Armin van Buuren, headliner la UNTOLD 2023, a lansat trilogia Feel Again, un album călătorie

,,Voi mă vedeți, mă auziți, eu vă simt! România, te iubesc!” sunt cuvintele cu care a început o frumoasă poveste între fanii festivalului UNTOLD și Armin van Buuren, DJ-ul care a ocupat de cinci ori locul 1 în Top 100 DJ Mag. În 2023, unul dintre cei mai iubiți DJ-i se întoarce în România la cea de-a opta ediție a experienței UNTOLD, care va avea loc în perioada 3-6 august, în Cluj-Napoca.

Pe 31 martie, Armin a lansat ,,Feel Again”, ultima parte a unei a trilogii, în care au fost incluse 34 de producții considerate unice, un fel de testament pentru fanii olandezului.

Single-ul de promovare pentru ultima apariție din serie se intitulează ,,On & On”, e o piesă cu un sound fresh la care Armin a colaborat cu duo-ul britanic Punctual și solista Alika.

Albumul propune și alte colaborări memorabile cu Matoma, Azteck, Wildstylez, Cosmic Gate sau Blasterjaxx.

Detaliul care face diferența în această trilogie masterpiece este faptul că fiecare piesă propune un sound diferit, fiecare producție este inspirată de emoții sau de povești personale, de la reconectarea cu grupul de prieteni, cu familia și cu fanii săi. „Feel Again” e un album de introspecție, e despre adevăruri dure, despre ceea ce, la final, contează.

,,Sunt fericit și mândru de faptul că am reușit să finalizez acest album calătorie. Pentru mine, ,,Feel Again” reprezintă un nou început, e albumul care m-a ajutat să-mi regăsesc echilibrul, să mă redescopăr. Sper ca cei care-l vor asculta să-și găsească puterea interioară de a se reconecta la propriul EU, cel care contează”, a declarat Armin van Buuren.

De la ,,No Fun”, ,,Vulnerable” și ,,Easy To Love” la „One More Time”, ,,State Of Mind” și ,,Roll The Dice”, acest album prezintă călătoria personală a unui artist extraordinar, care de 21 de ani reușește să rămână în top 5 cei mai mari DJi ai lumii.

La începutul lunii martie, după o pauză de trei ani, Armin van Buuren a avut un eveniment special A State Of Trance. Show-ul său radio a împlinit, în 2023, 20 de ani de la prima ediție. Timp de două zile, pe 3 și 4 martie, peste 40 de DJ, cei mai cunoscuți artiști din istoria muzicii electronic – trance au fost invitați la ediția aniversară ASOT: ARTBAT, Vini Vici, Cosmic Gate, Enrico Sangiuliano, Andrew Rayel, MaRLo sau Ferry Corsten.

În această vară, Armin van Buuren revine la festivalul UNTOLD cu un show exclusiv.