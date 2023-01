„Anul Acesta, Aduc, În Exclusivitate Pe Piața Românească, Trei Branduri De Skincare De Top”. Ana Brumă, Beauty Expert, Revigorează Industria Îngrijirii Faciale

Promovează sănătatea tenului, învățând româncele să își aleagă produsele potrivite de îngrijire și să acorde importanță rutinei urmate acasă, dar și tratamentelor profesionale. Ana Brumă, fondatoarea clinicii Aesthetics LAB, absolventă a celebrei Phi Academy și specialistă în tratamente faciale inovatoare, aduce un 2023 plin de surprize pentru iubitoarele de frumos! Noul An o găsește mai concentrată pe partea de management și de marketing decât oricând, demonstrând că este și o veritabilă femeie de afaceri: pregătește o revoluție pe piața de skincare din România! Trei branduri premium de îngrijire ajung, pentru prima dată în țara noastră, prin intermediul ei.

PLANURI CURAJOASE PE 2023: „VOR FI ATÂT PRODUSE DE SKINCARE HOME USE, CÂT ȘI PROFESIONALE”

Iubește ambiția și vrea constant să se autodepășească! Nici în 2023 nu își încalcă obiceiul: Ana Brumă mai face un pas uriaș în carieră și, după fondarea propriei oaze de frumusețe, clinica Aesthetics LAB, specialista în tratamente faciale și nu numai aduce pentru femeile preocupate de un ten sănătos, dar și pentru experții din domeniul skincare, produse premium, care aparțin unor companii gigant, repere în industrie.

ANA BRUMĂ, fondator Aesthetics LAB: „Essel, Methode Brigitte Kettner și Bioesthe ajung, în premieră, în țara noastră în perioada imediat următoare. Întotdeauna am promovat produsele calitative, pe care am avut ocazia să le și testez. De aceste trei branduri m-am îndrăgostit și am dorit ca și româncele să aibă mai ușor acces la ele. Vor fi atât produse de skincare care pot fi utilizate acasă, cât și la saloane și clinici.”

Produsele, concepute de medici, sunt destinate oricărui tip de piele și promit să rezolve, în mod inovativ, orice problemă a tenului. Noutățile pe care Ana Brumă ni le pregătește nu se opresc aici!

ANA BRUMĂ, fondator Aesthetics LAB: „Pregătim și lansarea site-ului Aesthetics LAB, acolo unde vom prezenta procedurile executate în cadrul clinicii, dar vom avea și o secțiune de shopping online. Cu ajutorul filtrelor de pe site, doritorii vor putea să se orienteze mai ușor către produsele de skincare potrivite, iar dacă vor o altfel de experiență, pot cere ajutorul asistentului virtual. Ne pot trimite poze și detalii despre afecțiunile tenului cu care se confruntă, iar echipa va veni cu recomandări personalizate, pentru un shopping eficient.”

EDUCAȚIA, PRIMUL PAS ÎN TRATAREA CORECTĂ A TENULUI. CÂND AR TREBUI SĂ APELĂM LA TRATAMENTELE PROFESIONALE?

De altfel, Ana Brumă este una dintre vocile care militează pentru informarea corectă, ca parte a unei rutine de skincare eficiente. Asaltat de fel și fel de produse cu etichete care promit minuni, publicul poate fi ușor influențat să cumpere compulsiv, fără să știe, de fapt, ce folosește, crede specialista.

ANA BRUMĂ, fondator Aesthetics LAB: „Este esențial să înțelegem cum funcționează fiecare ingredient activ și ce putere are asupra pielii noastre, pentru a ne forma o rutină corectă de îngrijire la domiciliu. Curățarea de două ori pe zi este absolut esențială pentru o piele frumoasă, care își păstrează aspectul sănătos și peste ani.”

Ce tip de piele avem, ce tolerabilitate, dar și care sunt semnele pe care pielea noastră ni le dă atunci când facem ceva greșit, toate sunt esențial de cunoscut, ne mai spune experta, atunci când vrem să introducem produse noi în îngrijirea pielii noastre.

ANA BRUMĂ, fondator Aesthetics LAB: „Cu toate că o rutină aleasă corect poate face minuni, nimic nu poate înlocui eficacitatea unor tratamente moderne, realizate cu aparate de ultimă generație, de către experți. Recomand să apelați, măcar o dată la două luni, la proceduri profesionale, iar acasă să reușiți să întrețineți ceea ce obțineți la clinică.”

ANA BRUMĂ, DE LA DESIGN INTERIOR, LA ADEVĂRATA PASIUNE

Deși astăzi este un reper în domeniu, Ana Brumă nu a făcut întotdeauna parte din această lume. Tot cu frumosul a lucrat și în trecut, doar că în design interior și amenajări. A păstrat în suflet, ca un hobby tăcut, dragostea pentru skincare, până în momentul în care și-a spus că viața este prea scurtă ca să nu faci ce-ți place.

ANA BRUMĂ, fondator Aesthetics LAB: „Poate părea un clișeu, însă în momentul în care munca îți este și pasiune, nu mai simți o zi că lucrezi! După șase ani de design, făcând în paralel și cursuri de specializare și perfecționare în domeniul tratamentelor faciale inovatoare, am decis să deschid Aesthetics LAB, pe care mi l-am imaginat, încă din start, drept un loc unde relaxarea unui SPA se îmbină cu precizia unei clinici.”

Astăzi aici se întâlnesc atât cele mai populare proceduri faciale, precum Microneedling, Plasma Pen sau Peeling, cât și tratamente corporale, realizate cu aparatură medicală, pentru un chip și un fizic de invidiat.

ANA BRUMĂ, fondator Aesthetics LAB: „Niciodată nu am lucrat cu anumite branduri, doar pentru câștig, ci pentru că merită, cu adevărat, să se numere printre cele utilizate în mod profesional. La Aesthetics LAB alegem produsele doar după o testare prealabilă și după ce vedem rezultate reale. Tot despre rezultate reale este vorba și în pozele pe care le promovăm în mediul online. Dorim ca ale noastre cliente să înțeleagă procesul pe care îl presupune fiecare procedură și vrem să știe că le suntem alături pe toată durata tratamentului.”

