Ce sneakers porți la mare și cum îi combini cu ținuta

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Ținuta de vara, de vacanță trebuie să fie lejeră, dar când destinația este “la mare”, trebuie să iei în calcul ce pantofi pui în bagaj pentru a nu simți limite sau, mai degrabă, disconfort. Vama Veche, Mamaia, Costinești încântă și în acest an cu nisip fin și multe evenimente. Asta înseamnă că se anunță plimbări lungi, muzică bună și timp petrecut până târziu în noapte pe plajă. Fie că explorezi faleza dimineața, petreci câteva ore pe plajă, ieși la o terasă cu prietenii sau ajungi la o petrecere pe malul mării, încălțămintea pe care o porți dictează starea pe care o ai. Anumite modele de sneakersi reușesc să se evidențieze. De ce? Simplu, pentru că oferă personalitate ținutelor și mult confort!

Sneakersi statement pentru plimbările de pe faleză

În timpul verii, multe persoane caută piese vestimentare care să combine confortul cu personalitatea. Modelele din colecția de sneakers Air Jordan 4 Retro sunt potrivite pentru vacanța la mare, ele pot completa bine o ținută formată din pantaloni scurți din denim și un tricou lejer din bumbac. Designul distinct al acestui model este recunoscut pentru liniile sportive, designul captivant și pentru varietatea de culori disponibile. Modelele Black Cat, Fire Red, Rare Air sau Denim Gold Blue sunt câteva dintre variantele care completează cu mult succes un look relaxat.

Jordan 4 Retro nu sunt doar o opțiune interesantă, sunt ce ai nevoie pentru a intra în atmosfera de vacanță. Indiferent ce variantă alegi din această colecție, vei observa cum talpa robustă și formele inspirate din tendințele retro se evidențiază. Modelul se potrivește excelent cu pantaloni largi din in, cămăși supradimensionate sau seturi casual pentru vacanță.

Sneakersii NEW Balance sunt piese de echilibru pentru ținuta de vacanță

Când alegi marea ca destinație de vacanță trebuie să te gândești la confort. Te gândești la temperaturi ridicate și la faptul că parcurgi distanțe mari pe faleză sau prin stațiune. Sneakersii pe care îi alegi trebuie să fie comozi și să-ți asigure confort chiar și când mergi pe nisip fin. Modelele din colecția de sneakers New Balance 9060 se potrivesc excelent cu rochii vaporoase, fuste midi din materiale naturale sau pantaloni scurți cu croială relaxată. Secretul este să menții un echilibru între detaliile sportive și cele casual. Variantele Rose Sugar, Triple Black, Arid Stone sau Grey Green sunt apreciate deoarece pot fi integrate ușor în garderoba de vară, fără să încarce vizual ținuta.

Dacă te gândești că rochia este vedetă, și că ea capătă instant un aer cosmopolit atunci când este purtată cu 9060 Bone Cream, atunci cu siguranță ești gata de orice aventură. O combinație formată din pantaloni scurți bej, un top din in și sneakers Triple Black oferă o imagine proaspătă și practică pentru zilele petrecute între plajă și terasă. Aceste asocieri funcționează foarte bine deoarece permit libertate de mișcare și păstrează aspectul relaxat specific vacanței.

De la apus la petrecerile de seară, fără schimbarea încălțămintei

Unul dintre avantajele sneakersilor Jordan 4 Retro sau a modelelor NB9060 este versatilitatea. O pereche aleasă inspirat poate fi purtată întreaga zi, fără a fi nevoie de schimbări constante de încălțăminte. Dacă dimineața sunt combinați cu pantaloni scurți și un tricou simplu, seara pot fi integrați într-o ținută de party. Sneakersii completează natural acest tip de outfit și oferă confort chiar și atunci când programul continuă cu o plimbare lungă sau cu o petrecere pe plajă. Nu e de mirare că sunt atât de populari și sunt favoriți când vine vorba de bagaj pentru vacanță la mare.

Foto: Magnific

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