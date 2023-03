Deichmann Plus – noul tău program de loialitate

Fii gata să descoperi în paragrafele următoare o nouă aplicație pentru telefonul tău, menită să-ți transforme complet experiența de client.

Reduceri exclusive sau servicii speciale – DEICHMANN oferă acum o serie de avantaje clienților săi, introducând un program special. Cu DEICHMANN PLUS, cumpărăturile de la cel mai mare retailer de pantofi din Europa sunt acum și mai distractive – atât în magazine, cât și online.

De acum înainte, Deichmann răsplătește loialitatea clienților săi. Cum va funcționa? Ei bine, acest program de loialitate se va baza pe aplicația Deichmann Plus, totul desfășurându-se într-un mediu digital.

Poți acumula cu lejeritate punctele valoroase, ce îți aduc premii. Acestea sunt împărțite în următoarele categorii:

1 punct = cumpărături în valoare de minim 5 lei

10 puncte = o recenzie

10 puncte = scanarea codului QR din magazin (ScanPoint)

30 puncte = pentru fiecare prieten invitat să folosească aplicația Deichmann Plus (se acordă puncte acordate pentru maximum 10 invitații)

50 puncte = sunt primite instant în momentul înregistrării cadou de bun-venit.

100 puncte = zi de naștere (dacă completezi data nașterii)

Ce poți face cu aceste puncte? Ei bine, Deichmann își asigură o varietate de premii, printre care se numără:

Cadou de bun venit: 10% discount în magazine sau online shop ( se pot utiliza o singură dată)

5% discount în magazine sau online shop la 100 de Puncte acumulate

IMBOX gratuit în magazine la 150 de Puncte acumulate

10% discount în magazine sau online shop la 200 de Puncte acumulate

15% discount în magazine sau online shop la 300 de Puncte acumulate

20% discount în magazine sau online shop la 400 de Puncte acumulate

Alte motive pentru care ar trebui să îți instalezi aplicația Deichmann Plus sunt: te poți înregistra ușor, folosindu-te de contul de Facebook, Google, Apple sau e-mail; punctele colectate sunt afișate în aplicație; ai acces mai rapid și garantat la beneficiile și ofertele speciale și nu în ultimul rând, ai parte de promoții și premii exclusive.

Nu uita, dacă vei scana de fiecare dată codurile QR și îți vei invita prietenii, punctele vor fi adunate într-un mod foarte rapid. De altfel, vei fi mereu prima persoană care află cele mai noi și importante informații despre ultimele tendințe sau cele mai noi produse și reduceri marca Deichmann.

Sună bine, nu? Atunci descarcă chiar acum aplicația Deichmann Plus și adună puncte! Aceasta este deja disponibilă pentru toate tipurile de telefoane smart.

Despre DEICHMANN

DEICHMANN SE, care are sediul în Essen, Germania, a fost fondată în 1913 și este încă o companie de familie. Este liderul pieței europene de retail de încălțăminte și activează în 31 de țări din întreaga lume. Compania are peste 42.000 de angajați și operează peste 4.300 de magazine, precum și 40 de magazine online. Pe lângă magazinele operate sub numele DEICHMANN, compania deține lanțul MyShoes, este reprezentată în Elveția de Dosenbach, Ochsner Shoes și Ochsner Sport, în Țările de Jos și Belgia de vanHaren și de Rack Room Shoes și Off Broadway în SUA. De asemenea, deține Grupul SNIPES cu magazine fizice și online în Europa și SUA.