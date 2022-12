Art Safari mai poate fi vizitat până duminică, 11 decembrie!

Nu ratați cea mai valoroasă expoziție de artă din România: Rembrandt, Dürer, John Constable.

Sunt ultimele zile de Art Safari – ediția a 10-a. Doar până duminică vă mai puteți bucura de artă de prestigiu fără să aveți nevoie de bilet de avion. Rembrandt, Dürer, Constable, dar și artă românească, artă textilă, instalații imersive și luminoase vă așteaptă în inima Bucureștiului, în Palatul Dacia-România din strada Lipscani 18-20. Pentru cei care vor să-și petreacă o seară de weekend în compania artei, există varianta tururilor nocturne care îmbină ghidajul în expoziții cu muzică live și prosecco. Vineri și sâmbătă, de la 22:00, vor avea loc concerte SoNoRo cu un repertoriu englezesc, în cinstea pictorului britanic John Constable, expus în Art Safari.

5 expoziții permanente, dar și 2 expoziții temporare cu piese valoroase din colecțiile Muzeului Țăranului Român și Muzeului Național Cotroceni pot fi admirate în Centrul Vechi la Art Safari până la finalul acestei săptămâni. De altfel, până pe 11 decembrie, în baza biletului Full Access pot fi vizitate și cele două muzee – MȚR și MNC.

Descoperiți și o mulțime de cornere secrete și instalații – o junglă multimedia, Atlasul Virusurilor, o oază luminoasă creată de artistul contemporan Mihai Mureșan, instalații cu pisici și căței, o operă de artă pe patru roți – o sculptură a celebrului model Porsche 911 realizată de Costin Ioniță și un Infinity Room în care este expus un costum popular Regina Maria vechi de 100 de ani.

Costumul Reginei Maria în Infinity Room

Întregul program, mai jos:

Pavilionul Internațional

Expoziția „Seeking Truth: The Art of John Constable” (A V&A Exhibition – Touring the World) este adusă în premieră în România, printr-un parteneriat cu Victoria and Albert Museum, Londra, unul dintre cele mai mari muzee de artă ale lumii. Aceasta cuprinde o selecție de peste 80 de lucrări – majoritatea opere semnate de John Constable (1776-1837), celebru peisagist britanic, cunoscut la nivel internațional. Dar și lucrări de Rembrandt, Albrecht Dürer, Claude Lorrain din colecția muzeului londonez pot fi văzute la Art Safari.

Expoziția „Korean Beauty in Poster Art”, organizată în parteneriat cu Ambasada Republicii Coreea în România, aduce în atenția publicului tânăr o viziune contemporană asupra străvechii culturi coreene. Arta afișului exprimă „Koreanismul” și încearcă să explice Coreea de astăzi, a Kpop-ului, aromei kimchi și tehnologiei, prin prisma tradițiilor.

Pavilionul Românesc

Expoziția „Ștefan Popescu. Povestea călătoriilor” (curatoare: Dr. Elena Olariu),realizatăîn parteneriat cu Muzeul Municipiului București, aduce în atenție un artist interbelic major, celebrat la 150 de ani de la moartea sa. Ștefan Popescu, deși a locuit o mare parte a vieții la Paris, alături de Constantin Brâncuși, a fost unul dintre cei mai premiați artiști români. Între altele, este singurul artist român care a participat la trei ediții ale Bienalei de la Veneția. Ștefan Popescu a fost unul dintre pictorii preferați ai Reginei Maria, care i-a achiziționat multe lucrări pentru colecția sa privată. Franța, Turcia, Maroc, Tunisia, Alger, Elveția, Italia, Grecia, Iugoslavia, Germania sunt câteva dintre țările pe care le-a redat pe pânzele sale.

Art Safari – Expoziție Ștefan Popescu

Expoziția „Lilian Theil. O bătrână care zâmbește” (curatoare: Raluca Ilaria Demetrescu) prezintă o artistă de 90 de ani, din Sighișoara, cu un parcurs atipic, la fel ca personalitatea sa. Creația inedită și originală a artistei cu dublă origine română și germană (re)începe după vârsta la care alții ies la pensie – la 57 de ani. Creația cusută, desenată și pictată cu acul de Lilian Theil, povestește despre viață și moarte, tinerețe și bătrânețe, decădere și speranță, despre deportare și tortură, despre mariaj, politică sau corporații.

„Mihai Mureșan. Lucruri mărunte” (curator: prof. univ. dr. Ioan Sbârciu) prezintă un artist al tinerei generații, format în cadrul școlii de pictură clujene. Descoperiți peisaje și fragmente citadine influențate de stările sale sufletești, exerciții de lămurire a lumii înconjurătoare, dar și a celei interioare.

Art Safari Kids, programul educațional al celui mai mare eveniment dedicat artei din România, cuprinde ateliere de creație gratuite pentru copiii cu vârste între 3 și 12 ani. Acestea sunt susținute de profesori din cadrul Centrului Step by Step din București, partener educațional al Art Safari. Joi, 8 decembrie, au loc ultimele ateliere din această ediție – în intervalele 12:00-14:00, 14:00 – 16:00 și 16:00-18:00. Înscrierile se pot face la [email protected].

Folclor adus în contemporan și o expoziție cu sânge albastru

Un adevărat tezaur folcloric din colecția Muzeului Țăranului Român este expus temporar într-un Infinity Room la Art Safari. Este vorba de un costum vechi de 100 de ani, de tip Regina Maria, expus pentru prima dată publicului din țară. Dar și alte piese valoroase de port tradițional împrumutate de Muzeul Țăranului Român pot fi admirate până duminică, 11 decembrie.

Tezaurul Reginei Maria de la Muzeul Național Cotroceni

Și comori ale regalității se pot vedea la Art Safari. Exponate de tezaur de la Muzeul Național Cotroceni se află în vizită la Palatul Dacia-România până la finalul acestei săptămâni, printer care obiecte prețioase comandate de Regina Maria a României acum peste 100 de ani. La Muzeul Național Cotroceni, Art Safari organizează o expoziție cu opere de Irina Dragomir și Felix Aftene.

Program și bilete Art Safari – ediția a X-a

Joi – duminică, 12.00-21:00 (ultima intrare 20:30)

Vineri și sâmbătă, 22:00 – 1:00 (Night Tours)

Palatul Dacia-România (Muzeul Municipiului București), strada Lipscani, n. 18-20

Biletele pot fi achiziționate pe site-ul Art Safari, dar și la fața locului.