Centrele de fitness din România cer reluarea activității sportive și propun un set de reguli preventive (PUBLICITATE)

Centrele de fitness din România au pus bazele unei comunități cu ajutorul căreia să se poată relua activitatea sportivă într-un mediu sigur. Astfel, au redactat și un document cu un set de măsuri de prevenție a răspândirii virusului în centre, care să vină în ajutorul Guvernului Redeschiderea centrelor fitness este sigură dacă sunt respectate anumite reguli sanitare și de igienă.

Comunitatea fitness din Romania reprezentată de cei mai mari operatori fitness la nivel national a transmis către Guvern o documentație prin care arată cum poate fi făcută o redeschidere treptată a sălilor de sport, într-un mod sigur și responsabil.

Preluând afirmațiile Organizației Mondiale a Sănătății, peste 15 mari operatori de fitness din mai multe orașe ale tării subliniază faptul că activitatea fizică este un medicament puternic și eficient împotriva bolii, iar susținerea sănătății psihice și fizice, chiar și în circumstanțele fără precedent generate de criza Covid-19, poate fi realizată prin aplicarea măsurilor de igienă, siguranță și dezinfecție pe care situația le impune.

”Efortul fizic regulat întărește sistemul imunitar și oferă multe beneficii, atât pentru sănătatea personală, cât și pentru sănătatea economiei României. Industria românească de health & fitness dorește să contribuie la redeschiderea treptată și responsabilă a cluburilor și facilităților, atât în interesul comunității, cât și al companiilor și angajaților lor, prin oferta de sport, health & fitness. Această industrie este un puternic promotor al protecției și prevenției, prin rolul major pe care îl are în susținerea sănătății.” reprezentanții Comunității Fitness din România

Inițiatorii discuțiilor cu Guvernul spun că exercițiile fizice regulate întăresc sistemul imunitar și asigură că industria de health & și fitness poate crea rapid un mediu sigur, luând în considerare sănătatea, igiena, distanța socială și toate măsurile de siguranță necesare. Reprezentanții Comunității Fitness au elaborat un Ghid de siguranță care va servi ca bază pentru companiile de health & fitness în elaborarea propriului ghid Covid-19, cu scopul de a garanta o deschidere sigură, gradual, structurată și controlată.

“Vrem să ne întoarcem la muncă pentru a ajuta, inspira și susține oamenii să depășească această perioadă dificilă cât mai repede posibil” au concluzionat reprezentanții Comunității Fitness din România.

REDĂM MAI JOS, INTEGRAL, DOCUMENTUL

Introducere

Înainte de decretarea stării de urgență pe fondul evoluției epidemiei de COVID-19, mai multe sute de mii de persoane din toată România erau membri activi ai unui club de health & fitness, asumându-și în primul rând responsabilitatea pentru propria sănătate. Astfel, putem afirma că fitness-ul este unul dintre cele mai populare sporturi din România și din lume.

Piața românească de health & fitness (conform raportului AT Kearny), estimată la aproximativ 812.000 de membri și o valoare de 248 milioane euro, a înregistrat o creștere anuală de două cifre în ultimii 5 ani. Aceleași tendințe care au influențat piața europeană de health & fitness au determinat o creștere semnificativă și pe piața românească. În plus, mai multe tendințe locale sunt vizibile, în principal în București și alte orașe importante din țară, precum Cluj, Timișoara, Iași:

• Extinderea serviciilor oferite în principal de centrele mari de fitness, care oferă o gamă mai largă de clase de group fitness și alte facilități, cum ar fi piscinele;

• Cerere crescută pentru cluburi de fitness premium, însoțită de o disponibilitate mai mare de plată;

• Utilizarea sporită a fluxurilor de venituri, cum ar fi cursuri de instruire personală și achiziționarea de produse alimentare, băuturi și suplimente nutritive pentru sportivi.

România este considerată a fi piața de health & fitness cu cea mai rapidă creștre din Europa. Deși nu este o piață matură, are un potențial semnificativ de dezvoltare. Până în 2023 se estimează că alți 250.000 – 300.000 de membri noi să se alăture pieței de health & fitness (o creștere de 30-35% față de 2018). Valoarea de piață în 2023 este prevăzută la 360–380 milioane euro (o creștere de 45-55% față de 2018).

Motivația pentru restartul industriei de health & fitness în fazele incipiente se datorează unui fapt extreme de important: sănătatea este o esențială pentru România și, în acest moment, industria de health & fitness ia măsuri unificate de siguranță și prevenție și depune toate eforturile pentru a se asigura ca majoritatea cluburilor de health & fitness să rămână sigure, fără coronavirus, prin aplicarea tuturor măsurilor de igienă, siguranță și dezinfecție pe care situația le impune.

În această criză, Guvernul României a cerut în repetate rânduri populației să continue să facă mișcare, în ciuda măsurilor luate. Efortul fizic regulat întărește sistemul imunitar și oferă multe beneficii, atât pentru sănătatea personală, cât și pentru sănătatea economiei României. Cei care fac mișcare în mod regulat au o imunitate cu 20-30 de ani mai tânără decât cei sedentari.

Industria românească de health & fitness dorește să contribuie la redeschiderea treptată și responsabilă a cluburilor și facilităților, atât în interesul comunității, cât și al companiilor și angajaților lor, prin oferta de sport, health & fitness. Această industrie este un puternic promotor al protecției și prevenției, prin rolul major pe care îl are în susținerea sănătății psihice și fizice, în special în circumstanțele fără precedent generate de criza Covid-19. Pe durata stării de urgență, când cluburile au fost închise, instructorii și antrenorii au contribuit la oferirea de alternative digitale la clasele pe care le susțineau în cluburi și au mutat, astfel, activitățile de health & fitness în camera de zi a tuturor celor nevoiți să rămână acasă. În acest fel, experții în health & fitness au dorit să aducă o contribuție esențială nu numai pentru a ajuta românii să depășească mai ușor această perioadă, ci și pentru a îi susține în efortul lor de a-și păstra un nivel optim al imunității, al formei fizice și psihice, al sănătății în general.

După cum afirmă în mod clar OMS, activitatea fizică este un medicament puternic și eficient împotriva bolilor cronice. Companiile de health & fitness sunt, de asemenea, investiții în sănătatea cetățenilor, guvernelor și companiilor.

https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome—physical-activity

Prin acest Ghid pentru siguranța industriei de health & fitness în timpul epidemiei de COVID-19,, dorim să ghidăm companiile către o redeschidere treptată, dacă este necesar, dar mai ales, sigură și responsabilă. În acest sens, avem în vedere interesul social general, pentru ca oamenii să practice sporturi și fitness și să se deplaseze din nou, cât mai curând posibil, într-un mediu controlat și sigur. Industria de health & fitness poate și vrea să ofere acest lucru. Mai ales acum, oamenii au nevoie de vitalitate și rezistență pentru a trece prin această criză cât mai sănătos posibil în 2 faze.

• Faza 1 – așa cum este descris mai jos

• Faza 2 – desfășurarea normală a activității

Redeschiderea tuturor centrelor de Sanatate ai Fitness la sfârșitul lunii Mai, cu reguli de igiena și sanitatiee stricte, cu restricții de 100 persoane in același timp in prima faza și acces complet in faza a doua.

DESCRIEREA CENTRELOR DE HEALTH & FITNESS

Este o descriere de ansamblu a industriei noastre de health & fitness, incluzând toate sălile de sport, cluburile și centrele care operează în România având diferite facilități și activități specifice.

Clubul de health & fitness este un spațiu interior dedicat antrenamentului fizic, unde sunt utilizate, de obicei, diferite echipamente și accesorii de fitness.

Pentru unii oameni, o sală de sport tipică este un loc în care se concentrează pe ridicarea de greutăți și alte programe de antrenament similar,și programe de antrenament. Sănătatea generală este susținută, de asemenea, prin diverse facilități și servicii, precum terapie fizică, saune, săli de aburi, o varietate de clase de group fitness, și înot.

Facilitățile de health & fitness sunt foarte bine plasate operațional și pot crea rapid un mediu sigur în care membrii se pot antrena și se pot deplasa liber și în siguranță, ținând cont de regula de 1,5 m.

Instructorii și antrenorii vor organiza doar activități și exerciții care nu vor include contactul între membri.

Instructorii de health & fitness vor oferi instrucțiuni de siguranță și execuție corectă și eficientă a mișcărilor.

De asemenea, clienților li se recomandă să fie informați și să respecte recomandările de protecție și prevenție. Antrenorii vor oferi consultanță și monitorizează întreaga activitate din interiorul clubului.

Exercițiile fizice regulate întăresc sistemul imunitar și promovează bunăstarea fizică și psihică. Industria de health & și fitness poate crea rapid un mediu sigur, luând în considerare sănătatea, igiena, distanța socială și alte măsuri de siguranță necesare.

Vrem să ne întoarcem la muncă pentru a ajuta, inspira și susține oamenii să depășească această perioadă dificilă cât mai repede posibil.

Pe baza acestui ghid COVID-19 privind siguranța industriei de health & fitness, se dorește garantarea unei abordări sigure, graduale, structurate și controlate.

Acest Ghid de siguranță va servi ca bază pentru companiile de health & fitness în elaborarea propriului ghid Covid-19. Aproape toate instituțiile de health & fitness funcționează cu mai puțin de 10 angajați.

Restricții impuse în prima fază de redeschidere:

1. Distanțarea socială (1,5 m) între colegi și / sau clienți, membri și vizitatori.

2. Utilizarea Spa, Jacuzzi și saune este interzisă.

3. Bazinele pot funcționa cu măsuri sporite de igienă și monitorizare a distanțării sociale. Coronavirusul ar fi inactivat la nivelurile de clor utilizate în piscine.

https://www.mybst.org/newbury/news/2020/mar/novel-coronavirus-covid-19-swimming

4. Zonele restaurantelor rămân închise.

5. Monitorizarea măsurilor stricte de igienizare și curățenie.

6. Redeschiderea tuturor centrelor de Sanatate si Fitness la sfârșitul lunii Mai, cu reguli de igiena și sanitare stricte, cu restricții de 150 persoane in același timp in prima faza și acces complet in faza a doua.

II. GHID GENERAL

I. Pentru proprietarii și managerii centrelor de health & fitness:

1. Instrucțiunile pentru măsuri generale și speciale de igienă sunt afișate la intrarea în sala de sport, sunt repetate în interior și pot fi găsite pe site-ul fiecărui operator.

2. O distanță socială sigură (1,5 m) între oameni este asigurată în toate zonele centrelor de health & fitness. Dacă este necesar, se va restrînge numărul de vizitatori, participanți și se va putea limita, de asemenea, utilizarea echipamentelor. Cluburile au sisteme CRM / IT care pot urmări și controla numărul de vizitatori, asigurând permanent și în timp real, numărul corespunzător de vizitatori.

3. Anumiți angajați care își pot desfășura munca de acasă vor continua să lucreze în aecst mod.

4. Gelul de mâini dezinfectant și pliantele cu instrucțiuni de prevenție și siguranță sunt furnizate tuturor membrilor și vizitatorilor.

5. Igiena maximă este asigurată prin proceduri stricte pentru curățarea și dezinfectarea periodică, printre altele, a tuturor suprafețelor de contact la care pot avea acces angajații, membrii și vizitatorii.

6. Angajaților li se aduc la cunoștință informații cu privire la simptomele Covid-19 și modul de gestionare și abordare a acestora.

7. Un angajat cu experiență din companie este numit responsabil pentru aplicarea și respectarea regulilor de siguranță Covid-19.

8. Este elaborat un plan de comunicare specific privind măsurile pentru angajați, membri și, după caz, furnizori.

9. Se organizează periodic sesiuni de consultare cu angajații, cu privire la rezolvarea problemelor, aplicarea regulilor și posibile actualizări.

III. PENTRU ANGAJAȚI:

1. Acolo unde este posibil, sarcinile de lucru vor fi efectuate de acasă.

2. Menține întotdeauna o distanțare socială de siguranță (1,5 m) între colegi și / sau clienți, membri și vizitatori.

3. În caz de strănut sau tuse, acoperă gura cu cotul sau cu un șervețel pe care îl arunci imediat.

4. Spală-te pe mâini cât mai des posibil cu apă și săpun. Mâinile sunt întotdeauna spălate după tuse, strănut sau suflarea nasului și mai ales înainte de a mânca, după vizita la toaletă sau activități de curățenie.

5. Nu partaja bunurile personale cu alte persoane.

6. Angajații care prezintă simptome de boală, cum ar fi secreții nazale, dureri de gât, tuse ușoară, pierderea mirosului și a gustului și o creștere a temperaturii corpului trebuie să rămână acasă.

7. Contactează-ți medicul când simptomele se agravează (dificultăți de respirație, febră mare)

8. Rămâi acasă dacă partenerul sau membrii familiei prezintă simptome de Covid-19.

9. Se va devolta un algoritm prin care receptia va inmana cusete cat mai rasfirat in cadrul vestiarului, pentru o distantare sociala adecvata si in acest mediu. Pentru cluburile unde clientii isi aleg singuri vestiarul, se va face un tutorial la receptie.

IV. PENTRU MEMBRI:

Păstrați distanța socială corespunzătoare (1,5 m).

Nu vă prezentați la antrenament dacă prezentați următoarele simptome: secreții nazale, strănut, dureri de gât, tuse, pierderea mirosului și a gustului și o creștere a temperaturii corpului.

Dacă partenerul sau membrii familiei dvs. sunt diagnosticați cu Covid-19, aveți obligația de a rămâne acasă.

Nu intrați în contact cu angajații sau alți membri.

Urmați instrucțiunile furnizate de angajați.

Spălați-vă regulat pe mâini, în special la intrarea în club.

Folosiți obligatoriu prosopului personal la utilizarea echipamentelor de fitness.

Folosiți agenții de igienizare disponibili, drept o măsură eficientă de prevenție.

Dezinfectați echipamentele inainte si după utilizare.

Părăsiți clubul imediat după antrenament.

V. PENTRU FURNIZORI:

1. Păstrați distanța corespunzătoare (1,5 m).

2. Anunțați cu 15 minute înainte de sosire.

3. Purtați măști pentru față și mănuși de protecție.

4. Stabiliți, în prealabil, unde vor fi lăsate, pentru siguranță și prevenție, mărfurile livrate.

5. Dacă este posibil, rămâneți la intrarea în club, fără să avansați în interior.

6. Pachetul start-up pentru furnizori, același pe care ăl vor primi angajații, va include:

– Ghid de siguranță pentru sănătate și fitness Covid-19 cu instrucțiuni.

– Gel dezinfectant pentru mâini.

– Numărul de contact pentru urgențe medicale.

VI. INSTRUCȚIUNI ȘI REGULI DE ANTRENAMENT

Scopul acestor instrucțiuni este de a asigura o distanțare socială sigură (I, 5 m) înainte, după și în timpul antrenamentelor.

Fiecare club de fitness este diferit. În unele locații, diferite tipuri de echipamente pot fi deja disponibile, repartizate pe diferite zone de antrenament și la o distanță sigură, luand in considerare dimensiunea echipamentului.

Fiecare club va adapta in functie de particularitati , un model propriu dar cu respectarea distantei minime de 1,5 m intre persoane.

VII. Instrucțiuni pentru membri în timpul antrenamentului:

1. Fiecare antrenor de health & fitness este responsabil de verificarea numărului de membri prezenți la cursuri sau de utilizarea echipamentelor, pentru a se asigura că nu se depășește capacitatea maximă.

2. Membrii trebuie să se asigure că sunt la curent cu măsurile de igienă și metodele de pregătire.

3. Instructorii de health & fitness trebuie să respecte cu strictețe ora de sosire, ora de antrenament și de plecare din club.

4. Antrenamentul se v-a desfasura cu o distanța reciprocă dintre instructorii de fitness și membri de cel puțin 1,5 m.

5. Pentru o distanțare social optimă (1,5 m) este permisă o singură persoană per echipament de forță sau echipament cardio.

6. Instructorii și membrii clubului de health & fitness trebuie să-și aducă propriul prosop.

7. Când intrați, utilizați gel sau săpun dezinfectant.

8. Oricine este bolnav, prezintă simptome sau a fost bolnav în ultimele 72 de ore, trebuie să stea acasă.

9. Se va evita orice contact fizic cu alte persoane în incinta clubului.

10. Membrii li se cere să-și arunce, la plecare, gunoiul sau alte deșeuri.

VII. Instrucțiuni legate de zona de antrenament:

1. Managerul clubului și / sau angajații trebuie să țină evidențe stricte cu privire la numarul de vizitatori prezenti în club în același timp.

2. Centrul de health & fitness trebuie să impună măsuri de control pentru a evita supraîncărcarea.

3. La intrare, vor fi afișate informații despre măsurile de igienă și măsurile de prevenție.

4. Clasele de group fitness și activitățile de grup au loc cu respectarea regulilor de distanțare socială (1,5 m) între participanți, membri și instructor. Fără contact fizic.

5. Pentru o distanțare socială adecvată (1,5 m) este necesară o singură persoană per echipament cardio sau de forță.

IX. SECURITATEA ANGAJAȚILOR

1.Toți angajații vor primi un pachet inițial care va include:

– Ghid de siguranță pentru health & fitness Covid-19 cu instrucțiuni

– Gel dezinfectant pentru mâini

– Mănuși de latex de unică folosință

– Măști medicale

– Numărul de contact pentru urgențe medicale

2. Limitarea numărului de persoane prezente în aceeași locație, astfel încât distanța socială să fie întotdeauna posibilă.

3. Afișarea de ghiduri și informații pentru a asigura siguranța angajaților și a clienților.

4. Angajații care prezintă simptome de boală, cum ar fi secreții nazale, strănut, dureri de gât, tuse ușoară, pierderea mirosului și a gustului și o creștere a temperaturii corpului trebuie să rămână acasă.

X. CURĂȚARE ȘI IGIENIZARE.

1. Plasarea mai multor soluții de curățare și dezinfectare în locuri ușor accesibile și vizibile.

2. Toate coșurile de gunoi vor fi golite în mod regulat.

3. Va exista un recipient pentru gunoi care va fi utilizat exclusiv pentru șervețelele dezinfectante utilizate. Acesta va fi clar etichetat ca atare. Dupa fiecare golire trebuie dezinfectat temeinic.

4. Se va asigura curățarea și dezinfectarea continuă și frecventă a echipamentelor

5. Membrii trebuie să curețe și să dezinfecteze echipamentele înainte și după utilizare.

6. Membrii trebuie să își aducă propriul prosop.

7. Când intră în club, membrii trebuie să utilizeze gel dezinfectant sau săpun și apă.

XI. GHID PENTRU SIGURANȚA PROGRAMELOR DE ANTRENAMENT

1. Se aplică toate măsurile generale de igienă și siguranță. Activitățile, cum ar fi antrenamentele personale, trebuie să respecte aceeași distanță socială de 1,5 m între membri și antrenorul personal.

2. Antrenamentul de grup respectă prevederile ghidului referitoare la distanța socială adecvată între membri, între instructorii de fitness și între trecători sau terți.

3. Fără contact fizic.

5. Membrii trebuie să facă o rezervare. Capacitatea clasei este fixă ​​și trebuie respectată cu strictețe.

7. Spațiul de antrenament este părăsit imediat după încheierea sesiunii de antrenament.

XII. RESPONSABILITATE ȘI SUPERVIZARE

1. Fiecare club este responsabil pentru implementarea propriilor sale ghiduri dedicate Corvid-19, pe baza procedurilor prezentate în document.

2. Cu toate acestea, procedurile trebuie să fie în conformitate cu măsurile de siguranță specific, aprobate de autoritățile locale.

3. Industria de health & fitness își propune să ofere un sistem de autoreglare și auto-monitorizare, demonstrând un grad ridicat de responzabilitate.

4. Comercializare produse doar ambalate, nu se pot aduce produse alimentare din afara unitatii.

5.Clasele de grup training vor fi programate astfel incat sa existe suficient timp pentru igienizare.

ANEXA 1

Motivarea măsurilor sanitare și de siguranță

Care sunt măsurile de prevenire luate de industria de health & fitness?

• Măsuri de distanțare socială în toate zonele cluburilor

• Pregătirile pentru monitorizarea și gestionarea restricțiilor de intrare și limitare a capacității prin CRM

• Măști și mănuși de protecție care trebuie purtate de întreg personalul

• Măsuri de dezinfectare lunară completă a întregului club cu echipamente specializate de igienizare (similar igienizării transportului public)

• Creșterea cantității de soluții dezinfectante în cluburi, pe care membrii trebuie să le folosească înainte și după utilizarea unui echipament ;

• Curățarea tuturor echipamentelor cu soluții dezinfectante de 4 ori pe zi;

• Creșterea cantității de dezinfectant utilizat în procesul de spălare a prosoapelor;

• Un număr mai mare de botoși de unică folosință, obligatorii pentru toți membrii și vizitatorii;

• Creșterea numărului de dozatoare pentru dezinfectanții sub formă de gel;

• Atenție sporită la curățarea și dezinfectarea zilnică a zonelor umede;

• Stoc tampon de materiale de prevenție, pentru a asigura aprovizionarea membrilor noștri;

• Informarea și instruirea întregului personal de health & fitness pentru a aplica măsurile de mai sus.

Ce măsuri de protecție trebuie să adopte clienții atunci când vin în cluburile de health & fitness?

• Utilizați dezinfectanții disponibili în club înainte și după ce folosiți orice echipament!

• Folosiți botoși de unică folosință disponibili la intrarea în club.

• Nu veniți la club dacă prezentați semne de boală (tuse, dureri în gât, simptome de gripă etc.)

• Dezinfectați-vă mâinile înainte și după antrenament

Este important să rămânem informați cu privire la evoluția situației numai din surse autorizate și să urmați procedurile standard de prevenire bazate pe măsuri crescute și de igienă.

ANEXA 2

Motivarea obiectivului de health & fitness

Activitatea fizică este asociată cu o sănătate fizică mai bună

Raportul științific complet PAGAC (2008) a concluzionat că activitatea fizică se ajută la combaterea celor mai importanți factori de risc pentru bolile de inimă, cum ar fi obezitatea și hipertensiunea arterială, precum și reducerea incidenței diabetului de tip 2, a AVC și a diferitelor forme de cancer (PAGAC 2008).

Activitatea fizică este asociată cu o sănătate mintală mai bună

În întreaga lume, problemele de sănătate mintală reprezintă o adevărată problemă, cu până la 16% din populația lumii afectată de o tulburare mintală (conform studiului Rehm& Shield 2019; Whiteford și colab. 2013). Persoanele cu o sănătate mintală bună au o stare pozitivă și o capacitate crescută de a-și realiza potențialul.

Activitatea fizică influențează pozitiv performanța în muncă și productivitatea

Există dovezi că activitatea fizică regulată este asociată cu o dispoziție mai bună, cu o capacitate crescută de muncă și, în general, o mai bună performanță și eficiență a angajaților. S-a constatat că angajații care efectuează exerciții fizice regulate au tendința de a avea o stare de spirit mai bună și, de asemenea, o performanță de muncă îmbunătățită. De asemenea, au raportat că au opinii mai bune despre ei înșiși, sarcinile lor de muncă și colegii lor. (conform studiului Coulson și colab. 2008). În acelați timp, au raportat, în medie, o mai bună rezistența la stres și o mai bună capacitate de concentrare la locul de muncă.

Motivarea beneficiilor economice ale unei populații mai active fizic

Creșterea producției economice

Activitatea fizică insuficientă poate avea efecte negative asupra capitalului uman prin asocierea cu mortalitatea și morbiditatea. Prin urmare, îmbunătățirea nivelului de activitate fizică poate avea un efect pozitiv asupra forței de muncă a unei țări prin reducerea mortalității premature, reducerea ratelor de absenteism și concedii medicale. O populație sănătoasă are un efect pozitiv asupra producției economice a unei țări (de exemplu, măsurată ca PIB).

Reducerea cheltuielilor de asistență medicala

Inactivitatea fizică este asociată cu apariția mai multor boli, inclusiv boli cardiovasculare, accident vascular cerebral, diabet și cancer (cum ar fi cancerul de sân sau colon). Aceste condiții reprezintă o povară pentru sistemele de sănătate, deoarece impun costuri crescute pentru tratament.

Sursa: https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR4291.html

Iată câteva dintre marile victorii ale practicării de activități fizice regulate:

• Risc mai mic de boli cardiace, accident vascular cerebral, diabet de tip 2, hipertensiune arterială, demență și Alzheimer, mai multe tipuri de cancer și unele complicații ale sarcinii

• Somn mai bun, inclusiv reducerea insomniei și apneei obstructive în somn

• Capacitate crescută de învățare, îmbunătățirea memoriei, atenției și vitezei de procesare a informației

• Creștere în greutate mai mică, combaerea obezitații și afecțiunilor cronice de sănătate conexe

• O mai bună sănătate a sistemului osos, cu un risc mai mic de vătămări cauzate de căderi

• Mai puține simptome de depresie și anxietate

• O calitate mai bună a vieții și un sentiment general de stare de bine.

Recomandările Asociației Americane a Inimii pentru Activitatea Fizică la Adulți și Copii

https://www.heart.org/en/healthy-living/fitness/fitness-basics/aha-recs-for-physical-activity-in-adults

Alte surse:

https://www.who.int/news-room/campaigns/connecting-the-world-to-combat-coronavirus/healthyathome/healthyathome—physical-activity

https://www.europeactive.eu/covid19

Vă mulțumim pentru înțelegere și contribuția la asigurarea unui mediu sigur și curat de antrenament, pentru a susține starea optimă de sănătate a românilor.

ANEXA 3

Argumentarea beneficiilor economice ale unei populații mai active fizic

Creșterea producției economice

Activitatea fizică insuficientă poate avea efecte negative asupra capitalului uman prin asocierea cu mortalitatea și morbiditatea. Prin urmare, îmbunătățirea nivelului de activitate fizică poate avea un efect pozitiv asupra forței de muncă a unei țări prin reducerea mortalității premature și reducerea ratelor de absență a bolii și a nivelurilor de prezentism. O populație sănătoasă are potential.

Acest document a avut ca baza ,manualul de bune practici ,realizat de Fitness Belgium, Wellness & Health Organization.