Varietatea de forme, culori și texturi îi determină pe părinți să cumpere tot felul de obiecte pentru un nou-născut. Totuși, în primele luni de viață un bebeluș are nevoi speciale, iar alegerea jucăriilor poate fi o sarcină dificilă. Ce tip de produse sunt recomandate pentru cei mici și cum le alegi astfel încât să știi că sunt cele potrivite? Vei găsi răspunsul la această întrebare mai jos.

Iată cum alegi jucăriile recomandate pentru un bebeluș:

Jucării în funcție de vârsta bebelușului

Vârsta este poate cel mai important criteriu de luat în calcul atunci când le alegi. Încă de la naștere, cel mic are anumite nevoi, iar acestea sunt incluse și în obiectele din jurul său. Cele recomandate pentru un bebeluș de trei luni vor fi diferite de jucăriile pentru copii de 1 an. Motivul este simplu: fiecare perioadă are particularitățile sale în ceea ce privește dezvoltarea și abilitățile deprinse de bebe. Interacțiunea cu părinții, cuvintele adresate de aceștia, cântecelele de adormit și jucăriile îi vor stimula capacitățile și îl vor ajuta să-și descopere propriile simțuri.

Jucării pentru bebeluși în primele 3 luni de viață

În primele luni bebelușii își descoperă întâi mâinile și picioarele, încep să vadă lumini și culori și aud vocile părinților. Sunetele le vor capta întotdeauna atenția, aceasta fiind una dintre explicația faptului că cei mici sunt fascinați de muzică și adorm întotdeauna atunci când se aud cântece de leagăn. În concluzie, jucăriile recomandate primelor trei luni sunt cele care produc diverse sunete și lumini, precum un carusel care se prinde deasupra pătuțului și care proiectează forme pe tavan. Combinațiile între muzică și lumini sunt perfecte în această etapă, așa că orice jucărie de acest tip este recomandată.

Jucării pentru bebeluși de 3 – 6 luni

După primele trei luni, în funcție de evoluția fiecăruia, bebelușii au capacitatea de a prinde cu mânuțele diverse obiecte. Așa se face că vor începe să tragă de lucrurile din jurul lor și, instinctiv, le vor duce spre gură. În plus, aceasta este perioada în care își fac apariția primii dinți de lapte. Pentru că gingiile vor începe să provoace disconfort, jucăriile de dentiție nu pot să lipsească. Ele sunt realizate din cauciuc moale sau silicon și sunt realizate special pentru a atenua senzația de mâncărime sau de durere.

Între trei și șase luni bebelușii încep să-și țină tot mai bine capul și implicit vor sta pe burtică. Saltelele cu diverse activități sunt ideale, căci conțin forme din plastic, lumini și diverse butoane cu sunete. Acest tip de jucărie îl va ajuta pe bebe și în dezvoltarea primelor funcții motorii, căci în cel mic va începe treptat să stea în șezut.

Jucării pentru 6 – 12 luni

În a doua parte din primul an de viață, bebelușii sunt tot mai conștienți de lucrurile din jurul lor. Încep să se deplaseze de-a bușilea sau să se târască ușor cu ajutorul mâinilor. Primii pași apar în jurul a 10, până la 12 luni, în funcție de evoluția fiecăruia. În ceea ce privește jucăriile pentru această categorie de vârstă sunt potrivite cele cu care se vor juca stând în șezut. O măsuță cu diverse activități, între care un pian, un coș cu bile colorate și forme colorate este recomandată după 9 luni, când copilul devine tot mai activ. Cuburile, covorul moale de tip puzzle cu cifre sau litere și orice jucărie cu butoane pe care să apese și care să cânte, toate acestea sunt ideale pentru un bebe. De asemenea, un premergător sau un antemergător îl va ajuta să-și controleze piciorușele și chiar să se ridice din șezut, sprijinindu-se de jucărie. În cele din urmă, bebelușul va face și primii pași.

Optează întotdeauna pentru jucării specifice vârstei bebelușului și asigură-te că sunt confecționate din materiale de cea mai bună calitate, fie că este vorba de pluș, plastic, silicon sau cauciuc.

