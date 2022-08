Cum poți să ai un aspect confortabil și casual?

Mini sau maxi, mulate sau supradimensionate, uni sau cu imprimeuri… rochiile și fustele sunt articole esențiale în garderoba oricărei femei – nu numai pentru a face o impresie bună la birou sau pentru a fi îndrăgită pentru o noapte în oraș, ci și pentru a arăta chic și casual în orice moment al zilei.

Mini sau maxi, mulate sau supradimensionate, uni sau cu imprimeuri… rochiile și fustele sunt articole esențiale în garderoba oricărei femei – nu numai pentru a face o impresie bună la birou sau pentru a fi îndrăgită pentru o noapte în oraș, ci și pentru a arăta chic și casual în orice moment al zilei.

S-au dus vremurile țesăturilor încărcate, tivurilor lungi și regulilor stricte care guvernează modul în care o femeie ar trebui să se îmbrace. Astăzi, opțiunile de stil sunt nesfârșite, cu forme și aspecte pentru toate gusturile – și nu sunt necesare tocuri! Datorită tendințelor drăguțe și casual à la sporty chic, stilurile de îmbrăcăminte au devenit mai relaxate, putând fi combinate cu tot felul de perechi de încălțăminte și accesorii, de la pantofi sport la slip-on și sandale.

Alege un stil

Există o gamă aparent nelimitată de fuste și rochii casual, dar când vine vorba de a crea un look relaxat și chic, anumite stiluri de rochie funcționează mai bine ca altele.

Unele dintre cele mai bune opțiuni sunt:

Rochii sau fuste scurte

Aici vorbim despre cele mini: fie cele mulate, fie cele mai largi, și cu un tiv care ajunge până la jumătatea coapsei. Jucăușe, cochete și confortabile, rochiile și fustele scurte sunt unul dintre cele mai populare stiluri de pe piață și adesea devin casual pur și simplu prin natura aspectului. Descoperă o multitudine de modele de rochii și fuste dama pe Shopika.ro.

Rochii sau fuste maxi

Rochiile și fustele maxi sunt lungi, cu tivuri care ajung la pământ, sau cel puțin se extind până la glezne. Lungimea lor conferă dramă și eleganță aspectului, evidențiind forma feminină, rămânând în același timp confortabile de purtat. Le poți găsi în forme largi sau versiuni mai mulate. Sunt cele mai iubite vara, dar sunt preferate și toamna dacă știi sa le accesorizezi corect.

Rochii și fuste cu imprimeuri

Fresh și distractive, imprimeurile sunt o modalitate ușoară de a-i da ținutei tale personalitate. Rochiile și fustele imprimate vin în toate lungimile și formele – doar caută un model care să-ți fie cu adevărat pe plac și care să te facă să strălucești. Imprimeurile florale și bulinele sunt clasice, dar în acest sezon îți recomandăm imprimeurile animale (și mai bune în tonuri de neon), formele geometrice și imprimeurile inspirate din pop art.

Rochii și fuste asimetrice

Mai neobișnuite și mai îndrăznețe decât stilul tău tipic, rochiile și fustele asimetrice nu au o structură uniformă sau definită, ci mai degrabă sparg liniile corpului. Asimetria poate veni sub forma unui tiv înclinat sau a unui decolteu neregulat, a unei mâneci variate sau a unei fuste scurtă în față și lungă la spate. Ceva la fel de simplu precum o mânecă asimetrică care cade și îți expune umărul poate fi cheia unui look neașteptat, spectaculos. Aceste modele se potrivesc tuturor tipurilor de corp, chiar si pentru forme plus size.

Rochii tip cămașă

După cum sugerează și numele, o rochie cămașă este una care emulează forma și stilul unei cămăși, genul pe care l-ai purta în general cu un costum la birou. Poate fi lungă sau scurtă, cu lungimi diferite de mâneci, dar caracteristicile sale indicatoare sunt un guler și un rând de nasturi în față. Croiala este foarte simplă și nu se potrivește formei, așa că poți alege să porți o curea în jurul taliei pentru a-ți accentua silueta; unele stiluri de rochie cămașă vin chiar și cu o curea din material textil asortată care trebuie legată în talie. În general, rochiile cămașă sunt potrivite pentru o gamă largă de tipuri de corp.

Rochii tunică

Simple și vaporoase, rochiile tunică au o forma dreptunghiulară, cu laturile drepte nedecupate pentru a arată formele corpului. Lungimile variază – unele se opresc deasupra genunchiului, altele coboară până la glezne – ele au un stil versatil, așa că funcționează pentru orice formă a corpului.

Rochii bodycon

Opusul rochiilor tunică ca potrivire, rochiile bodycon (uneori numite rochii tub, in varianta lor fără mâneci) se conformează corpului și evidențiază silueta feminină, făcându-le ideale pentru oricine vrea să-și etaleze curbele. Acest stil arată cel mai bine în tonuri simple, asortează rochia cu o jachetă de piele și pantofii tăi preferați.

Rochii și fuste A-Line

Aceste modele au o structură triunghiulară în care silueta se mulează la bust și talie, iar apoi se lărgește spre tiv, dând piesei vestimentare o formă de „A”. În funcție de materialul din care este fabricat, acest design poate fi purtat atât ziua (ca parte a unui aspect informal), cât și noaptea (cu o notă mai elegantă).