct de vedere vizual nuntilor, petrecerilor, botezurilor. Cu toate astea, asa cum am mai mentionat, calitatea poate sa lase de dorit, de cele mai multe ori.

De ce sa apelezi la livrare flori Bucuresti ?

Daca esti din Bucuresti si iti doresti sa comanzi un buchet de flori apeland la un serviciu de livrare flori Bucuresti, te asiguri ca ai parte de cea mai buna tratatie si ca produsele florale comandate de tine sunt de cea mai buna calitate. Este stiut faptul ca florile sunt produse perisabile si ca ar trebui sa beneficieze de un termen de expirare. Fireste, termenul acesta de expirare, in cazul florilor taiate, cele fara radacina, poate sa varieze in functie de soiul de floare comandat. Insa, indiferent de acest lucru, ar trebui sa avem mereu garantia ca ceea ce ajunge prin curier la noi este ceea ce ne asteptam sa fie. Situatia in care florile se usuca ori incep sa se scuture la scurt timp dupa ce le-am primit poate sa fie destul de neplacuta, mai ales daca discutam despre un buchet de flori elaborat, pe care am platit o suma considerabila de bani. De aceea trebuie sa apelam mereu la livrare flori Bucuresti, serviciu disponibil in cadrul florariei online Flori24.ro, pentru a avea garantia calitatii.