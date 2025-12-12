Beach, Please! anunță un nou headliner: Future, un superstar internațional, urcă pe scena ediției 2026

Beach, Please! ridică din nou standardele și confirmă unul dintre cei mai puternici headlineri de până acum: Future, superstar global, pionier al trap-ului modern și unul dintre cei mai influenți artiști ai ultimului deceniu. Revista GQ l-a numit „Best Rapper Alive”, un titlu care reflectă impactul său uriaș asupra muzicii contemporane și culturii urbane.

Prezența sa la Costinești marchează un moment istoric pentru industria muzicală din România și din Europa. Artistul care umple stadioane, domină topurile mondiale și setează trenduri vine pentru prima dată pe o scenă românească — un salt major pentru festival și pentru întreaga piață de evenimente din regiune.

Confirmarea lui Future vine după ediția 2025, care a redefinit scara unui festival european: peste 500.000 de participanți în cinci zile, cea mai mare scenă montată vreodată în Europa și un sistem de sonorizare la nivel mondial. Beach, Please! s-a transformat într-un „oraș temporar” dedicat culturii urbane și a devenit, în timp record, cel mai mare festival de muzică din Europa.

„Future este unul dintre cei mai mari artiști dintre cei aduși vreodată la Beach, Please!. În fiecare an ridicăm ștacheta, iar anul acesta aducem în România unul dintre cei mai influenți artiști ai lumii. Arată clar că tinerii din România merită experiențe la cel mai înalt nivel – iar noi suntem aici ca să le oferim exact asta”, spune Selly (Andrei Șelaru), co-fondator Beach, Please!.

Un nou nivel pentru festivalul care a schimbat harta muzicii din Europa

În doar patru ediții, Beach, Please! a devenit cel mai mare festival de muzică din Europa, prin dimensiune, producție și comunitatea pe care a construit-o: cea mai mare scenă montată vreodată pe continent, cel mai puternic sistem de sonorizare implementat în Europa, investiții record în infrastructură, conectivitate și siguranță și o comunitate de sute de mii de tineri care vin anual să trăiască experiența „the new culture capital” a litoralului românesc.

Festivalul s-a impus și prin artiștii care au marcat edițiile anterioare — Travis Scott, A$AP Rocky, Lil Baby, Yeat, Swae Lee, 21 Savage, Young Thug, Lil Pump, Lil Tjay — transformându-se în destinația principală pentru marii artiști din hip-hop, trap și cultura urbană în Europa.

Confirmarea lui Future duce această evoluție la un nou nivel și consolidează ambiția festivalului de a aduce în România artiști de talia celor care headline-uiesc marile scene ale lumii.

Un fenomen care depășește muzica

Beach, Please! este astăzi mai mult decât un festival. Este o platformă de cultură urbană, un spațiu sigur pentru o nouă generație și un motor economic pentru Costinești și sudul litoralului, cu un impact estimat la peste 70 de milioane de euro anual.

Experiența festivalului transcende muzica: include sute de activări de brand, artă urbană, sport, gaming, zone de lifestyle și una dintre cele mai vibrante comunități de creatori de conținut din regiune.

Despre Beach, Please!

Lansat în 2022, Beach, Please! a devenit în doar patru ediții cel mai mare festival de muzică din Europa dedicat noii generații. Ediția 2025 a reunit peste 500.000 de participanți, peste 200 de artiști internaționali și locali, și unele dintre cele mai ample producții, tehnologii și activări de brand din industrie. Festivalul transformă anual Costineștiul într-un oraș temporar dedicat culturii urbane, entertainmentului la scară largă și experiențelor memorabile pentru tineri.

Foto credit: Beach, Please!

