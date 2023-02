Cum să câștigi la ruletă

Pariurile la ruletă ar putea fi unul dintre cele mai populare jocuri de noroc din lume, dar foarte puțini oameni știu cum să câștige la acest joc.

Pentru a ne asigura că nu ești unul dintre acești jucători rătăciți, am adunat sfaturi pentru ruletă de la Bob Paquette, expert jocuri de noroc de pe Gambling-Code.RO, care te vor ajuta să ieși învingător pe orice casino online nou.

Nu bea și paria

Poți pierde mai mult decât te-ai așteptat atunci când bei și joci la ruletă. Alcoolul îți tulbură judecata și când ai bani în joc s-ar putea să fii mai predispus să faci pariuri stupide. În trecut, am fost martori la jucători de ruletă beți care au pariat simultan pe paritate și pe cote. Evident, ei se descurcă până când ating un zero sau un dublu zero și realizează că nu au succes.

Menține-ți mintea limpede atunci când joci dacă vrei să câștigi la ruletă.

Eroarea jucătorului

Dacă ai pierdut o grămadă de ori la rând, s-ar putea să ai parte de un câștig mare în curând, nu?

Greșit. Să crezi că vei câștiga în curând pentru că ți se cuvine este o greșeală a jucătorului. Ruleta este aleatorie precum orice alt joc de cazinou. Dacă vrei să știi cum să câștigi la ruleta trebuie să înțelegi că nu există zâne magice care așteaptă să te răsplătească doar pentru că ai pierdut o grămadă de bani. Știind acest lucru nu numai că vei putea să faci pariuri mai inteligente, dar și să te distrezi mai mult în timp ce o faci.

Accesează un cazinou live

Indiferent cât de grozavă ar putea fi ruleta online, nimic nu concurează cu elementul social care vine cu jocul live.Din acest motiv, chiar și cei mai înrăiți jucători de ruletă care adoră să câștige online își duc adesea jocul în lumea offline din când în când.

Tacticile de ruletă pe care le folosești online pot fi folosite și live, iar mediul fizic te poate ajuta să îți îmbunătățești jocul prin observarea stilurilor de pariere ale altor jucători. Trebuie să fii însă pregătit pentru un joc mai lent în arena live, deoarece ruleta online se joacă mult mai repede.