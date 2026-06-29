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Căsuță ta la Electric Castle. Pe viață! Bonțida FOREVER este noua provocare pentru fanii care iubesc EC Village

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.  Actualizat 29.06.2026, 12:11
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Mii de fani revin, an de an, la Electric Castle, pentru muzică, pentru atmosfera unică sau prietenii pe care și i-au făcut în festival. Pentru ei, domeniul Banffy este „ca acasă”. Vara aceasta, Electric Castle transformă acest sentiment în realitate. „Bonțida Forever” este campania prin care festivalul oferă unui participant cazare pe viață, în propria căsuță, în EC Village.

Comunitatea Electric Castle și-a exprimat, de-a lungul timpului, loialitatea pentru festival, fără timiditate. De la Bonțida Fever tatuat permanent, la brățara de acces de la primele ediții păstrate pe mână, fanii au demonstrat, în repetate rânduri, că Electric Castle înseamnă mult mai mult decât un festival.

Căsuță ta la Electric Castle. Pe viață! Bonțida FOREVER este noua provocare pentru fanii care iubesc EC Village

„Sunt prieteni care vin de la prima ediție, familii care își organizează vacanțele în funcție de datele festivalului, mii de abonamente pe care le vindem pentru ediția viitoare când încă ne bucurăm de cea în curs. Bonțida Forever e modul nostru a spune mulțumesc pentru cei care continuă să creadă în energia noastră”, spune Tudor Costinaș, Head of Communications Electric Castle.

Situată în campingul EC Village, căsuța model Swedish Lodge  poate găzdui până la patru persoane și va deveni o parte permanentă a experienței Electric Castle pentru câștigător. Fără stresul rezervărilor, un fan al festivalului și 3 prieteni vor avea certitudinea că, în fiecare an, există un loc care îi așteaptă la castel și pe care îl pot numi „acasă”. Odată cazați, campingul le oferă libertatea de a scăpa de grija drumurilor și de a profita de fiecare clipă din show-urile lor preferate. 

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Participarea în campania Bonțida Forever este foarte simplă. Toți participanții, cu vârstă peste 18 ani, care dețin deja sau achiziționează, până în 2 iulie, un Camping Pass pentru ediția Electric Castle 2026 sunt înscriși automat în tragerea la sorți.

Căsuță ta la Electric Castle. Pe viață! Bonțida FOREVER este noua provocare pentru fanii care iubesc EC Village

Electric Castle revine, între 16 și 19 iulie, la Castelul Bánffy din Bonțida, unde zeci de mii de participanți sunt așteptați pentru patru zile de muzică și experiențe memorabile. De la The Cure, una dintre cele mai influente trupe din istoria muzicii alternative, la twenty one pilots, Nothing But Thieves și Wet Leg, până la seturile semnate de Chase & Status, Mochakk și Subtronics, festivalul aduce împreună unele dintre cele mai relevante nume ale momentului. Programul este completat de artiști din noua generație, precum Balu Brigada, House of Protection și Kneecap.

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Detalii despre campanie și Camping Passuri sunt disponibile aici.

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