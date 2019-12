(P) Early Booking 2020! Descoperă Delta Dunării în lunile de primăvară!

Delta Dunării este o destinație spectaculoasă tot anul, însă primăvara este, de departe, cea mai bună perioadă să o explorezi. Încă din aprilie poți fi martorul ritualurilor de împerechere ale păsărilor abia întoarse din țările calde, înverzesc zălogii și sălciile, iar pe luciul apei apar primii boboci de nuferi… Temperaturile plăcute și natura care se transformă treptat, ademenesc în rezervație mii de turiști dornici să evadeze din marile orașe, într-un ținut ce respiră tradiție și liniște.

Reduceri tentante la vacanțele Gulliver Delta Resort!

Dacă încă nu ți-ai făcut planuri pentru vacanța de anul viitor, poți lua în calcul un sejur la Gulliver Delta Resort 4✿, profitând de reducerile de până la 65% la pachetele Delta pentru Seniori și Delta pentru Toți ce pornesc de la 429 lei/persoană, conform programului ales. În plus, Gulliver Delta Resort lansează pentru 2020, cazarea în bungalowri de lux, iar cu ocazia inaugurării ai posibilitatea să achiziționezi pachete Welcome Early Booking la un preț cu totul special: „Plătești o noapte de cazare cu all inclusive și beneficiezi de tot sejurul!”.

Inspirat din vechile conace lipovenești, Gulliver Delta Resort 4✿ este locul ideal unde să pătrunzi în atmosfera dobrogeană, dar în același timp să te bucuri de facilități moderne. Amplasat idilic pe malul lacului violet la marginea localității Murighiol, complexul dispune de o piscină înconjurată de bungalowri noi (dotate cu baie proprie și amenajate în stil tradițional), ponton de pescuit și loc de joacă pentru copii.

Surprinde spectacolul naturii!

Comoară recunoscută pe plan mondial, Delta Dunării este un labirint dintre ape, cu păduri de stejar de care se încolăcesc liane, insulițe de nisip brodate de stufăriș și sate lipovenești ce se ghemuiesc la gurile de vărsare ale fluviului în Marea Neagră.

Este o adevărată aventură să descoperi rezervația la început de primăvară, pentru că acum gălăgioșii stârci veniți din zona Mediteranei și înfometații pelicani creți îmbracă penajul nupțial prin care atrag femelele pentru împerechere, eveniment ce poate fi observat doar în această perioadă a anului.

Tot acum te poți plimba cu barca pe absolut toate canalele, apele crescând semnificativ, să descoperi Pădurea Letea când este inundată natural și să fotografiezi primele flori ale irișilor de baltă. În plus, răsăriturile sunt magice, iar dacă ieși cu barca la primele ore vei vedea cum aburii dimineții ce se ridică încetișor lasă loc culorilor delicate de rozaliu ce transformă întregul ținut în străluciri diafane. Nu poți rata excursia la Sulina, singurul oraș din țară cu port atât la Dunăre, cât și la Marea Neagră, unde te poți relaxa pe cea mai lată plajă sălbatică.

de Mădălina Isar

Sursa foto: flickr.com/gulliverresort.ro

Servicii incluse: 3 sau 4 nopti de cazare cu all inclusive tip bufet, doua gustari intre mese, transport autocar Bucuresti-Murighiol-Bucuresti. Detalii pe www.gulliverresort.ro. Cerere ofertă: office@gullivertours.ro, call center 021.794.75.07; 0784.215.624.