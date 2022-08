Cum arată viața unui judecător dincolo de sala de judecată? E! Entertainment răspunde la întrebare în noua emisiune în casa familiei Mathis (Mathis Family Matters)

Judecătorul Greg Mathis și familia sa își expun viața și provocările ei la Hollywood

din 14 august la E! Entertainment

Legendarul și onorabilul judecător Greg Mathis Sr. și familia sa sunt gata să-și împărtășească viețile cu publicul. Poate că el conduce în sala de judecată, dar acasă el este doar „tata”. Noua familie de la E! este formată din Judecătorul Mathis, soția sa, Linda Mathis, și cei patru copii ai lor: Jade Mathis, Camara Mathis Webb, Greg Mathis Jr. și Amir Mathis. Seria reprezintă o ocazie rară de a intra în casa lor și a le observa stilului de viață de la Hollywood, carierele, relațiile și valorile acestei familii. Mathis Family Matters este difuzat în premieră din 14 august, ora 23:00, în fiecare duminică, în exclusivitate la E! Entertainment.

Judecătorul Mathis a avut un mare succes cu emisiunea TV în care îi ajuta pe ceilalți, dar când vine vorba de familia sa, atitudinea de „eu știu tot” nu se aplică, mai ales când încearcă să îți ghideze copiii adulți deja. Linda, mama familiei, are o personalitate fermecătoare și este gata oricând să dea o replica. Emisiunea surprinde o reuniune de familie, iar Linda consideră să este misiunea ei să-i țină pe toți împreună atât în momentele fericite cât și în cele dificile.

Prima născută, Jade, se bucură din plin de viață în timp ce călătorește, încercând să decidă dacă visul ei de a fi un speaker motivațional este mai important decât cariera ei în drept. Camara, a doua fiică, nu are cum să își dezamăgească niciodată tatăl, ea are porecla „Mama Mathis” și o familie proprie împreună cu soțul ei, Ryan și fiicele Nora și Zara. Greg Jr. și iubitul său de lungă durată, Elliott, sunt ocupați să lucreze la mai multe proiecte imobiliare și, pe măsură ce își duc relația la următorul nivel, se luptă să împărtășească și celor din jur adevăratele lor sentimente. Cel mai tânăr, Amir, își construiește propria afacere în producția tv și, după un divorț recent, intră prea repede într-o altă relație serioasă, făcându-i pe frații săi să însceneze o intervenție.

Despre Judecătorul Greg Mathis Sr.:

Judecătorul Greg Mathis, o personalitate națională în SUA, este cunoscut pentru campaniile sale dedicate susținerii tinerilor din mediul urban și egalității în fața justiției. Este cel mai longeviv prezentator de televiziune bărbat afro-american. Povestea lui de viață este o adevărată inspirație. Un tânăr de pe stradă care a ajuns de la închisoare la poziția de judecător, a oferit speranță milioanelor de oameni care îl urmăresc în emisiunea de televiziune Judge Mathis, câștigătoare a premiului Emmy.

Cariera în serviciul public a Judecătorului Mathis a început la facultate, unde a condus campanii precum Free South Africa, sau cea de înregistrare a alegătorilor în campus, în timp ce lucra ca manager în tura de noapte la McDonalds. După ce a absolvit facultatea în 1983, s-a alăturat personalului consilierului Clyde Cleveland din orașul Detroit și a continuat să susțină egalitatea în fața justiției în cadrul organizației Push Excel fondată de reverendul Jesse Jackson, unde în prezent este președinte. Judecătorul Mathis a fost, de asemenea, membru al consiliului național al NAACP și în conducerea Școlii de Medicină din Morehouse.

În 2018, judecătorul Mathis și-a dovedit pasiunea pentru serviciul public când a organizat un tur din Detroit la Flint, Michigan, unde a condus un miting în care a îndemnat oficialii orașului Flint să repare conductele de apă. Apoi a livrat 10.000 de sticle de apă persoanelor afectate de criza din acel moment. A făcut o campanie extinsă pentru a face cunoscută această situație și a susține cauza, apărând în programe naționale și locale, cum ar fi The View și Detroit’s Michigan Matters.

În eforturile sale de a ajuta tinerii și foștii delincvenți, atât în ​​interiorul cât și în afara sălii de judecată, judecătorul Mathis a deschis Centrul Comunitar Mathis din Detroit și a ajutat mii de tineri cu organizația sa non-profit Young Adults Asserting Themselves (Y.A.A.T.), o organizație care oferă oportunități de carieră, de lansare a afacerilor și de angajare, precum și asistență pentru formare profesională și înscriere la facultate. În onoarea anilor de muncă și angajament față de orașul său natal, Detroit, orașul a numit una dintre străzi, Mathis Avenue.

Judecătorul Mathis a primit numeroase premii și chei ale orașelor de la oficiali guvernamentali și titlul de Doctor honoris causa atât de la Universitatea Florida A&M, cât și de la Universitatea Eastern Michigan. El a fost recunoscut pentru eforturile sale de numeroase ziare, reviste și rețele de televiziune și a apărut în emisiuni precum The View, The Real, The Tonight Show, Today și The Ellen DeGeneres Show. În mai 2022 judecătorul Mathis a primit o stea pe Walk of Fame de la Hollywood, o recunoaștere acordată celor mai importante nume din industria divertismentului. De asemenea el este producător executiv al serialului BET+ American Gangster: Trap Queens.

Poftiți ÎN CASA FAMILIEI MATHIS, care vă așteaptă cu multă distracție, râsete și dragoste, din 14 august ora 23:00, în fiecare duminică, numai la E! Entertainment.