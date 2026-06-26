Cât costă să arăți impecabil în 2026 și cine își permite cu adevărat acest stil de viață?

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În urmă cu zece ani, o apariție impecabilă era asociată în principal cu vedetele TV, modelele internaționale și persoanele cu venituri foarte ridicate. În 2026, lucrurile s-au schimbat semnificativ. Standardele de frumusețe și îngrijire personală sunt mai vizibile ca niciodată, iar rețelele sociale au transformat imaginea personală într-un element important atât în viața profesională, cât și în cea socială.

Tot mai multe femei investesc în aspectul lor, iar întrebarea care apare frecvent este una simplă: cât costă, în realitate, să menții constant un nivel premium de îngrijire?

O simplă analiză a cheltuielilor lunare arată că bugetul necesar pentru un astfel de stil de viață poate depăși cu ușurință câteva mii de lei pe lună. Programările regulate la salon, produsele profesionale pentru îngrijirea părului, tratamentele cosmetice, abonamentele la fitness, alimentația echilibrată, ședințele foto profesionale și garderoba actualizată constant generează costuri pe care mulți români nu le iau în calcul atunci când privesc rezultatul final.

Pentru multe femei, întreținerea părului reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli. Un păr sănătos și îngrijit necesită vizite regulate la salon, produse profesionale și tratamente periodice. La acestea se adaugă manichiura, pedichiura, tratamentele faciale și alte servicii de înfrumusețare care au devenit aproape obligatorii pentru persoanele care își construiesc o imagine atent gestionată.

Specialiștii din domeniul frumuseții estimează că o femeie care își dorește să mențină un standard premium poate ajunge să investească între 3.000 și 8.000 de lei lunar doar în aspectul personal, fără a include vacanțele, garderoba sau alte cheltuieli asociate stilului de viață.

În același timp, imaginea personală a devenit pentru multe persoane o investiție, nu doar o cheltuială.

„Observăm că femeile acordă din ce în ce mai multă atenție felului în care arată și modului în care se prezintă în fața celorlalți. Încrederea în sine și imaginea personală sunt strâns legate. Atunci când te simți bine în pielea ta, acest lucru se vede în toate aspectele vieții”, explică un consultant de imagine din București.

Pentru unele persoane, aceste investiții sunt greu de susținut din salariile obișnuite. Pentru altele, fac parte din rutina lunară.

Bianca are 25 de ani și locuiește în București. Astăzi își permite să investească constant în imaginea sa, însă lucrurile nu au stat mereu așa.

„Cu câțiva ani în urmă trebuia să aleg între economii și anumite lucruri pe care mi le doream. Mergeam rar la salon și amânam multe cheltuieli care țineau de mine. Acum nu mai trebuie să fac astfel de compromisuri.”

Bianca lucrează în cadrul SuperModels Agency, un studio videochat București cunoscut pentru experiența sa de peste zece ani în industrie și pentru programele dedicate dezvoltării modelelor.

Ea spune că una dintre cele mai importante schimbări a fost independența financiară pe care a câștigat-o. „Nu este vorba doar despre bani. La final de zi, e vorba despre libertatea mea de a lua decizii fără stres. Pot să investesc în mine, în sănătatea mea, în educație și în obiectivele pe care le am pentru viitor.”

Potrivit reprezentanților agenției, astfel de situații sunt frecvente în rândul persoanelor care aleg această industrie.

„Majoritatea modelelor vin cu obiective foarte clare. Unele vor să își cumpere un apartament, altele vor să călătorească, să investească într-o afacere sau pur și simplu să aibă mai multă stabilitate financiară. Rolul nostru este să le oferim toate instrumentele necesare pentru a-și atinge aceste obiective”, explică Alexandra, manager în cadrul SuperModels Agency.

Într-o piață în care diferențele dintre studiouri pot fi foarte mari, infrastructura și experiența echipei au un impact direct asupra rezultatelor. SuperModels Agency oferă bonus de angajare încă din prima lună, venit minim garantat, training intensiv 1-la-1 și acces la trafic internațional pe platforme premium.

Aceste elemente contribuie la dezvoltarea unui mediu în care modelele își pot construi veniturile într-un mod predictibil și profesionist.

Termeni precum salariu videochat, câștiguri videochat sau angajări videochat sunt căutați din ce în ce mai des în mediul online, în special de către tinerele care caută oportunități financiare mai atractive decât cele disponibile în majoritatea joburilor de început de carieră. Pentru multe dintre ele, obiectivul nu este reprezentat doar de venitul lunar. Este vorba despre posibilitatea de a construi un stil de viață pe care și-l doresc cu adevărat.

Apartamente cumpărate la vârste la care mulți încă locuiesc în chirie. Vacanțe în destinații exotice. Investiții în educație, business-uri proprii sau proiecte personale. Toate acestea sunt obiective care necesită resurse financiare consistente.

În final, întrebarea nu este neapărat cât costă să arăți impecabil în 2026. Întrebarea este cine își permite să investească constant în propria imagine, în propria dezvoltare și în propriul viitor.

Pentru un număr tot mai mare de femei, răspunsul vine din alegerea unor oportunități profesionale care oferă mai mult decât un simplu salariu. Oferă independență financiară, flexibilitate și posibilitatea de a construi viața pe care și-o doresc, în propriile condiții.

Urmărește-ne pe Google News