Cum poți sărbători Ziua Mediului cu un gest simplu: alege fructe și legume din România

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Pe 5 iunie, de Ziua Mediului, atenția se mută nu doar asupra marilor decizii, ci și asupra alegerilor zilnice, aparent mărunte, care pot avea un impact real. Ce punem în coșul de cumpărături, de unde provin produsele și cât de aproape ajung ele de la fermă la raft sunt criterii tot mai importante pentru consumatori.

De aceea, de 15 ani, Lidl construiește în România un lanț scurt de aprovizionare, pentru a oferi legume și fructe proaspete, de calitate și accesibile. Prin colaborarea cu peste 600 de furnizori locali, retailerul reduce distanțele de transport, susține agricultura locală și asigură produse proaspete, disponibile constant în magazine la un preț accesibil. În plus, toți furnizorii Lidl dețin certificarea GLOBAL G.A.P., un standard recunoscut la nivel internațional pentru producția agricolă realizată în condiții de siguranță și sustenabilitate.

Lidl contribuie la un viitor mai bun, prin punerea oamenilor în centrul acțiunilor sale și protejarea mediului, prin măsuri concrete de prevenire și reducere a risipei alimentare, de reducere a cantității de plastic și de inovare a ambalajelor produselor comercializate, precum și prin asumarea unor angajamente de țin de bunăstarea animalelor și oamenilor.

Această strategie este confirmată și de percepția consumatorilor. Conform unui studiu YouGov realizat în perioada ianuarie–decembrie 2025, Lidl ocupă locul 1 în segmentul de fructe și legume proaspete din România, pe baza monitorizării consumului casnic zilnic, pe un eșantion reprezentativ de peste 6.000 de gospodării la nivel național.

Rezultatul reflectă aprecierea constantă pentru raportul calitate-preț, pentru prospețimea produselor și pentru încrederea construită în timp, prin parteneriate stabile și standarde ridicate de selecție.

Un sistem alimentar mai echilibrat începe cu alegeri responsabile

Lidl contribuie nu doar la un consum mai responsabil, ci și la dezvoltarea unui sistem alimentar mai echilibrat, în care calitatea, prospețimea și grija față de mediu merg mână în mână.

De Ziua Mediului, alegerea unor legume și fructe din lanțul scurt de aprovizionare devine un gest simplu, dar cu impact. Iar faptul că Lidl este recunoscut drept alegerea numărul 1 în acest segment arată că tot mai mulți consumatori înțeleg că sustenabilitatea începe cu deciziile de zi cu zi – inclusiv cu cele din coșul de cumpărături.

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