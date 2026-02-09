Care este riscul la creditele imobiliare în euro

Când vine vorba de creditele imobiliare, alegerea monedei poate avea un impact major asupra bugetului tău pe termen lung. După cum aflăm de pe site‑urile oficiale ale băncilor și din analizele specialiștilor în finanțe, creditele imobiliare în euro pot părea atractive la prima vedere, dar implică și riscuri importante pe care orice potențial împrumutat trebuie să le cunoască înainte de a semna contractul.

Ce este un credit imobiliar în euro

Un credit imobiliar în euro este un împrumut pe termen lung (de obicei până la 30-35 de ani), oferit într-o valută străină, în acest caz euro, ce poate fi folosit doar pentru achiziția unui imobil.

La prima vedere, creditele în euro au unele avantaje, printre care dobânzi mai mici comparativ cu creditele în lei și, pentru cei cu venituri în euro, o mai bună predictibilitate a plăților lunare.

Principalele riscuri ale unui credit în euro

Riscul valutar

De departe, cel mai important risc asociat creditelor în euro pentru românii care au venituri în lei este riscul valutar.

Dacă euro se apreciază față de leu după ce ai luat creditul, rata lunară calculată în lei crește automat, chiar dacă dobânda rămâne aceeași. Această depreciere a leului poate transforma o rată care părea accesibilă la semnare într‑o povară semnificativ mai mare în viitor, conform manager.ro.

De exemplu, dacă atunci când ți‑ai luat creditul, un euro costa 4,9 lei, iar peste câțiva ani ajunge la 5,2 lei, vei plăti mai mult în lei pentru aceeași rată în euro. Având în vedere că un credit imobiliar se ia pe termen foarte lung, 20 sau 30 de ani, chiar și mici schimbări ale cursului valutar pot avea efecte semnificative asupra costului total al creditului pe întreaga durată a rambursării.

Creșterea dobânzii

Ca și în cazul altor credite, ratele sunt calculate în funcție de un indice de referință. Pentru creditele în moneda euro, acesta este EURIBOR, care reflectă costul banilor în zona euro. Acest lucru înseamnă că dobânda poate crește dacă Banca Centrală Europeană decide să majoreze dobânda de referință pentru a tempera inflația sau pentru alte motive macroeconomice.

Astfel, chiar dacă moneda nu fluctuează, costul creditului tău poate crește din cauza deciziilor de politică monetară din zona euro. Revenind la ceea ce spuneam anterior, când creditul este pe 20 sau 30 de ani, chiar și cele mai mici schimbări pot avea efecte mari asupra costului total al creditului.

Expunerea la factorii externi

Creditul în euro te leagă de evoluțiile economice din zona euro. Situațiile de criză sau incertitudinile economice la nivel european pot influența și costul creditului tău. Piața imobiliară și dobânzile din Europa se află sub influența unor factori externi (de exemplu, deciziile BCE sau schimbările de pe piețele financiare), care sunt dificil de anticipat.

Când este o idee bună să iei un credit imobiliar în euro

Chiar și cu toate riscurile menționate, există cazuri când un credit imobiliar în euro poate fi o variantă potrivită.

Atunci când veniturile sunt în euro. Poate fi vorba de chirii sau salarii încasate de la angajatori străini. În acest caz, se anulează riscul valutar.

Atunci când se dorește rambursarea rapidă, în 5, 10 ani, iar o dobândă inițială mai mică este de dorit.

În concluzie, creditele imobiliare în euro pot părea avantajoase din punctul de vedere al dobânzii, dar vin cu riscuri semnificative, în special pentru cei care câștigă în lei, riscul valutar fiind cel mai important. O analiză atentă și o planificare prudentă te pot ajuta să alegi soluția optimă pentru nevoile tale financiare.

Sursa foto: freepik.com

