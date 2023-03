Cum să alegi rochia plus size perfectă pentru silueta ta

Rochia este cea mai feminină piesă vestimentară, care, în funcție de croială, model și culoare – se potrivește fiecărei ocazii. Cum să alegeți o rochie pentru siluetă dvs. pentru a sublinia avantajele siluetei și a ascunde eventualele neajunsuri?

Când temperatura de afară crește, suntem din ce în ce mai dispuși să purtăm creații din ce în ce mai ușoare. Rochiile plus size sunt invariabil cel mai popular produs. Nu e de mirare, pentru că se potrivesc la orice ocazie și arătăm fenomenal în ele! Totuși, cum să alegem creația potrivită astfel încât să fie adaptată la silueta, vârsta și evenimentul la care veți lua parte? Am pregatit pentru Voi cele mai frumoase rochii plus size în cele mai la moda croieli și modele. Vizualizați-le și inspirați-vă: https://mdr24.ro/ro/12-rochii.

Indiferent de tipul de siluetă – fiecare dintre noi își permite să aibă o rochie, și de preferință… câteva sau o duzină! O rochie de damă va fi perfectă pentru nunți și recepții, petreceri mai mult sau mai puțin oficiale, baluri și întâlniri… într-un cuvant: mereu Și peste tot. Cum să alegeți o rochie pentru silueta dvs.? Iată câteva dintre cele mai importante sfaturi care ne vor permite să facem cumpărături rapide și care ne vor satisface pe deplin.

ROCHIE PENTRU SILUETA „PAHAR”

Disproporțiile siluetei ”pahar” vor fi perfect echilibrate de rochii mulate și înguste în partea der sus (dar trebuie evitate umerii goi și decolteul barcă care lărgește optic silueta), cu talie subliniată și evazată în jos. Lungimea rochiei trebuie aleasă astfel încât să expunem picioarele.

ROCHIE PENTRU SILUETA „CLEPSIDRĂ”

Femeile cu acest tip de siluetă își pot permite practic orice rochie, deoarece în toate, silueta lor va arăta bine. De aceea alege rochia în funcție de ocazie și de cum doriți să vă simțiți în ea. Rochiile strâmte și mulate vor sublinia perfect punctele forte ale siluetei, iar cele mai largi și mai evazate – vă vor permite să vă simțiți în largul vostru și mai puțin formale.

ROCHIE PENTRU SILUETA „MĂR”

Femeile cu partea de sus a corpului bine dezvoltată ar trebui să aleagă rochii aerisite, care să nu se muleze pe corp, fără decorațiuni exagerate și fără drapaj. Decolteul în formă de literă și tăieturile verticale ale materialelor (și modele verticale) – subțiază optic partea superioară masivă a figurii.

ROCHII PENTRU SILUETA „PARĂ”

Avantajele siluetei în formă de pară vor fi subliniate perfect de rochiile cu umerii goi, tăiate clar în talie sau sub bust și evazate în jos. Lungimea rochiei depinde de frumusețea picioarelor și de posibila dorință de a le expune. Rochia mini este mai degrabă exclusă (ar expune șoldurile late), iar dacă vă decideți pentru o lungime midi – nu uitați de tocurile înalte care vor subția silueta.

ROCHIE PENTRU SILUETA „COLOANĂ”

Această siluetă de fetiță, destul de plată și fără curbe feminine, poate fi îmbrăcată practic în orice rochie – nu trebuie să mascăm nimic. Dacă doriți să subliniați optic șoldurile înguste și pieptul mic – alegeți rochii cu volane sau decorațiuni în partea superioară, cu talia puternic accentuată și partea inferioară a rochiei evazată. Modelele moderne și avangardiste vor arăta grozav pe acest tip de siluetă.