Cum să-ți menții tenul hidratat și strălucitor pe timpul iernii. Descoperă Notino Beauty Electro Collection și alege cel mai potrivit cadou, pentru tine sau o persoană dragă

Indiferent de cât de complexă este rutina ta de beauty, în timpul sezonului rece tenul nostru are de suferit din cauza temperaturilor scăzute. Frigul, vântul, toți factorii externi din mediu ne afectează pielea, lăsând-o mai uscată și mai ternă ca oricând.

Dacă vara un produs de curățare și o cremă hidratantă, cu SPF, ne pot fi suficiente pentru o rutină rapidă de îngrijire, iarna lucrurile se complică. Pielea uscată, înroșită și descuamată are nevoie de un plus de atenție și de îngrijire.

Vestea bună este că acum avem la îndemână o mulțime de soluții pentru a avea grijă de tenul nostru în sezonul rece, fără investiții costisitoare sau drumuri la salonul de beauty.

Beauty Electro Collection de la Notino, răsfăț și îngrijire la tine acasă

Beauty Electro Collection include patru dispozitive de îngrijire pentru ten și două oglinzi, care pot fi integrate cu ușurință în orice tip de rutină și care te vor ajuta să-i redai pielii tale frumusețea și strălucirea, în doar câteva minute pe zi.

Peria de curățare pentru ten & accesoriul de masaj pentru zona ochilor cu încălzire este un dispozitiv care curăță delicat și oferă o îngrijire premium pentru ten. Peria poate fi folosită zilnic în procesul de demachiere, însă are și o opțiune specială pentru o curățare profundă, atunci când tenul tău are nevoie de îngrijire suplimentară.

Prin întoarcerea dispozitivului, vei descoperi o altă funcție a acestuia: masajul cald al zonei din jurul ochilor, super relaxant, dar care are și un rol de îngrijire, stimulând efectele produselor cosmetice pe care le folosești pentru acea zonă – gel, spumă, ulei – și prevenind totodată îmbătrânirea prematură a pielii.

Folosind peria de curățare pentru ten & accesoriul de masaj pentru zona ochilor cu încălzire, doar două minute pe zi, atât cât durează un tratament complet, vei avea parte de un răsfăț ca la salon și vei remarca în scurt timp primele rezultatele.

Dispozitivul sonic de curățare, cu husă de călătorie, poate fi un cadou perfect în această perioadă, atât pentru tine, cât și pentru o persoană dragă. Combinația dintre perii de silicon, vibrațiile delicate și funcția termică contribuie la îndepărtarea impurităților, a celulelor de piele moartă și a sebumului, în doar două minute, și lasă pielea mai suplă, după un singur tratament.



Dispozitivul are trei niveluri de intensitate, în funcție de nevoile fiecărui tip de ten. În plus, forma sa compactă și practică, dar cu o suprafață de curățare suficient de mare, te va ajuta să-ți îngrijești corespunzător fiecare zonă a tenului. Dispozitivul sonic poate fi utilizat împreună cu produsul tău preferat de curățare, indiferent de formula acestuia – spumă, ulei, cremă etc.

Datorită ambalajului său compact, cu capac, dispozitivul sonic de curățare este ușor de luat în bagajul de vacanță, astfel încât să te bucuri de un ritual de beauty complet și atunci când nu ești acasă.

Dispozitivul de curățare cu ultrasunete pentru față va deveni în scurt timp preferatul tău, mai ales dacă te confrunți cu puncte negre, exces de sebum, acnee, ori dacă vrei să-ți răsfeți pielea la cel mai înalt nivel și să previi apariția liniilor fine.

Spatula cu ultrasunete are dublu rol – îndepărtează impecabil impuritățile, celulele de piele moartă și sebumul în exces, lăsându-ți tenul la fel de curat ca după un tratament profesional de curățare, la salon, dar te poate ajuta și în încorporarea produselor de îngrijire, precum serumurile, acționând în profunzime.

Dispozitivul de curățare cu ultrasunete pentru față are, așadar, două setări – una pentru curățare și una pentru stimularea efectelor produselor cosmetice aplicate pe ten. Totodată, dispozitivul are și un efect de lifting, datorită tehnologiei de ultimă generație, și ameliorează elasticitatea pielii.

Dispozitivul pentru accelerarea efectelor măștilor de față este răsfățul de care nu știai că ai nevoie în rutina ta de beauty de până acum.

Având la bază o tehnologie care permite selectarea terapiei cu lumină, în funcție de rezultatul dorit, micuțul dispozitiv este pe cât de util, pentru o piele vizibil mai hidratată și mai luminoasă, pe atât de relaxant. Pe lângă faptul că poți alege una din cele trei setări de terapie cu lumină LED, în funcție de țelul cosmetic pe care ți-l dorești – luminozitate, hidratare sau calmare a tenului -, dispozitivul îți și masează pielea pe parcursul tratamentului și se încălzește, pentru o experiență senzorială completă.

Lumina, masajul și căldura nu doar că vor intensifica efectele oricărei măști cosmetice pe care o folosești, fie gel, cremă, fie o mască textilă, dar te vor ajuta să ai parte de o experiență unică de îngrijire, în doar șase minute.

Cele patru dispozitive din colecția Beauty Electro de la Notino sunt ușor de utilizat și îți dau posibilitatea de a beneficia de toate aspectele pozitive ale unui tratament profesional, de la salon, la tine acasă. În plus, tehnologiile de ultimă generație care stau la baza acestor device-uri fac ca eficiența lor să fie una vizibilă încă de la prima folosire. Redefinește-ți ritualul de beauty și bucură-te de un ten mai curat, mai hidratat și mai strălucitor, cu o investiție minimă, de doar câteva minute pe zi.